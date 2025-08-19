Las razones por las que el bono patria de 708,80 bolívares no está activo en tu cuenta: nuevo pago de agosto 2025 ya llegó

La mayoría de bonos se entregan por el Sistema Patria de Venezuela. Foto: composiciónLR/Patria

La mayoría de bonos se entregan por el Sistema Patria de Venezuela. Foto: composiciónLR/Patria

La administración de Nicolás Maduro ya inició el desembolso de un subsidio exclusivo por el Sistema Patria de Venezuela. Se trata del Bono Somos Venezuela de agosto 2025, que llegó con un monto oficial de 708,80 bolívares. Este pago se realiza de forma mensual y la cantidad cumple la función de ser un soporte económico extra para que los beneficiados puedan afrontar la crisis que golpea severamente al país llanero.

Revisa en la siguiente nota todo lo que necesitas saber sobre este flamante abono, incluida la fecha en la que inició el depósito, el proceso de registro y cómo cobrar para que no presentes inconvenientes.

Bono Somos Venezuela, agosto 2025: ¿en qué fecha llegó el pago vía Sistema Patria?

El 18 de agosto se otorgó el Bono Somos Venezuela, de acuerdo con los detalles compartidos en las cuentas oficiales de Telegram de Canal Patria Digital y en el perfil de X (anteriormente conocido como Twitter) de Bonos Protectores Sociales.

Este bono está dirigido exclusivamente a los brigadistas voluntarios que forman parte del Movimiento Somos Venezuela y que cuenten con el carnet de la patria.

Anuncio del Bono Somos Venezuela de agosto 2025. Foto: Canal Patria Digital

¿Cómo registrarme para cobrar Somos Venezuela de agosto 2025?

Para recibir el Bono Somos Venezuela de manera mensual, es esencial que sigas detenidamente los pasos que te indicaremos a continuación:

Ingresa los datos solicitados en el formulario del MSV

Selecciona la Red de Articulación de tu preferencia.

Una vez completado el proceso, da clic en ‘enviar’.

Tras haber hecho este procedimiento, recibirás una copia del formulario en tu correo electrónico.

¿Cómo cobrar los bonos activos del Sistema Patria?

Si has sido seleccionado para recibir los bonos de la Patria en 2025, a continuación te detallamos los sencillos pasos que debes seguir para acceder a los fondos proporcionados por estos subsidios: