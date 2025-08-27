HOYSuscripcion LR Focus

Bono único para docentes jubilados del MPPE, agosto 2025: cuándo pagan el nuevo monto en Venezuela y cómo obtener el subsidio

Todos los docentes jubilados del MPPE ya pueden cobrar un bono con monto mejorado en agosto de 2025. Si el Sistema Patria sigue sin pagarte el beneficio, es importante que actualices tus datos laborales.

El bono de Guerra garantiza un apoyo para los docentes jubilados del MPPE.
El bono de Guerra garantiza un apoyo para los docentes jubilados del MPPE. | Foto: composición LR/Freepik

Un bono único para los docentes jubilados del MPPE fue liberado en el transcurso de agosto de 2025. Hace dos semanas, el régimen de Venezuela puso en marcha la entrega del bono de Guerra Económica, un beneficio exclusivo que auxilia a los grupos más vulnerables del sector público. Su monto resulta muy valioso, ya que alcanza los 16.080 y 15.008 bolívares en la actualidad.

Muchos usuarios del Sistema Patria, lastimosamente, han presentado problemas a la hora de cobrar el bono único para jubilados del MPPE. Ante ello, la gestión de Nicolás Maduro recordó que existe una manera de obtener el apoyo monetario.

PUEDES VER: Gran noticia del Ministerio de Educación para los jubilados agosto 2025: consulta el nuevo listado y si cobras el bono de Guerra del MPPE

lr.pe

¿Cuándo pagan el bono único para docentes jubilados del MPPE agosto 2025?

Desde el 14 de agosto de 2025 pagan el bono de Guerra para docentes jubilados del MPPE que reciban el Cestaticket. El día lunes 18, en cambio, comenzó la entrega en favor de los que no reciben el subsidio de alimentación.

¿De cuánto es el nuevo monto del bono para docentes jubilados del MPPE?

El bono para docentes jubilados tiene dos nuevos montos en agosto de 2025, según lo informado por el MPPE y el Sistema Patria:

PUEDES VER: Estupendas noticias de un aumento del MPPE en agosto 2025: monto confirmado para docentes del Ministerio de Educación

lr.pe
  • Monto de 15.008 bolívares para los docentes jubilados que no reciben el Cestaticket
  • Monto 16.080 bolívares para los docentes jubilados que sí reciben el Cestaticket.

Estas cifras reflejan un aumento en comparación con los montos de julio. Durante dicho mes, los subsidios alcanzaron los 13.800 (con Cestaticket) y 12.880 bolívares (sin Cestaticket).

¿Cómo obtener el bono de Guerra Económica 2025?

Actualiza tus datos laborales en el Sistema Patria para obtener el bono de Guerra Económica. Si aún trabajas de forma activa o eres jubilado del sector público, es importante que certifiques esto en la plataforma.

PUEDES VER: Guía del aumento, Bono de Guerra agosto 2025: montos actualizados y fechas oficiales para cobrar en 4 pasos vía Sistema Patria

lr.pe

Si ya cumpliste con dicho paso y el bono no te llega, deberás acercarte al departamento de recursos humanos o nónima de tu centro de trabajo y presentar tus constancias de jubilación. Luego, la institución informará al Despacho de la Presidencia el listado de empleados que pasaron al retiro.

Por último, es importante que no olvides aceptar el bono de Guerra en la pestaña de Protección Social. Si ya te llegó un mensaje de texto por parte de un número corto, es imprescindible que verifiques si ya puedes retirar los fondos a una cuenta de ahorros.

¿Dónde ver el listado de docentes jubilados del MPPE 2025?

El listado de docentes jubilados está disponible en el canal de Telegram del MPPE. En este documento, se encuentran los nombres de 8.582 maestros que pasaron al retiro a partir del 31 de julio de 2025.

