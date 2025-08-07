HOY

Dina Boluarte reafirma soberanía de Perú sobre isla Santa Rosa
Datos LR

La confirmación más esperada sobre los bonos especiales de agosto 2025: Nicolás Maduro cambia el pago entregado por el Sistema Patria

Los bonos especiales del Sistema Patria no volverán a entregarse de la misma manera. Conoce cuál es el cambio impuesto por el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

Los bonos especiales siempre llegaban en fechas cercanas a días festivos nacionales o dependiendo de la coyuntura. Foto: composiciónLR/Freepik/Patria
La administración de Nicolás Maduro confirmó un cambio sobre los bonos especiales del Sistema Patria, afectando de esta forma al pago de agosto 2025. En un reciente anuncio respecto a otro depósito por medio de la plataforma, se terminó de develar cómo se pagarán estos montos extraordinarios para cientos de ciudadanos en Venezuela.

Revisa en la siguiente nota de qué se trata esta novedad sobre los bonos especiales y cómo afectará de ahora en adelante al calendario de desembolsos hechos por el régimen del país llanero.

¿Qué pasó con los bonos especiales del Sistema Patria?

Por medio del Canal Patria Digital se confirmó que los dos bonos especiales mensuales sí fueron unificados en el pago del Bono Único Familiar, que viene entregando el gobierno de Nicolás Maduro desde junio de 2025.

"Recuerden que este bono (Bono Único Familiar) agrupa todos los programas o beneficios del Sistema Patria, como Hogares de la Patria, Discapacidad, Economía Popular, Escolaridad, más los dos bonos mensuales que entregaban a los más de 6 millones de usuarios registrados", se puede leer en el anuncio.

Anuncio sobre los bonos especiales en el Bono Único Familiar. Foto: Canal Patria Digital

Bono Único Familiar: ¿cuándo llegó el pago de agosto 2025?

El Bono Único Familiar de agosto 2025 comenzó a pagarse a partir del lunes 4 de dicho mes, según la publicación hecha en páginas como Canal Patria Digital en Telegram o Bonos Protectores Social Al Pueblo en X (antes Twitter). El mismo anuncio sostuvo que la fecha límite para cobrar el subsidio es hasta el lunes 11 de agosto.

Asimismo, es importante señalar que la última vez que se efectuó el pago de un bono especial fue en mayo de 2025, con la entrega del Bono Venezuela Nueva.

¿De cuánto es el Bono Único Familiar?

El más reciente pago del Bono Único Familiar de agosto 2025 llegó con un monto oficial de 1.890 bolívares o 15 dólares, según el tipo de cambio que figura actualmente en el Banco Central de Venezuela (BCV).

Este fue el primer pago hecho para el octavo mes del año, luego de que se concluyera los de julio.

