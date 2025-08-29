Los primeros bonos que se pagarán en septiembre 2025: montos oficiales y cómo activarlos en 4 pasos vía Sistema Patria
Desde los primeros días de septiembre de 2025, el Gobierno comenzará a asignar diversos subsidios económicos. En este artículo te contamos cuáles son los bonos disponibles este mes, los montos actualizados que recibirán los beneficiarios y cómo puedes cobrarlos mediante el Sistema Patria.
- Guía aumento para el Bono de Guerra de agosto 2025: nuevos montos indexados y fechas oficiales para cobrar en 4 pasos por Sistema Patria
- Los bonos Patria que caen antes del 31 de agosto de 2025 con aumento: consulta con cédula los montos y revisa los beneficiarios
Con la llegada de septiembre de 2025, también comienzan los pagos correspondientes a los bonos del Sistema Patria, una iniciativa del gobierno de Nicolás Maduro destinada a ofrecer apoyo económico a diversos sectores de la población venezolana, especialmente ante el contexto económico actual.
En esta nota encontrarás el listado de beneficios activos durante la primera semana del mes, los pasos necesarios para reclamarlos y cómo hacer efectivo el cobro de forma práctica a través de la plataforma oficial.
PUEDES VER: Aumento del Bono Único Familiar septiembre 2025: fecha para jefes de familia y cómo recibir el monto en el Sistema Patria
¿Qué bonos patria llegan en septiembre 2025?
Al comenzar cada mes hábil, el Gobierno de Venezuela pone en marcha la entrega de ayudas económicas vinculadas a sus programas sociales. Para esta primera semana de septiembre de 2025, ya se tiene previsto el despliegue de los siguientes subsidios:
- Bono Único Familiar
- Bono Amor Mayor
¿De cuánto son los bonos patria de septiembre 2025?
Para septiembre de 2025, los bonos serán entregados con valores establecidos de forma fija. Revisa a continuación los importes correspondientes a cada subsidio:
|Bono
|Monto
|Único Familiar
|1.890 bolívares
|Amor Mayor
|130 bolívares
¿Cómo cobrar los bonos de la Patria este 2025?
Si eres uno de los afortunados seleccionados para cobrar los bonos de la Patria en 2025, te enseñaremos los sencillos pasos que deberás seguir para disponer del dinero que ofrecen estos subsidios:
- Inicia sesión en el Sistema Patria con tu cédula y contraseña.
- Ve a "Monedero" y luego a "Retiro de fondos".
- Elige el monedero de origen, monto y destino de los fondos.
- Por último, haz clic en el botón de "Continuar" y después en "Aceptar".