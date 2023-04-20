¿Cuál fue el primer tatuaje de Messi y por qué se lo hizo?

Lionel Messi tiene 18 tatuajes en su cuerpo y la mayoría son sobre su familia. Foto: composición LR/AFP/As

Lionel Messi tiene 18 tatuajes en su cuerpo y la mayoría son sobre su familia. Foto: composición LR/AFP/As

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Lionel Messi es uno de los mejores jugadores en el mundo y lo ratificó ganando el Mundial de Qatar 2022 junto a la selección argentina, dirigida por Lionel Scaloni. Además de conseguir la tercera estrella, el capitán de la Albiceleste luce diversos tatuajes en su cuerpo.

Los más visibles están en el brazo, la pierna y las manos. Sin embargo, pocos fans conocen cuál fue el primero de muchos y por qué se lo hizo. Conoce AQUÍ este peculiar detalle del campeón del mundo.

¿Cuál fue el primer tatuaje de Lionel Messi?

El primer tatuaje que se hizo el astro argentino es la cara de su madre Celia María Cuccittini. Este lo lleva en la espalda, específicamente, en la parte superior izquierda. Pocos seguidores se han percatado de este detalle porque Lio no suele quitarse el polo en el campo o, inclusive, usa calentadores encima de la indumentaria.

Está más que claro que el exjugador del Barcelona tiene una admiración y cariño a su madre que lo apoyó en todo momento, de inicio a fin.

El primer tatuaje de Lionel Messi está dedicado a su madre. Foto: Tribuna

¿Cuántos tatuajes registra Messi en su cuerpo?

Desde su carrera profesional, Lionel Andrés Messi tiene 18 tatuajes en todo su cuerpo. Cada uno tiene un significado para el capitán de la selección Argentina. Uno de los más llamativos está en la pierna. El astro sudamericano tiene pintada en la pierna izquierda algunos detalles como el número 10, una pelota de fútbol y el nombre de su hijo "Thiago".

Tatuaje de "Thiago". Foto: composición LR/marca/difusión

Además, otro tatuaje muy notorio de Messi es la flor de loto que lleva en el brazo derecho. Esto se debe porque está pintada de color rojo y sus demás diseños son negros.

Tatuaje flor de loto. Foto: composición LR/La República

¿Qué tatuajes son dedicados a su esposa Antonela Roccuzzo?

Lionel Messi siempre tiene presente a su familia y la lleva a todas partes. En diversas entrevistas que aceptó a los medios argentinos e internacionales, indicó que su familia es lo más importante para él; por ello, tiene ciertos tatuajes en alusión a su esposa y sus hijos, Thiago, Mateo y Ciro.