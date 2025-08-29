Van a pagar el bono Cuadrantes de Paz de agosto 2025: fecha del depósito, aumento para el monto y a quién le corresponde
Está por terminar la espera. Normalmente, el Sistema Patria paga el bono Cuadrantes de Paz durante los últimos días de cada mes. Para agosto de 2025, los beneficiarios esperan que se siga la tendencia del aumento.
Están por depositar el bono Cuadrantes de Paz de agosto 2025. A partir del día 29, el Sistema Patria pagará el subsidio que le corresponde a los funcionarios de la Policía, seguridad y prevención. Sin embargo, estos no son los únicos usuarios que pueden acceder al monto que sobrepasará los 9.000 bolívares.
Una vez que se confirme el pago del bono Cuadrantes de Paz de este mes, todos los funcionarios policiales tendrán que ingresar a su cuenta del Sistema Patria. Luego, es importante que los ciudadanos acepten los fondos y los transfieran a una cuenta de ahorros en Venezuela.
¿Cuándo depositan el bono Cuadrantes de Paz de agosto 2025?
El 29 o 30 de agosto de 2025, podría depositarse el bono Cuadrantes de Paz a través del Sistema Patria. Esta es una fecha estimada, ya que, durante el mes de julio, también se entregó el subsidio en dicho día.
¿Cuál es el monto del bono Cuadrantes de Paz?
El monto del bono Cuadrantes de Paz será de más de 9.000 bolívares venezolanos. Dicha cifra convierte al beneficio de uno de los mejores del Sistema Patria.
Los policías esperan que el bono tenga un aumento, ya que esta tendencia se ha seguido en los últimos meses. Por ejemplo, en junio y mayo del presente año, los beneficiarios accedieron a 7.875 y 7.050 bolívares, respectivamente.
¿Para quién es el bono Cuadrantes de Paz, según el Sistema Patria?
El bono Cuadrantes de Paz es para los funcionarios policiales, así como el resto de organismos de seguridad y prevención. La asignación incluye a los bomberos y los integrantes de Protección Civil en territorio venezolano.
¿Cómo cobrar el bono Cuadrantes de Paz?
El bono Cuadrantes de Paz se puede cobrar de la siguiente forma:
- Inicia sesión en el Sistema Patria con tu usuario y contraseña
- Ve a la pestaña de Protección Social
- Ubica el bono Cuadrantes de Paz y pulsa en "aceptar"
- Luego, ve a "Monedero"
- Selecciona la opción "retiro de fondos"
- Señala el monto que quieres retirar
- Escoge el destino de los fondos
- Finalmente, haz clic en "continuar" y "aceptar" para realizar el retiro.