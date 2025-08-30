HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
INPE y PNP controlan motín en penal
INPE y PNP controlan motín en penal     INPE y PNP controlan motín en penal     INPE y PNP controlan motín en penal     
Colombia

Resultados Lotería de Boyacá EN VIVO, 30 de agosto 2025: mira AQUÍ los números ganadores del sorteo 4857

Revisa EN VIVO los resultados oficiales de la Lotería de Boyacá 4857 del sábado 30 de agosto en Colombia. Conoce si eres uno de los ganadores.

Los resultados de la Lotería de Boyacá salen desde las 10.40 p. m. en Colombia.
Los resultados de la Lotería de Boyacá salen desde las 10.40 p. m. en Colombia. | Foto: composición LR/Freepik

¡Hoy tú puedes ser el nuevo ganador de uno de los sorteos colombianos más queridos! La Lotería de Boyacá es una de las más populares en el país cafetero por sus generosos premios económicos que ofrece a todos sus jugadores. Este sábado 30 de agosto se realizará la edición número 4857, que entregará un gran PREMIO MAYOR y varios premios de OPTIMISMO. Revisa EN VIVO cuáles fueron los números ganadores de esta lotería originaria de Colombia.

Resultados de la Lotería de Boyacá EN VIVO: número ganador del sorteo 4857 del 30 de agosto.

PUEDES VER: Resultados Lotería de Boyacá del domingo 23 de agosto: revisar qué número jugó el sorteo 4856, serie y quién ganó en Colombia

lr.pe

Mira aquí la Lotería de Boyacá EN VIVO

Revisa el sorteo de la Lotería de Boyacá EN VIVO y conoce si ganaste.

Lotería de Boyacá EN VIVO: resultados de HOY, 30 de agosto | Premio Mayor, sorteo 4857

· Número ganador: saldrá en breve.
· Serie: -
· Ciudad: -

¿Cómo ver EN VIVO la Lotería de Boyacá en Colombia?

La transmisión EN VIVO de la Lotería de Boyacá la puedes ver desde la señal de Canal Trece o por Telesantiago en Facebook Live. Asimismo, puedes obtener los resultados a través de La República.

¿Cuáles son los premios de la Lotería de Boyacá?

- Premio Mayor: 15.000 millones de pesos
- Premio Fortuna: 1.000 millones de pesos
- Premio Alegría: 300 millones de pesos
- Premio Esperanza: 100 millones de pesos
- 4 Premios Berraquera: 50 millones de pesos (c/u)
- 15 Premios Optimismo: 20 millones de pesos (c/u)
- 38 Premios Valentía: 10 millones de pesos (c/u)
- Boyalotto: un automóvil Renault Kwid o una casa.

Notas relacionadas
Ver Lotería de Boyacá hoy, sábado 23 de agosto [señal Canal 13 EN VIVO]: transmisión con los números premiados del sorteo 4586

Ver Lotería de Boyacá hoy, sábado 23 de agosto [señal Canal 13 EN VIVO]: transmisión con los números premiados del sorteo 4586

LEER MÁS
Resultados Gordito del Zodiaco hoy, 29 de agosto, TVN YouTube: qué jugó el premio mayor de la Lotería Nacional de Panamá e incentivos

Resultados Gordito del Zodiaco hoy, 29 de agosto, TVN YouTube: qué jugó el premio mayor de la Lotería Nacional de Panamá e incentivos

LEER MÁS
Resultado Lotería Nacional de Panamá HOY, 29 de agosto: números jugados del Gordito del Zodiaco, primer premio y letras

Resultado Lotería Nacional de Panamá HOY, 29 de agosto: números jugados del Gordito del Zodiaco, primer premio y letras

LEER MÁS
¿Por qué les llaman Trux y Cix a las ciudades de Trujillo y Chiclayo, respectivamente?

¿Por qué les llaman Trux y Cix a las ciudades de Trujillo y Chiclayo, respectivamente?

LEER MÁS
¿Qué significan 'tercio', 'quinto' y 'décimo superior' en la universidad?

¿Qué significan 'tercio', 'quinto' y 'décimo superior' en la universidad?

LEER MÁS
Códigos postales de San Juan de Lurigancho: encuentra tu código postal de SJL por zona y dirección

Códigos postales de San Juan de Lurigancho: encuentra tu código postal de SJL por zona y dirección

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota