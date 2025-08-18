Qué pasó con el bono de Corresponsabilidad para docentes de agosto 2025: lo que se sabe de la fecha, el monto y quién cobra en el MPPE
El Sistema Patria todavía no ha ratificado el pago del bono de Corresponsabilidad para docentes de agosto de 2025. Los maestros activos del Ministerio de Educación lo cobraron por última vez en julio.
El bono de Corresponsabilidad para docentes de agosto 2025 podría ser pagado a partir del día 18. En caso de que se confirme su entrega, este subsidio del Sistema Patria sería de más de 5.400 bolívares. Solo los maestros del Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE) accederían al beneficio.
En julio de 2025, los docentes pudieron cobrar el bono de Corresponsabilidad por última vez. El apoyo económico, que solo favorece al sector público, requiere que cada maestro complete un curso. Una vez que se cumpla con este paso, cada ciudadano ganará acceso a los fondos en Venezuela.
¿Qué pasó con el bono de Corresponsabilidad para docentes de agosto 2025?
No se ha confirmado el pago del bono de Corresponsabilidad para docentes de agosto de 2025. Hasta este momento, el Sistema Patria no ha oficializado el depósito del subsidio.
El régimen venezolano solo ha confirmado el pago del bono de Corresponsabilidad para los trabajadores de la administración pública que forman parte de la nómina especial. Este beneficio, que se entrega desde el martes 12 de agosto, vale 15.000,00 bolívares.
¿Cuándo se pagaría el bono de Corresponsabilidad para docentes de agosto?
De ser confirmado, a partir del 18 de agosto se pagaría el bono de Corresponsabilidad para docentes. La última entrega del subsidio cayó el día 18 de julio. Por lo tanto, los maestros aguardan que el beneficio llegue en dicho día.
¿De cuánto sería el monto del bono de Corresponsabilidad para docentes?
De más de 5.400 bolívares sería el monto del bono de Corresponsabilidad para docentes, según Canal Patria Digital. Las autoridades ratificarán esta información a través de la cuenta de WhatsApp de Bonos Protectores Social al Pueblo.
¿Quién cobra el bono de Corresponsabilidad para docentes?
El bono de Corresponsabilidad lo cobran los docentes activos del MPPE. Al respecto, el Sistema Patria aclaró que solo el personal que se inscribió en el curso de Formación de Docentes de la Universidad Nacional Experimental del Magisterio puede acceder al apoyo económico.
¿Qué bonos pueden cobrar los docentes por Patria?
Estos son los bonos que los docentes pueden cobrar por Patria:
- Bono de Guerra
- Bono de Corresponsabilidad
- Bono Ingreso Especial Vacaciones.