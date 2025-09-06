HOYSuscripcion LR Focus

Último sorteo de HOY Lotería de Boyacá, 6 de septiembre 2025: resultados del sorteo 4588 y premio mayor vía Canal 13

Revisa los resultados del sorteo 4588 de la Lotería de Boyacá, correspondiente al sábado 6 de septiembre en Colombia, y comprueba si tu número fue premiado con alguno de los premios en juego.

El número ganador de la Lotería de Boyacá puede darte el premio mayor. Foto: Lotería de Boyacá
El número ganador de la Lotería de Boyacá puede darte el premio mayor. Foto: Lotería de Boyacá

Disfruta este sábado de la emisión en vivo del sorteo 4588 de la Lotería de Boyacá a través del Canal 13, el canal de YouTube de 7N Noticias y la señal en vivo por Facebook Live. Durante la transmisión se revelarán tanto el premio mayor como los demás números ganadores, compuestos por cuatro cifras y una serie de tres dígitos que deberás cotejar con tu billete.

Reconocida como una de las loterías más queridas del país, la Lotería de Boyacá no solo entrega un gran premio principal, sino también una serie de premios de Optimismo que buscan aumentar las posibilidades de celebrar.

lr.pe

Lotería de Boyacá EN VIVO: resultados de HOY, 6 de septiembre | Premio Mayor

  • Números ganadores: -
  • Serie: -

Lotería de Boyacá EN VIVO: resultados del 30 de agosto | Premio Mayor

  • Números ganadores: 9106
  • Serie: 118

¿Cómo ver la Lotería de Boyacá EN VIVO por internet?

Puedes ver el sorteo de la Lotería de Boyacá en vivo a través de la transmisión en la cuenta oficial de YouTube de 7N Noticias.

¿Cuándo será el próximo sorteo de la Lotería de Boyacá?

El próximo sorteo de la Lotería de Boyacá será el sábado 13 de septiembre de 2025.

