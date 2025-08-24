Último pago del Ministerio de Educación agosto 2025: los requisitos que exige el nuevo bono para docentes MPPE y qué día depositan en Venezuela

El Cestaticket es el último pago del Ministerio de Educación de agosto 2025.

Se avecina el último pago del Ministerio de Educación de agosto 2025 en Venezuela. A falta del anuncio oficial, el MPPE depositará el Cestaticket con la segunda quincena a partir del día lunes 25. Los docentes y trabajadores de dicha entidad recibirán estos beneficios.

El lunes 25 es una fecha clave para los trabajadores del Ministerio de Educación, ya que el régimen de Nicolás Maduro entrega nuevos bonos para docentes en dicho día. Este patrón se repite durante todos los meses, así que debería seguirse en esta ocasión.

¿Cuál es el último pago del Ministerio de Educación de agosto 2025?

El último pago del Ministerio de Educación de agosto 2025 consta del Cestaticket y la segunda quincena. Como cada mes, el MPPE deposita estos bonos al mismo tiempo.

¿Cuáles son los requisitos del Cestaticket y la segunda quincena?

Para cobrar la segunda quincena, es importante ser docente, trabajador administrativo y/o obrero del MPPE. El Cestaticket, por otro lado, exige los mismos requisitos, aunque este bono le corresponde a todo el sector público.

¿Qué día depositan el Cestaticket y la segunda quincena del MPPE?

En estos días depositan el Cestaticket y la segunda quincena del MPPE:

Cestaticket: lunes 25 de agosto

Segunda quincena: lunes 25 de agosto.

*El MPPE entrega bonos cada día 25.