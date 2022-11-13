HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Datos LR

Lima: ¿por qué se llama así la capital de nuestro país?

Lima, más conocida como la Ciudad de los Reyes, se fundó hace 487 años y, contrario a lo que muchos piensan, su nombre no fue dado por los españoles. Te contamos de dónde proviene.

Hace 487 años se fundó la ciudad en la que hoy habitan casi 10 millones de personas. Foto: Composición LR/PerúTravel
Hace 487 años se fundó la ciudad en la que hoy habitan casi 10 millones de personas. Foto: Composición LR/PerúTravel

Lima fue fundada el 18 de enero de 1535 por el conquistador Francisco Pizarro. En sus más de 400 años de historia, la también llamada Ciudad de los Reyes fue la capital del Virreinato del Perú y la urbe más grande e importante de América del Sur durante todo el tiempo que duró el régimen español.

Cabe resaltar que los conquistadores no fueron los primeros que pisaron estas tierras. Si nos remontamos a los 10.000 años a. C., Lima ya había sido ocupada por grupos de cazadores y nómades que recorrían los valles y costas del río Rímac en busca de animales, mariscos y peces con los cuales alimentarse. Hacia el siglo II d. C., la cultura Lima adquirió gran fuerza en la zona.

PUEDES VER: ¿Qué significa Collique y por qué se llama así este popular barrio de Comas?

lr.pe

¿Por qué Lima se llama así?

En abril de 1534, tras conquistar el territorio peruano, Francisco Pizarro fundó Santa Fe de Hatun Xauxa como capital de su gobernación, en lo que hoy se conoce como la ciudad de Jauja. Pero, debido a las malas condiciones geográficas de este territorio, tuvieron que cambiar de ubicación. “Ruidíaz, Juan Tello y Alonso Martínez estuvieron a cargo de las expediciones y confirmarían que las tierras del curaca Taulichusco, en el valle del Rímac, eran ideales para fundar una nueva ciudad”, cuenta el historiador Max Gonzales.

Es importante precisar que el valle del Rímac era una zona muy estratégica debido a que presentaba una red de canales construidos por la cultura Wari que permitía que el agua llegue a cada rincón del lugar. Además, se encontraba cerca del mar y tenía un importante río del mismo nombre.

PUEDES VER: ¿Por qué se llama Carabayllo este popular distrito del Cono Norte de Lima?

lr.pe

De acuerdo con Garcilaso de la Vega, el nombre Lima es una degeneración de la voz “Rimac”, que en castellano significa “el que habla”, en referencia a un oráculo muy venerado por los pobladores de la época y que, por extensión, se llamó así a todo el valle y a su río.

Lima cumple 487° de aniversario. Foto: MML

Lima cumple 487° de aniversario. Foto: MML

PUEDES VER: Caja de Agua: ¿por qué se llama así esta popular urbanización de SJL y cuál es su historia?

lr.pe

Por otro lado, el lingüista Rodolfo Cerrón-Palomino plantea que este nombre proviene del quechua “Limaq” y refleja el fonetismo propio de la variedad hablada en la costa centro-sureña peruana. En vez de “Rimaq” (”el que habla”), los habitantes pronunciaban “Limaq” (el fonema /r/ era sustituido por /l/).

Notas relacionadas
Este es el desierto más grande del Perú: tiene una extensión de 5.000 km² y albergan cerca de 12 especies vegetales

Este es el desierto más grande del Perú: tiene una extensión de 5.000 km² y albergan cerca de 12 especies vegetales

LEER MÁS
Las únicas 5 regiones del PERÚ que tienen SELVA y SIERRA en su territorio: son hasta más visitadas que IQUITOS

Las únicas 5 regiones del PERÚ que tienen SELVA y SIERRA en su territorio: son hasta más visitadas que IQUITOS

LEER MÁS
Leonardo Valencia: “Me preocupan poco las cotizaciones al alza o a la baja de cierto tipo de novelas, sean totales o minimalistas, o lo de la microficción”

Leonardo Valencia: “Me preocupan poco las cotizaciones al alza o a la baja de cierto tipo de novelas, sean totales o minimalistas, o lo de la microficción”

LEER MÁS
¿Por qué les llaman Trux y Cix a las ciudades de Trujillo y Chiclayo, respectivamente?

¿Por qué les llaman Trux y Cix a las ciudades de Trujillo y Chiclayo, respectivamente?

LEER MÁS
¡Bienvenido enero 2026! Frases y mensajes bonitos e inspiradores para iniciar el primer mes del año con energía

¡Bienvenido enero 2026! Frases y mensajes bonitos e inspiradores para iniciar el primer mes del año con energía

LEER MÁS
Este plato típico del norte del Perú fue coronado como el mejor guiso del mundo, según Taste Atlas

Este plato típico del norte del Perú fue coronado como el mejor guiso del mundo, según Taste Atlas

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Lima: ¿por qué se llama así la capital de nuestro país?

Este es el desierto más grande del Perú: tiene una extensión de 5.000 km² y albergan cerca de 12 especies vegetales

Las únicas 5 regiones del PERÚ que tienen SELVA y SIERRA en su territorio: son hasta más visitadas que IQUITOS

Datos LR

Este es el desierto más grande del Perú: tiene una extensión de 5.000 km² y albergan cerca de 12 especies vegetales

Las únicas 5 regiones del PERÚ que tienen SELVA y SIERRA en su territorio: son hasta más visitadas que IQUITOS

Historia de Piura y Tangarará, la primera ciudad española en Perú

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

Elecciones Colegio de Abogados Lima 2026: listas oficiales y todo sobre los candidatos

Elecciones CAL 2026: fecha, hora, dónde votar y todos los candidatos al decanato

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025