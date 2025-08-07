La mala noticia del Bono Único Familiar de agosto 2025: hasta cuándo pagan el aumento de Nicolás Maduro vía Sistema Patria

La mayoría de bonos de la patria se entregan por la plataforma del mismo nombre. Foto: composiciónLR/Patria

La mayoría de bonos de la patria se entregan por la plataforma del mismo nombre. Foto: composiciónLR/Patria

El gobierno de Nicolás Maduro ya puso en marcha el Bono Único Familiar de agosto 2025, el más reciente pago unificado que se les hace llegar a los jefes de familia por medio del Sistema Patria de Venezuela. Con un monto actualizado, el depósito está siendo muy buscado por más de un usuario en el país caribeño. Sin embargo, no muchos conocen hasta cuándo estará activa la cantidad.

Revisa en la siguiente nota todo lo que debes conocer para retirar satisfactoriamente el subsidio, incluida la fecha límite, el monto oficial y cómo hacer la transacción sin cometer errores.

Hasta cuándo es el Bono Único Familiar?

El Bono Único Familiar de agosto 2025 se pagará hasta el lunes 11 de dicho mes, según la publicación hecha en portales tales como Canal Patria Digital en Telegram o Bonos Protectores Social Al Pueblo en X (antes Twitter).

El mismo anuncio informó que el pago inicio de forma oficial el lunes 4, siendo así el primer pago que realiza el régimen para el mes de agosto.

Anuncio del Bono Único Familiar de agosto 2025. Foto: Canal Patria Digital

Bono Único Familiar: ¿de cuánto es el monto de agosto 2025?

Los beneficiarios del Bono Único Familiar reciben un pago de 1.890 bolívares o 15 dólares, según la tasa de conversión que figura actualmente en el Banco Central de Venezuela (BCV).

Es importante mencionar que este subsidio engloba los seis pagos del Programa de Protección Social (Hogares de la Patria, Economía Familiar, José Gregorio Hernández, Parto Humanizado, Lactancia Materna y 100% Escolaridad), además de los dos bonos especiales que se les hacía llegar a los ciudadanos mensualmente.

¿Cómo cobrar los bonos de agosto 2025 por el Sistema Patria?

Así puedes cobrar todos los bonos del Sistema Patria en agosto de 2025, incluido el Bono Único Familiar: