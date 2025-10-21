HOYSuscripcion LR Focus

¿Desde cuándo inicia el estado de emergencia en Lima y Callao?
Halloween 2025: convierte tu casa en un espacio acogedor: ideas creativas de decoración para disfrutar la noche más terrorífica

A medida que se acerca Halloween 2025, los hogares se llenan de luces tenues y figuras aterradoras, creando una atmósfera festiva. Las decoraciones tradicionales se renuevan con un toque moderno.

Halloween 2025 es una fecha que puede ser aprovechada para divertirse entre adultos y niños.
Halloween 2025 es una fecha que puede ser aprovechada para divertirse entre adultos y niños. | Foto: Gemini

A medida que se acerca el 31 de octubre, miles de hogares se preparan para una de las celebraciones más esperadas del año. Halloween 2025 promete llenar las casas de luces tenues, figuras escalofriantes y una atmósfera donde lo macabro se mezcla con lo divertido. Desde calabazas talladas hasta guirnaldas luminosas, las opciones decorativas se multiplican para quienes desean disfrutar de una noche tan especial como aterradora.

La tradición de decorar el hogar para esta fecha no solo se ha mantenido con el paso de los años, sino que se ha transformado en una oportunidad para dejar volar la imaginación. Cada rincón puede convertirse en un escenario de película: puertas que reciben con esqueletos, ventanas cubiertas de telarañas y mesas adornadas con velas y figuras temáticas. Este Halloween 2025, la tendencia combina elementos clásicos con detalles modernos, invitando a crear ambientes acogedores sin perder el toque de misterio característico de la celebración.

Decoraciones de Halloween 2025 con calabazas y velas para un ambiente elegante y terrorífico

Las calabazas son las grandes protagonistas del Halloween 2025. Ya sea talladas con rostros espeluznantes o decoradas con luces LED, aportan el espíritu perfecto para comenzar a transformar la casa. Las velas también se convierten en aliadas indispensables: las versiones eléctricas con diseño de calabaza o fantasmas permiten crear un efecto de iluminación seguro y duradero. Colocadas en la chimenea, la mesa o los alféizares de las ventanas, ofrecen una luz cálida que refuerza la ambientación.

Otros complementos, como los cojines y mantas en tonos naranjas, negros y morados, ayudan a reforzar la estética sin sobrecargar el espacio. Los textiles temáticos, con estampados de murciélagos o esqueletos, aportan un toque sofisticado y festivo a la vez. En esta temporada, la clave está en combinar los elementos tradicionales con detalles elegantes, logrando un equilibrio entre lo decorativo y lo escalofriante.

Ideas para decoración de Halloween 2025. Foto: Gemini

Ideas para decoración de Halloween 2025. Foto: Gemini

Cómo preparar tu casa y organizar una fiesta inolvidable en Halloween 2025

Quienes planean recibir invitados pueden aprovechar el Halloween 2025 para montar una auténtica fiesta temática en casa. Desde la entrada hasta el salón, cada detalle cuenta: una cubierta de puerta con diseño tridimensional puede ser el primer elemento para sorprender a los asistentes. Las guirnaldas de luces con motivos de fantasmas o calaveras añadirán el brillo necesario para realzar la decoración sin necesidad de enchufes, ya que muchas funcionan con pilas y temporizador.

Las mesas también merecen atención especial. Un set de platos, vasos y servilletas con diseños de esqueletos o murciélagos facilitará la limpieza y mantendrá la coherencia estética. Para completar la ambientación, pueden añadirse espejos parlantes o figuras animadas que reaccionen al sonido, ideales para generar un efecto sorpresa. En exteriores, los zombis decorativos y las figuras de tela resistente aportarán un toque inquietante que no pasará desapercibido.

Ideas para decorar tu casa por Halloween 2025. Foto: Gemini

Ideas para decorar tu casa por Halloween 2025. Foto: Gemini

Accesorios y adornos esenciales para completar tu decoración de Halloween 2025

El Halloween 2025 no estaría completo sin los pequeños detalles que marcan la diferencia. Las pegatinas de ventana con motivos de brujas, vampiros o momias son una opción práctica para incluir a los más pequeños en la decoración. Fáciles de colocar y retirar, permiten personalizar cualquier superficie sin dañar el vidrio. También son ideales para negocios o locales que deseen sumarse a la temática de la temporada.

Los adornos colgantes, las guirnaldas con mensajes como “Trick or Treat” y las figuras articuladas de esqueletos son otros imprescindibles para quienes buscan una ambientación completa. Además, los textiles temáticos —mantas, cojines o alfombras— pueden permanecer en el hogar durante todo el mes de octubre, aportando calidez y coherencia visual. La combinación de luces, sonidos y texturas convierte cualquier espacio en un escenario perfecto para disfrutar del espíritu festivo de Halloween 2025, garantizando una noche divertida, mágica y llena de creatividad.

