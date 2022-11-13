Lima: ¿por qué se llama así la capital de nuestro país?

Lima fue fundada el 18 de enero de 1535 por el conquistador Francisco Pizarro. En sus más de 400 años de historia, la también llamada Ciudad de los Reyes fue la capital del Virreinato del Perú y la urbe más grande e importante de América del Sur durante todo el tiempo que duró el régimen español.

Cabe resaltar que los conquistadores no fueron los primeros que pisaron estas tierras. Si nos remontamos a los 10.000 años a. C., Lima ya había sido ocupada por grupos de cazadores y nómades que recorrían los valles y costas del río Rímac en busca de animales, mariscos y peces con los cuales alimentarse. Hacia el siglo II d. C., la cultura Lima adquirió gran fuerza en la zona.

¿Por qué Lima se llama así?

En abril de 1534, tras conquistar el territorio peruano, Francisco Pizarro fundó Santa Fe de Hatun Xauxa como capital de su gobernación, en lo que hoy se conoce como la ciudad de Jauja. Pero, debido a las malas condiciones geográficas de este territorio, tuvieron que cambiar de ubicación. “Ruidíaz, Juan Tello y Alonso Martínez estuvieron a cargo de las expediciones y confirmarían que las tierras del curaca Taulichusco, en el valle del Rímac, eran ideales para fundar una nueva ciudad”, cuenta el historiador Max Gonzales.

Es importante precisar que el valle del Rímac era una zona muy estratégica debido a que presentaba una red de canales construidos por la cultura Wari que permitía que el agua llegue a cada rincón del lugar. Además, se encontraba cerca del mar y tenía un importante río del mismo nombre.

De acuerdo con Garcilaso de la Vega, el nombre Lima es una degeneración de la voz “Rimac” , que en castellano significa “el que habla”, en referencia a un oráculo muy venerado por los pobladores de la época y que, por extensión, se llamó así a todo el valle y a su río.

Lima cumple 487° de aniversario. Foto: MML

Por otro lado, el lingüista Rodolfo Cerrón-Palomino plantea que este nombre proviene del quechua “Limaq” y refleja el fonetismo propio de la variedad hablada en la costa centro-sureña peruana. En vez de “Rimaq” (”el que habla”), los habitantes pronunciaban “Limaq” (el fonema /r/ era sustituido por /l/).