Alertan hasta cuándo pagan el bono de Guerra Económica de agosto 2025: esta es la última fecha para cobrar los 3 montos del Ingreso

El bono de Guerra Económica de agosto 2025 solo cae hasta el día 31. | Foto: composición LR/LR/Freepik

Todos los venezolanos que dependen de los subsidios del Sistema Patria deben saber hasta cuándo pagan el bono de Guerra Económica de agosto de 2025. El día 31 del presente mes terminará el depósito del beneficio, cuyos montos oscilan, como mínimo, los 6.700 bolívares.

Este subsidio no está activo durante todo el mes, ya que hay un plazo establecido para realizar el retiro de fondos. Los beneficiarios en Venezuela tienen que ingresar a su cuenta de Patria y transferir el dinero a una cuenta bancaria. Averigua hasta cuándo pagan el bono de Guerra Económica de agosto 2025.

¿Hasta cuándo pagan el bono de Guerra Económica de agosto 2025?

El bono de Guerra Económica lo pagan hasta el 31 de agosto de 2025- La entrega del beneficio termina a finales de cada mes. Por ende, es importante que cada trabajador activo, jubilado y pensionado acepte los fondos en el Sistema Patria antes de que el depósito termine.

Las familias venezolanas pueden retirar los fondos desde el 14 de agosto. Con el pasar de los días, mayor cantidad de beneficiarios accedieron al Ingreso contra la Guerra Económica en la plataforma. Sin embargo, cuando llegue septiembre, iniciará otro proceso de pagos.

Fechas de pago del bono de Guerra de agosto 2025

Patria ya presentó las fechas de pago del bono de Guerra de agosto 2025:

Bono de Guerra para pensionados del IVSS y Amor Mayor: 21 de agosto

Bono de Guerra para jubilados sin Cestaticket: 18 de agosto

Bono de Guerra para trabajadores activos y jubilados con Cestaticket: 14 de agosto.

¿Cuáles son los montos del bono de Guerra Económica?

El bono de Guerra Económica tiene tres montos en la actualidad. Los trabajadores y jubilados que reciben el Cestaticket son los que cobran una mayor cantidad de dinero en agosto. Repasa a cuánto el Ingreso: