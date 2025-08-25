HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Valera y 'Orejitas' son desconvocados de Eliminatorias 2026
Valera y 'Orejitas' son desconvocados de Eliminatorias 2026     Valera y 'Orejitas' son desconvocados de Eliminatorias 2026     Valera y 'Orejitas' son desconvocados de Eliminatorias 2026     
Datos LR

Qué pasa con el bono de Guerra de los pensionados: la nueva noticia del pago que ayuda a los beneficiarios del IVSS y Amor Mayor agosto 2025

"Nada del pago", reclaman los beneficiarios. Arrancó el depósito del bono de Guerra de los pensionados, pero muchos abuelos siguen sin cobrarlo. ¿El Sistema Patria sacó algún comunicado al respecto?

Reportan un retraso en el pago del bono de Guerra para los pensionados de agosto 2025.
Reportan un retraso en el pago del bono de Guerra para los pensionados de agosto 2025. | Foto: composición LR/Freepik/Patria

Las familias venezolanas desean saber qué pasa con el bono de Guerra de los pensionados de agosto 2025. Según el Sistema Patria, desde el día jueves 21, los beneficiarios del IVSS y Amor Mayor pueden acceder al subsidio. Sin embargo, se ha reportado un preocupante retraso en la entrega.

Lastimosamente, el régimen de Venezuela no ha brindado mayores explicaciones al respecto. Mientras tanto, los adultos mayores no pueden evitar mostrar preocupación en Telegram, X y otras redes sociales. Averigua qué pasa con el bono de Guerra de los pensionados de agosto 2025.

PUEDES VER: Fecha de pago de pensiones del seguro social IVSS agosto 2025: cronograma, cuándo cae y cómo consultar por número de cédula en Venezuela

lr.pe

¿Qué pasa con el bono de Guerra de los pensionados de agosto 2025?

Canal Patria Digital reporta un retraso en el pago del bono de Guerra de los pensionados de agosto 2025. Hasta hoy en día, diversos beneficiarios del Sistema Patria denuncian que no han recibido el subsidio en la plataforma.

"Nos reportan que, a la fecha de hoy, hay un número importante de pensionados que no han recibido el pago del bono Ingreso contra la Guerra Económica", informó Canal Patria Digital en su canal de Telegram.

PUEDES VER: El doble pago para los abuelos de Amor Mayor en agosto 2025: pensionados que cobrarán montos oficiales actualizados vía Patria

lr.pe

En la publicación, diferentes ciudadanos reconocieron que también tienen este problema. "Es cierto. Muchos pensionados están a la espera de la asignación del beneficio...", "Aún nada. ¿Qué sucede?", "Gracias por hacer eco de la preocupación de los pensionados...", "Mi mamá no ha recibido bono de Guerra de pensionada", "A mi esposo aún no se le ha asignado", "Nada del pago", "Así mismo es. Qué locura ese sistema. O no sirve o alguien lo ha manipulado a su antojo", "Mi mamá es 3 millones y nada que le cae el bono", acusaron los beneficiarios.

¿Por qué no han pagado el bono de Guerra a los pensionados?

El Sistema Patria aún no indica por qué no se ha pagado el bono de Guerra. Al cierre de esta nota, los pensionados desconocen los motivos del retraso que ya ratificó Canal Patria Digital.

El 14 de agosto, fecha en la que inició el pago del bono de Guerra para trabajadores y jubilados del sector público, la página web del Sistema Patria presentó un colapso por una alta concurrencia. Tras ello, el régimen venezolano no volvió a sacar ningún comunicado.

PUEDES VER: Los bonos patria que caerán previo al 31 de agosto con aumento: consulta con cédula y revisa los beneficiarios

lr.pe

¿Cuándo pagan el bono de Guerra a los pensionados?

Desde el 21 de agosto vienen pagando el bono de Guerra a los pensionados. Mediante un comunicado en su canal de WhatsApp, Bonos Protectores Social al Pueblo oficializó el depósito del apoyo económico que favorece a los adultos mayores.

"Ahora. Inicia la entrega del Ingreso contra la Guerra Económica (agosto 2025) a través del Sistema Patria. Enviado por nuestro presidente Nicolás Maduro para los pensionados y pensionados de la patria. Monto en Bs. 6.700", anunció.

¿Cómo saber si tengo el bono de Guerra para pensionados del seguro social?

De las siguientes maneras puedes saber si tienes el bono de Guerra para pensionados del Seguro Social:

  • Revisa si te llegó un mensaje de texto del número corto 3532
  • Verifica si te llegó alguna notificación mediante la aplicación veMonedero
  • Consulta si puedes aceptar el bono en la pestaña Protección Social del Sistema Patria.
Notas relacionadas
Este es el mensaje para el bono de Guerra de agosto 2025: consulta con tu celular si ya cayó el subsidio y cómo hacer para que llegue

Este es el mensaje para el bono de Guerra de agosto 2025: consulta con tu celular si ya cayó el subsidio y cómo hacer para que llegue

LEER MÁS
Alertan hasta cuándo pagan el bono de Guerra Económica de agosto 2025: esta es la última fecha para cobrar los 3 montos del Ingreso

Alertan hasta cuándo pagan el bono de Guerra Económica de agosto 2025: esta es la última fecha para cobrar los 3 montos del Ingreso

LEER MÁS
Guía del aumento, Bono de Guerra agosto 2025: montos actualizados y fechas oficiales para cobrar en 4 pasos vía Sistema Patria

Guía del aumento, Bono de Guerra agosto 2025: montos actualizados y fechas oficiales para cobrar en 4 pasos vía Sistema Patria

LEER MÁS
¿Por qué les llaman Trux y Cix a las ciudades de Trujillo y Chiclayo, respectivamente?

¿Por qué les llaman Trux y Cix a las ciudades de Trujillo y Chiclayo, respectivamente?

LEER MÁS
¿Qué significan 'tercio', 'quinto' y 'décimo superior' en la universidad?

¿Qué significan 'tercio', 'quinto' y 'décimo superior' en la universidad?

LEER MÁS
Códigos postales de San Juan de Lurigancho: encuentra tu código postal de SJL por zona y dirección

Códigos postales de San Juan de Lurigancho: encuentra tu código postal de SJL por zona y dirección

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Este es el mensaje para el bono de Guerra de agosto 2025: consulta con tu celular si ya cayó el subsidio y cómo hacer para que llegue

Este es el mensaje para el bono de Guerra de agosto 2025: consulta con tu celular si ya cayó el subsidio y cómo hacer para que llegue

LEER MÁS
Gasolina subsidiada HOY en Venezuela 2025: así es el CRONOGRAMA para llenar el tanque de combustible hasta el 1 de septiembre

Gasolina subsidiada HOY en Venezuela 2025: así es el CRONOGRAMA para llenar el tanque de combustible hasta el 1 de septiembre

LEER MÁS
Kino Táchira de HOY, 25 de agosto 2025: resultados del sorteo 104, números ganadores de la lotería y premio mayor en Venezuela

Kino Táchira de HOY, 25 de agosto 2025: resultados del sorteo 104, números ganadores de la lotería y premio mayor en Venezuela

LEER MÁS
Pagos MPPE información HOY, 25 de agosto: monto fijo del Bono de Guerra para docentes y subsidios del Ministerio de Educación

Pagos MPPE información HOY, 25 de agosto: monto fijo del Bono de Guerra para docentes y subsidios del Ministerio de Educación

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Quién es Nicki Nicole, cuántos años tiene y cómo se hizo famosa la actual novia de Lamine Yamal?

Melissa Klug sorprende al elogiar a Jefferson Farfán tras perder juicio por US$ 300.000: "Es una buena persona"

Prodigio de Huaycán que logró 1er puesto de Ingeniería Mecánica Eléctrica en la UNI revela que no es muy estudioso: "Soy comprometido"

Datos LR

Este es el mensaje para el bono de Guerra de agosto 2025: consulta con tu celular si ya cayó el subsidio y cómo hacer para que llegue

Gasolina subsidiada HOY en Venezuela 2025: así es el CRONOGRAMA para llenar el tanque de combustible hasta el 1 de septiembre

Kino Táchira de HOY, 25 de agosto 2025: resultados del sorteo 104, números ganadores de la lotería y premio mayor en Venezuela

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Martín Vizcarra tras ser trasladado al penal Ancón II: "Resistiré desde el lugar al que me manden, pero no me van a doblegar"

Kenji Fujimori descarta respaldar a Fuerza Popular de Keiko: "No apoyaré a ningún partido. No me verán en ningún estrado"

Municipalidad de Lima censura a La República y niega ingreso a presentación de segundo lote de trenes

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota