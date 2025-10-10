Resultados Lotería de Boyacá de HOY, 11 de octubre 2025: números ganadores del sorteo 4593 y premio mayor vía Canal 13

El número ganador de la Lotería de Boyacá puede darte el premio mayor. Foto: Lotería de Boyacá

Este sábado se llevará a cabo el sorteo 4593 de la Lotería de Boyacá, con transmisión en vivo a través de Canal 13, el canal de YouTube de 7N Noticias y Facebook Live. Durante la emisión se revelará el número ganador del premio mayor, además de todos los resultados del sorteo, incluyendo las combinaciones de cuatro cifras con una serie de tres dígitos para que puedas verificar tu billete.

Reconocida como una de las loterías preferidas por los colombianos, la Lotería de Boyacá no solo entrega un atractivo premio mayor, sino que también ofrece los conocidos premios de Optimismo, pensados para multiplicar tus oportunidades de ganar.

Lotería de Boyacá EN VIVO: resultados de HOY, 11 de octubre | Premio Mayor

Números ganadores: -

- Serie: -

Lotería de Boyacá EN VIVO: resultados del 4 de octubre | Premio Mayor

Números ganadores: 2138

Serie: 169

¿Cómo ver la Lotería de Boyacá EN VIVO por internet?

Puedes ver el sorteo de la Lotería de Boyacá en vivo a través de la transmisión en la cuenta oficial de YouTube de 7N Noticias.

¿Cuándo será el próximo sorteo de la Lotería de Boyacá?

El próximo sorteo de la Lotería de Boyacá será el sábado 18 de octubre de 2025.