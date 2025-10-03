HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Entretenimiento

Halloween conciertos 2025: fecha, lugar y entradas para ver a Arcángel, Yandel, Farruko, Tito El Bambino, Sech, Lennox y más artistas internacionales

¡Éxito total! Myke Towers, Tito ‘El Bambino’, Sech, Lennox, Dales, Kapo, Noriel, Maldi (de Plan B) llegarán al Perú para celebrar Halloween a lo grande.


El Reggaetón Lima Festival 6 se celebrará el 31 de octubre en el Estadio Nacional, con una alineación de artistas internacionales. Fotos: Facebook
El Reggaetón Lima Festival 6 se celebrará el 31 de octubre en el Estadio Nacional, con una alineación de artistas internacionales. Fotos: Facebook | Fotos: Facebook

A pocas semanas de Halloween, se han anunciado diversos conciertos para esas fechas. Uno de los eventos más esperados es el Reggaetón Lima Festival 6, festival de música urbana que contará con artistas de talla internacional como Arcángel, Yandel, Farruko, Tito El Bambino, entre otros.

Esta nueva edición del Reggaetón Lima Festival contará con una constelación de estrellas del reggaetón que pisarán suelo peruano como Myke Towers, Sech, Lennox, Dales, Kapo, Noriel, Maldi (de Plan B) y la Charanga Habanera. Todos ellos brindarán un show de más de 8 horas continuas en un mismo escenario.

TE RECOMENDAMOS

✨ 🔮 TRÁNSITOS ASTROLÓGICOS, miramos el cielo y respondemos tus preguntas | AstroMood

PUEDES VER: Conciertos en Lima 2025: entradas, fecha y lugar para Chicha Su Mare, Buenazo Fest, Los Kjarkas y Caribeños de Guadalupe este fin de semana

lr.pe

Artistas internacionales juntos en el Reggaetón Lima Festival  

La sexta edición del Reggaetón Lima Festival ya es todo un fenómeno. Life Music Concerts, empresa organizadora del festival más importante del género, confirmó que ya se han vendido más de 30 mil entradas de las 45 mil disponibles para el megaevento que se realizará este 31 de octubre en el Estadio Nacional, a través de Teleticket.

Las zonas Platinum Box (para 10 personas) y VIP para el ‘Reggaetón Lima Festival 6’, donde los asistentes podrán ganar premios en efectivo y muchas más sorpresas, se agotaron en tiempo récord. Otras áreas del recinto ya alcanzan un 90% y hasta un 85% de ocupación, lo que hace prever que en los próximos días el evento alcanzará el ansiado sold out.

“Estamos superfelices por la acogida. Cada edición del Reggaetón Lima Festival ha sido un verdadero éxito. Por ello, la lista de artistas y el nivel de producción crecen cada año. Nuestro compromiso es que el público viva una experiencia única, y estamos trabajando arduamente en ello”, señalaron los organizadores.

Notas relacionadas
Conciertos en Lima 2025: entradas, fecha y lugar para Chicha Su Mare, Buenazo Fest, Los Kjarkas y Caribeños de Guadalupe este fin de semana

Conciertos en Lima 2025: entradas, fecha y lugar para Chicha Su Mare, Buenazo Fest, Los Kjarkas y Caribeños de Guadalupe este fin de semana

LEER MÁS
Conciertos en Perú octubre 2025: fechas, precios y artistas que se presentan en Lima

Conciertos en Perú octubre 2025: fechas, precios y artistas que se presentan en Lima

LEER MÁS
Laura Pausini en Lima 2026: precios de entradas confirmados, zonas y cuándo inicia la preventa de su show en Perú

Laura Pausini en Lima 2026: precios de entradas confirmados, zonas y cuándo inicia la preventa de su show en Perú

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Laura Pausini en Lima 2026: precios de entradas confirmados, zonas y cuándo inicia la preventa de su show en Perú

Laura Pausini en Lima 2026: precios de entradas confirmados, zonas y cuándo inicia la preventa de su show en Perú

LEER MÁS
Alejandra Baigorria y exnovia de Said Palao estuvieron juntas en la primera comunión de hija del chico reality

Alejandra Baigorria y exnovia de Said Palao estuvieron juntas en la primera comunión de hija del chico reality

LEER MÁS
Dayanita confiesa que tenía un cráneo humano en su poder y sorprende al revelar lo que hizo con el objeto: “Yo lo quemé”

Dayanita confiesa que tenía un cráneo humano en su poder y sorprende al revelar lo que hizo con el objeto: “Yo lo quemé”

LEER MÁS
¿Bruce Lee vs Muhammad Ali? Leyenda confesó que nunca vencería al otro y reconoció su superioridad

¿Bruce Lee vs Muhammad Ali? Leyenda confesó que nunca vencería al otro y reconoció su superioridad

LEER MÁS
Ana Siucho comparte conmovedor mensaje en medio de las revelaciones de Edison Flores sobre su separación: “Ojalá la vida sea más bonita”

Ana Siucho comparte conmovedor mensaje en medio de las revelaciones de Edison Flores sobre su separación: “Ojalá la vida sea más bonita”

LEER MÁS
Ana Siucho sorprende con emotivo gesto junto a sus hijas hacia Edison Flores tras el fin de su matrimonio

Ana Siucho sorprende con emotivo gesto junto a sus hijas hacia Edison Flores tras el fin de su matrimonio

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Paro de transportistas en Lima y Callao EN VIVO: Así se vive la protesta, usuarios se encuentran varados y colectivos cobran hasta 50% más

¿Cómo va el paro de transportistas hoy? La ruta hacia el Congreso y las principales vías afectadas

Pagos MPPE esto se sabe HOY, 2 de octubre: Evaluaciones, bonos para docentes confirmados y montos del Ministerio de Educación

Entretenimiento

Camucha Negrete (1945-2025): sex symbol e ícono cultural

Conciertos en Perú octubre 2025: fechas, precios, dónde y cómo comprar entradas para Super Junior, Linkin Park, Cristian Castro y otros eventos en Lima

Cristian Castro manda saludos a los peruanos y promete un espectáculo inolvidable en Lima: “Vamos a hacer todos los hits”

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Juan Manuel Cavero Solano jura como nuevo ministro de Justicia en reemplazo de Juan José Santiváñez

Dina Boluarte toma juramento de ministro de Justicia EN VIVO: presidenta nombra a Juan Cavero Lozano en reemplazo de Santiváñez

Juan José Santiváñez renunció al Ministerio de Justicia para postular en las Elecciones 2026

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025