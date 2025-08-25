HOYSuscripcion LR Focus

Aumento Pagos MPPE HOY, 25 de agosto: bonos para docentes de Ministerio de Educación y montos oficiales en Venezuela

Mantente al tanto de las novedades sobre los pagos del MPPE en agosto de 2025. En esta última semana del mes está previsto el abono del Cestaticket, junto con la segunda quincena destinada al personal docente.

El ministerio alista los pagos de los diferentes bonos correspondientes al mes de agosto. Foto: composición LR/X
Durante agosto de 2025, el Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE) continuará con los pagos correspondientes a su personal. Tanto los docentes como el resto de los trabajadores del sistema educativo recibirán el Bono de Guerra, las quincenas habituales y el Cestaticket.

Además, el Ejecutivo nacional evalúa la entrega de nuevos beneficios económicos, con la intención de apoyar a todo el sector educativo, sin importar el tipo de contrato que tengan sus empleados.

PUEDES VER: Bono de Corresponsabilidad para docentes agosto 2025: qué pasó con el subsidio del MPPE, lo último de la fecha y posible monto

Pagos MPPE: cronograma del Ministerio de Educación para agosto 2025

El Ministerio de Educación contempla la entrega del Bono de Guerra a todos los miembros del sector educativo, tanto a los activos como a los jubilados. También se espera que, a nivel nacional, se realice el depósito del Cestaticket junto con el pago de la segunda quincena de agosto.

  • Primera Quincena (se pagó el viernes 8 de agosto)
  • Bono de Guerra para el personal activo y jubilado del MPPE con Cestaticket (se pagó el jueves 14 de agosto) - 16.080 bolívares
  • Bono de Guerra para el personal jubilado del MPPE sin Cestaticket (se pagó el lunes 18 de agosto) - 15.008 bolívares
  • Cestaticket
  • Segunda Quincena.
Anuncio del Bono de Guerra de agosto 2025 para docentes activos. Foto: Pagos MPPE

Bono Especial de Vacaciones: ¿cuál es el monto del MPPE?

La Federación Venezolana de Maestros (FVM) informó que el Bono Especial de Vacaciones para el personal docente tendrá un monto de 6.160 bolívares, equivalente a 60 días de salario integral.

Está previsto que este pago se realice durante la primera quincena de julio para docentes y trabajadores obreros del sector educativo, mientras que el personal administrativo lo recibirá en la fecha que corresponda, según los términos establecidos para su beneficio.

¿Cómo descargar el recibo de pago del MPPE?

  • Ingresa al portal oficial de Autogestión al Trabajador del MPPE.
  • Pulsa en "Usuario certificado" e inicia sesión con tu cédula de identidad, los últimos cuatro dígitos de tu cuenta bancaria y tu año de nacimiento.
  • Dirígete a "Recibo de pago" y completa el formulario con los datos solicitados.
  • Oprime en "Generar recibo de pago" y el sistema te mostrará tu boleta.
  • Selecciona la opción de "Descargar recibo de pago en formato PDF" y listo.

¿Qué es el MPPE?

El Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE) en Venezuela tiene a su cargo la formulación, implementación y supervisión de las políticas educativas en los niveles de educación inicial, primaria, secundaria y especial. Su objetivo fundamental es garantizar una educación gratuita, inclusiva y de calidad para toda la ciudadanía, conforme a los principios establecidos en la Constitución y en la normativa legal vigente del país.

