Bonos Activos con aumento HOY, 28 de agosto: Bono Guerra pensionados de agosto y últimos pagos del Sistema Patria

Consulta en este espacio cuáles son los bonos disponibles en el Sistema Patria para su retiro inmediato. Pensionados del IVSS y Amor Mayor ya recibieron un nuevo beneficio, mientras que los trabajadores públicos son recipientes de un desembolso final.

Hay varios Bonos Patria que están activos en estos días de agosto 2025. Foto: composición LR/Medium
Durante agosto de 2025, el Gobierno de Nicolás Maduro, a través del Sistema Patria, continuó con la asignación de los bonos sociales destinados a brindar apoyo financiero a la población más afectada por la crisis económica. Estos subsidios tuvieron un incremento reciente con el fin de mitigar el impacto de la inflación.

En este momento, el Bono de Guerra de agosto ya está disponible para su cobro, mientras que el resto de los programas de ayuda serán depositados de manera progresiva en los próximos días.

lr.pe

Bonos Patria, agosto 2025: ¿qué pago cayó?

El Sistema Patria comenzó a depositar el Bono de Guerra de agosto 2025 dirigido a los pensionados del IVSS y del programa Amor Mayor. La notificación se dio a conocer el jueves 21 mediante los canales oficiales, entre ellos Patria Digital en Telegram y la cuenta Bonos Protectores Social al Pueblo en X (antes Twitter).

En esta entrega, el beneficio alcanza los 6.700 bolívares, cifra que equivale a 50 dólares de acuerdo con el tipo de cambio oficial establecido por el Banco Central de Venezuela (BCV).

Anuncio del Bono de Guerra de agosto 2025 para pensionados. Foto: Canal Patria Digital

¿Qué bonos de agosto 2025 llegarán vía Sistema Patria?

En los días siguientes, el Gobierno de Nicolás Maduro procederá con la distribución de estos bonos mediante la plataforma del Sistema Patria:

  • Bono Cuadrantes de Paz
  • Bono Corresponsabilidad y Formación
  • Bono Cultores Populares.

¿Cómo cobrar los bonos de agosto 2025 en Patria?

  1. Inicia sesión en la Plataforma Patria.
  2. Haz clic en "Monedero" y luego en "Retiro de fondos".
  3. Indica el monedero de origen, monto y destino de los fondos.
  4. Presiona "Continuar" y luego "Aceptar".
  5. El sistema te avisará que la operación fue un éxito. ¡Listo!
