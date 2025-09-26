Último sorteo Lotería de Boyacá HOY, 27 de septiembre 2025: resultados del sorteo 4591, números ganadores y premio mayor vía Canal 13
Revisa aquí los resultados del sorteo 4591 de la Lotería de Boyacá, correspondiente al sábado 27 de septiembre en Colombia, y comprueba si tu número fue uno de los afortunados ganadores.
Sigue este sábado la transmisión en vivo del sorteo 4591 de la Lotería de Boyacá a través de Canal 13, el canal de YouTube de 7N Noticias y también por Facebook Live. Durante la emisión se revelará el número ganador del premio mayor, así como el listado completo de resultados, compuesto por cifras de cuatro dígitos y una serie de tres números que deberás verificar con tu billete.
Reconocida como una de las loterías más queridas en Colombia, la Lotería de Boyacá no solo entrega un gran premio principal, sino que también incluye los llamados premios de Optimismo, pensados para brindarte más oportunidades de ganar.
Lotería de Boyacá EN VIVO: resultados de HOY, 27 de septiembre | Premio Mayor
- Números ganadores: -
- Serie: -
Lotería de Boyacá EN VIVO: resultados del 20 de septiembre | Premio Mayor
- Números ganadores: 8555
- Serie: 281
¿Cómo ver la Lotería de Boyacá EN VIVO por internet?
Puedes ver el sorteo de la Lotería de Boyacá en vivo a través de la transmisión en la cuenta oficial de YouTube de 7N Noticias.
¿Cuándo será el próximo sorteo de la Lotería de Boyacá?
El próximo sorteo de la Lotería de Boyacá será el sábado 4 de octubre de 2025.