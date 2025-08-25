Qué pasa con el bono de Guerra de los pensionados: la nueva noticia del pago que ayuda a los beneficiarios del IVSS y Amor Mayor agosto 2025

Reportan un retraso en el pago del bono de Guerra para los pensionados de agosto 2025. | Foto: composición LR/Freepik/Patria

Reportan un retraso en el pago del bono de Guerra para los pensionados de agosto 2025. | Foto: composición LR/Freepik/Patria

Las familias venezolanas desean saber qué pasa con el bono de Guerra de los pensionados de agosto 2025. Según el Sistema Patria, desde el día jueves 21, los beneficiarios del IVSS y Amor Mayor pueden acceder al subsidio. Sin embargo, se ha reportado un preocupante retraso en la entrega.

Lastimosamente, el régimen de Venezuela no ha brindado mayores explicaciones al respecto. Mientras tanto, los adultos mayores no pueden evitar mostrar preocupación en Telegram, X y otras redes sociales. Averigua qué pasa con el bono de Guerra de los pensionados de agosto 2025.

¿Qué pasa con el bono de Guerra de los pensionados de agosto 2025?

Canal Patria Digital reporta un retraso en el pago del bono de Guerra de los pensionados de agosto 2025. Hasta hoy en día, diversos beneficiarios del Sistema Patria denuncian que no han recibido el subsidio en la plataforma.

"Nos reportan que, a la fecha de hoy, hay un número importante de pensionados que no han recibido el pago del bono Ingreso contra la Guerra Económica", informó Canal Patria Digital en su canal de Telegram.

En la publicación, diferentes ciudadanos reconocieron que también tienen este problema. "Es cierto. Muchos pensionados están a la espera de la asignación del beneficio...", "Aún nada. ¿Qué sucede?", "Gracias por hacer eco de la preocupación de los pensionados...", "Mi mamá no ha recibido bono de Guerra de pensionada", "A mi esposo aún no se le ha asignado", "Nada del pago", "Así mismo es. Qué locura ese sistema. O no sirve o alguien lo ha manipulado a su antojo", "Mi mamá es 3 millones y nada que le cae el bono", acusaron los beneficiarios.

¿Por qué no han pagado el bono de Guerra a los pensionados?

El Sistema Patria aún no indica por qué no se ha pagado el bono de Guerra. Al cierre de esta nota, los pensionados desconocen los motivos del retraso que ya ratificó Canal Patria Digital.

El 14 de agosto, fecha en la que inició el pago del bono de Guerra para trabajadores y jubilados del sector público, la página web del Sistema Patria presentó un colapso por una alta concurrencia. Tras ello, el régimen venezolano no volvió a sacar ningún comunicado.

¿Cuándo pagan el bono de Guerra a los pensionados?

Desde el 21 de agosto vienen pagando el bono de Guerra a los pensionados. Mediante un comunicado en su canal de WhatsApp, Bonos Protectores Social al Pueblo oficializó el depósito del apoyo económico que favorece a los adultos mayores.

"Ahora. Inicia la entrega del Ingreso contra la Guerra Económica (agosto 2025) a través del Sistema Patria. Enviado por nuestro presidente Nicolás Maduro para los pensionados y pensionados de la patria. Monto en Bs. 6.700", anunció.

¿Cómo saber si tengo el bono de Guerra para pensionados del seguro social?

De las siguientes maneras puedes saber si tienes el bono de Guerra para pensionados del Seguro Social: