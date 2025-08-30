Resultados Lotería de Boyacá EN VIVO, 30 de agosto 2025: mira AQUÍ los números ganadores del sorteo 4857

Los resultados de la Lotería de Boyacá salen desde las 10.40 p. m. en Colombia. | Foto: composición LR/Freepik

¡Hoy tú puedes ser el nuevo ganador de uno de los sorteos colombianos más queridos! La Lotería de Boyacá es una de las más populares en el país cafetero por sus generosos premios económicos que ofrece a todos sus jugadores. Este sábado 30 de agosto se realizará la edición número 4857, que entregará un gran PREMIO MAYOR y varios premios de OPTIMISMO. Revisa EN VIVO cuáles fueron los números ganadores de esta lotería originaria de Colombia.

Resultados de la Lotería de Boyacá EN VIVO: número ganador del sorteo 4857 del 30 de agosto.

· Número ganador: saldrá en breve.

· Serie: -

· Ciudad: -

¿Cómo ver EN VIVO la Lotería de Boyacá en Colombia?

La transmisión EN VIVO de la Lotería de Boyacá la puedes ver desde la señal de Canal Trece o por Telesantiago en Facebook Live. Asimismo, puedes obtener los resultados a través de La República.

¿Cuáles son los premios de la Lotería de Boyacá?

- Premio Mayor: 15.000 millones de pesos

- Premio Fortuna: 1.000 millones de pesos

- Premio Alegría: 300 millones de pesos

- Premio Esperanza: 100 millones de pesos

- 4 Premios Berraquera: 50 millones de pesos (c/u)

- 15 Premios Optimismo: 20 millones de pesos (c/u)

- 38 Premios Valentía: 10 millones de pesos (c/u)

- Boyalotto: un automóvil Renault Kwid o una casa.