Guía del aumento, Bono de Guerra agosto 2025: montos actualizados y fechas oficiales para cobrar en 4 pasos vía Sistema Patria

Ya se encuentran disponibles en el Sistema Patria los tres pagos del Bono de Guerra de agosto 2025. Revisa en esta nota todos los datos importantes sobre esta entrega.

La mayoría de bonos de la patria se entregan por la plataforma del mismo nombre. Foto: composiciónLR/Freepik/Patria
El Bono de Guerra Económica figura entre los subsidios más solicitados que entrega mensualmente el Gobierno de Venezuela. A través del Sistema Patria, este beneficio llega en tres fases distintas a diferentes grupos de ciudadanos, conforme a un calendario previamente establecido. Su finalidad es proporcionar un alivio financiero ante el impacto de la situación económica actual del país.

En esta nota te contamos todo lo relacionado con el último pago correspondiente a agosto de 2025: cuándo se realizó cada depósito, cuál es el monto confirmado y cómo puedes hacer el retiro de forma rápida desde la plataforma oficial.

lr.pe

Bono de Guerra, agosto 2025: ¿en qué fechas llegó el pago confirmado?

El pago del Bono de Guerra correspondiente a agosto de 2025 fue entregado bajo el cronograma regular. Tal como ocurre cada mes, los tres sectores de beneficiarios definidos por el Gobierno de Venezuela recibieron el depósito de forma escalonada en fechas distintas:

  • Bono de Guerra para trabajadores y jubilados: jueves 14 de agosto (con Cestaticket)
  • Bono de Guerra para jubilados: lunes 18 de agosto (sin Cestaticket)
  • Bono de Guerra para pensionados: jueves 21 de agosto.

¿De cuánto es el Bono de Guerra de agosto 2025?

Durante agosto de 2025, el monto del Bono de Guerra presentó una ligera alza respecto al valor otorgado en julio. En los siguientes apartados podrás conocer con detalle las nuevas cifras asignadas para este beneficio mensual:

  • Trabajadores públicos: recibieron 16.080 bolívares o 120 dólares indexados
  • Jubilados: recibieron 15.008 bolívares o 112 dólares indexados
  • Pensionados: recibieron 6.700 bolívares o 50 dólares indexados.

¿Cómo cobrar el pago del Bono de Guerra en Patria?

Si formas parte de los beneficiarios del Bono de Guerra en agosto de 2025, es importante que sigas atentamente las indicaciones de esta guía. Así podrás gestionar correctamente el retiro de los fondos que ya han sido acreditados en tu cuenta del Sistema Patria:

  • Inicia sesión en la Plataforma Patria.
  • Ve a 'monedero' y luego a 'retiro de fondos'.
  • Elige el monedero de origen, monto y destino de los fondos.
  • Haz clic en el botón de 'continuar' y después en 'aceptar'.
