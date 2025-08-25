HOYSuscripcion LR Focus

Estupendas noticias de un aumento del MPPE en agosto 2025: monto confirmado para docentes del Ministerio de Educación

El MPPE realizó los pagos correspondientes a la segunda quincena y el Cestaticket de agosto 2025, beneficiando a maestros, empleados administrativos y obreros. Los fondos fueron depositados de manera directa en las cuentas nómina.

Los docentes del MPPE también reciben el Bono de Guerra y el Cestaticket. Foto: composiciónLR/Freepik/MPPE
Los docentes del MPPE también reciben el Bono de Guerra y el Cestaticket. Foto: composiciónLR/Freepik/MPPE

El régimen de Nicolás Maduro, a través del Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE), ya comenzó el pago de dos importantes subsidios. Se trata de la segunda quincena y el Cestaticket de agosto 2025, dirigida de forma exclusiva para el personal docente, obrero y administrativo de la cartera venezolana.

Revisa en la siguiente nota todo lo que tienes que conocer acerca de estos depósitos, incluido el nuevo monto, cuándo comenzó el abono oficialmente y cómo revisar si ya te llegó el envío económico vía nómina.

lr.pe

Pagos MPPE: ¿de cuánto es la segunda quincena y el Cestaticket de agosto 2025?

Según el anuncio hecho en el canal Pagos MPPE de Telegram, la segunda quincena de agosto 2025 llegó junto al pago del Cestaticket equivalente a 5.292 bolívares o 40 dólares, según el tipo de cambio que figura actualmente en el Banco Central de Venezuela (BCV).

Asimismo, este depósito fue oficializado a partir del lunes 25 de agosto, cerrando así los pagos del Ministerio de Educación en el mes.

Quincena MPPE: ¿cómo revisar el segundo pago de agosto y el Cestaticket?

Si deseas consultar los depósitos de las quincenas y bonos, o acceder a tu boleta de pago de manera virtual, puedes seguir esta sencilla guía paso a paso:

  • Ingresa al portal oficial de Autogestión al Trabajador del MPPE.
  • Selecciona ‘usuario certificado’ e inicia sesión con tu cédula de identidad, cuenta bancaria (últimos cuatro dígitos) y tu año de nacimiento.
  • Dirígete a ‘recibo de pago’ y completa el formulario con los datos solicitados.
  • Después, oprime en ‘generar recibo de pago’ y el sistema te enseñará tu boleta.
  • Finalmente, selecciona la opción de ‘descargar recibo de pago en formato PDF’.

¿Qué es el Cestaticket del MPPE?

El Cestaticket, popularmente denominado Bono de Alimentación o Ticket de Alimentación, representa un beneficio destinado a los trabajadores activos en Venezuela. Este apoyo se extiende a docentes, personal administrativo y obreros del Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE).

