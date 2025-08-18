HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Trump recibió a Zelensky en la Casa Blanca para definir el futuro de la guerra
Trump recibió a Zelensky en la Casa Blanca para definir el futuro de la guerra     Trump recibió a Zelensky en la Casa Blanca para definir el futuro de la guerra     Trump recibió a Zelensky en la Casa Blanca para definir el futuro de la guerra     
Datos LR

Qué pasó con el bono de Corresponsabilidad para docentes de agosto 2025: lo que se sabe de la fecha, el monto y quién cobra en el MPPE

El Sistema Patria todavía no ha ratificado el pago del bono de Corresponsabilidad para docentes de agosto de 2025. Los maestros activos del Ministerio de Educación lo cobraron por última vez en julio.

El bono de Corresponsabilidad para docentes requiere que los maestros completen un curso.
El bono de Corresponsabilidad para docentes requiere que los maestros completen un curso. | Foto: composición LR/Freepik

El bono de Corresponsabilidad para docentes de agosto 2025 podría ser pagado a partir del día 18. En caso de que se confirme su entrega, este subsidio del Sistema Patria sería de más de 5.400 bolívares. Solo los maestros del Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE) accederían al beneficio.

En julio de 2025, los docentes pudieron cobrar el bono de Corresponsabilidad por última vez. El apoyo económico, que solo favorece al sector público, requiere que cada maestro complete un curso. Una vez que se cumpla con este paso, cada ciudadano ganará acceso a los fondos en Venezuela.

PUEDES VER: La gran noticia del Ministerio de Educación para sus jubilados en agosto 2025: consulta el nuevo listado y si cobras el bono de Guerra MPPE

lr.pe

¿Qué pasó con el bono de Corresponsabilidad para docentes de agosto 2025?

No se ha confirmado el pago del bono de Corresponsabilidad para docentes de agosto de 2025. Hasta este momento, el Sistema Patria no ha oficializado el depósito del subsidio.

El régimen venezolano solo ha confirmado el pago del bono de Corresponsabilidad para los trabajadores de la administración pública que forman parte de la nómina especial. Este beneficio, que se entrega desde el martes 12 de agosto, vale 15.000,00 bolívares.

PUEDES VER: Cronograma de pago Ministerio de Educación agosto 2025: cuándo depositaron la primera quincena y lo que sabemos del bono de Guerra para docentes MPPE

lr.pe

¿Cuándo se pagaría el bono de Corresponsabilidad para docentes de agosto?

De ser confirmado, a partir del 18 de agosto se pagaría el bono de Corresponsabilidad para docentes. La última entrega del subsidio cayó el día 18 de julio. Por lo tanto, los maestros aguardan que el beneficio llegue en dicho día.

¿De cuánto sería el monto del bono de Corresponsabilidad para docentes?

De más de 5.400 bolívares sería el monto del bono de Corresponsabilidad para docentes, según Canal Patria Digital. Las autoridades ratificarán esta información a través de la cuenta de WhatsApp de Bonos Protectores Social al Pueblo.

¿Quién cobra el bono de Corresponsabilidad para docentes?

El bono de Corresponsabilidad lo cobran los docentes activos del MPPE. Al respecto, el Sistema Patria aclaró que solo el personal que se inscribió en el curso de Formación de Docentes de la Universidad Nacional Experimental del Magisterio puede acceder al apoyo económico.

PUEDES VER: Bonos de 16.080 y 15.008 bolívares confirmados en agosto 2025: pagos CON AUMENTO para grupos vulnerables del Sistema Patria

lr.pe

¿Qué bonos pueden cobrar los docentes por Patria?

Estos son los bonos que los docentes pueden cobrar por Patria:

  • Bono de Guerra
  • Bono de Corresponsabilidad
  • Bono Ingreso Especial Vacaciones.
Notas relacionadas
¡Los chamitos están imparables! Venezuela blanquea 4-0 a Japón y sigue avanzando en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas

¡Los chamitos están imparables! Venezuela blanquea 4-0 a Japón y sigue avanzando en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas

LEER MÁS
Resultados 5y6 La Rinconada, domingo 17 de agosto: ganadores de las carreras, monto récord y órdenes de llegada, según el INH

Resultados 5y6 La Rinconada, domingo 17 de agosto: ganadores de las carreras, monto récord y órdenes de llegada, según el INH

LEER MÁS
Cuánto pagó el 5y6 La Rinconada ayer, domingo 17 de agosto: nuevo monto sellado del INH, dividendos y total a repartir para los 6 aciertos

Cuánto pagó el 5y6 La Rinconada ayer, domingo 17 de agosto: nuevo monto sellado del INH, dividendos y total a repartir para los 6 aciertos

LEER MÁS
¿Por qué les llaman Trux y Cix a las ciudades de Trujillo y Chiclayo, respectivamente?

¿Por qué les llaman Trux y Cix a las ciudades de Trujillo y Chiclayo, respectivamente?

LEER MÁS
¿Qué significan 'tercio', 'quinto' y 'décimo superior' en la universidad?

¿Qué significan 'tercio', 'quinto' y 'décimo superior' en la universidad?

LEER MÁS
Códigos postales de San Juan de Lurigancho: encuentra tu código postal de SJL por zona y dirección

Códigos postales de San Juan de Lurigancho: encuentra tu código postal de SJL por zona y dirección

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Por qué desviamos la mirada al hablar? Descubre las razones psicológicas detrás de este comportamiento en la comunicación

¿Por qué desviamos la mirada al hablar? Descubre las razones psicológicas detrás de este comportamiento en la comunicación

LEER MÁS
¿Cuántas quincenas tiene un año calendario? Así puedes descubrir este misterio

¿Cuántas quincenas tiene un año calendario? Así puedes descubrir este misterio

LEER MÁS
El sencillo cálculo matemático para hallar cuántos gramos hay en un kilogramo: ¿de cuál se trata?

El sencillo cálculo matemático para hallar cuántos gramos hay en un kilogramo: ¿de cuál se trata?

LEER MÁS
Lunes Bancario en Venezuela 2025: esto dice Sudeban sobre el feriado del 18 de agosto

Lunes Bancario en Venezuela 2025: esto dice Sudeban sobre el feriado del 18 de agosto

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Samahara Lobatón confiesa qué gastos cubría Jefferson Farfán cuando vivía con Melissa Klug: "No fue como un papá"

'Record of Ragnarok 3' se estrena en Netflix: ¿cuándo y quiénes son los nuevos personajes?

Entrenador de Gremio revela el verdadero motivo del fichaje de Erick Noriega: "Cuando analizas el mercado..."

Datos LR

¿Por qué desviamos la mirada al hablar? Descubre las razones psicológicas detrás de este comportamiento en la comunicación

¿Cuántas quincenas tiene un año calendario? Así puedes descubrir este misterio

El sencillo cálculo matemático para hallar cuántos gramos hay en un kilogramo: ¿de cuál se trata?

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Santa Rosa: Canciller Elmer Schialer y a ministro de Defensa responden ante la Comisión de Relaciones Exteriores

Daniel Quintero, precandidato colombiano, insulta al Ejército peruano tras ser declarado persona no grata: "Pirañas"

Rafael López Aliaga: alcalde de Lima contrato a más de 30 militantes de Renovación Popular en la Municipalidad de Lima

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota