El Reggaetón Lima Festival 6 se celebrará el 31 de octubre en el Estadio Nacional, con una alineación de artistas internacionales. Fotos: Facebook | Fotos: Facebook

El Reggaetón Lima Festival 6 se celebrará el 31 de octubre en el Estadio Nacional, con una alineación de artistas internacionales. Fotos: Facebook | Fotos: Facebook

A pocas semanas de Halloween, se han anunciado diversos conciertos para esas fechas. Uno de los eventos más esperados es el Reggaetón Lima Festival 6, festival de música urbana que contará con artistas de talla internacional como Arcángel, Yandel, Farruko, Tito El Bambino, entre otros.



Esta nueva edición del Reggaetón Lima Festival contará con una constelación de estrellas del reggaetón que pisarán suelo peruano como Myke Towers, Sech, Lennox, Dales, Kapo, Noriel, Maldi (de Plan B) y la Charanga Habanera. Todos ellos brindarán un show de más de 8 horas continuas en un mismo escenario.

TE RECOMENDAMOS ✨ 🔮 TRÁNSITOS ASTROLÓGICOS, miramos el cielo y respondemos tus preguntas | AstroMood

Artistas internacionales juntos en el Reggaetón Lima Festival



La sexta edición del Reggaetón Lima Festival ya es todo un fenómeno. Life Music Concerts, empresa organizadora del festival más importante del género, confirmó que ya se han vendido más de 30 mil entradas de las 45 mil disponibles para el megaevento que se realizará este 31 de octubre en el Estadio Nacional, a través de Teleticket.



Las zonas Platinum Box (para 10 personas) y VIP para el ‘Reggaetón Lima Festival 6’, donde los asistentes podrán ganar premios en efectivo y muchas más sorpresas, se agotaron en tiempo récord. Otras áreas del recinto ya alcanzan un 90% y hasta un 85% de ocupación, lo que hace prever que en los próximos días el evento alcanzará el ansiado sold out.



“Estamos superfelices por la acogida. Cada edición del Reggaetón Lima Festival ha sido un verdadero éxito. Por ello, la lista de artistas y el nivel de producción crecen cada año. Nuestro compromiso es que el público viva una experiencia única, y estamos trabajando arduamente en ello”, señalaron los organizadores.

