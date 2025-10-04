HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Esta la ruta del primer recorrido del Señor de los Milagros
Esta la ruta del primer recorrido del Señor de los Milagros     Esta la ruta del primer recorrido del Señor de los Milagros     Esta la ruta del primer recorrido del Señor de los Milagros     
Datos LR

Señor de los Milagros 2025: comparte las mejores frases, mensajes y oraciones durante todo el mes morado en Perú

Durante este mes, los fieles del Señor de los Milagros expresan su gratitud y fe con frases y oraciones, fortaleciendo su espiritualidad y uniendo al pueblo peruano en esta importante celebración religiosa.

Miles de peruanos llegarán a la procesión del Señor de los Milagros que tendrá su primer recorrido el sábado 4 de octubre.
Miles de peruanos llegarán a la procesión del Señor de los Milagros que tendrá su primer recorrido el sábado 4 de octubre. | Foto: Composición LR/Andina.

El mes de octubre se tiñe de morado y fe con la llegada del mes del Señor de los Milagros, una de las manifestaciones religiosas más importantes del Perú. Miles de devotos, vestidos con el tradicional hábito morado, se congregan en procesiones multitudinarias para rendir homenaje al Cristo de Pachacamilla, símbolo de esperanza, unidad y amor divino.

En honor a esta celebración de profunda religiosidad popular, compartimos una selección de frases, mensajes y textos alusivos al Señor de los Milagros, ideales para expresar gratitud, fe y reflexión durante este tiempo de oración y recogimiento.

PUEDES VER: Procesiones del Señor de los Milagros 2025: fechas, recorridos y regreso histórico al Callao tras 22 años

lr.pe

Frases para el señor de los Milagros 2025

  1. Señor de los Milagros, guía mis pasos y fortalece mi fe en cada desafío de la vida.
  2. En tus manos dejo mis temores, porque confío en tu infinita misericordia.
  3. Cada octubre, el corazón del Perú late al ritmo de tu procesión y de la esperanza.
  4. Señor de los Milagros, enséñame a tener paciencia, fe y amor en cada prueba.
  5. Tu imagen morada es el reflejo del consuelo que necesita el alma en tiempos difíciles.
  6. Bajo tu mirada, Señor, encontramos refugio, esperanza y perdón.
  7. Que el Cristo de Pachacamilla renueve nuestra fe y nos llene de fortaleza espiritual.
  8. El morado no es solo un color, es el símbolo de un pueblo unido por la fe.
  9. Señor de los Milagros, ilumina nuestros caminos y haz que reine la paz en nuestros corazones.
  10. A ti acudimos, Señor, con fe sincera, sabiendo que tus milagros no tienen límites.
  11. En cada oración y en cada lágrima, tu presencia se hace milagro.
  12. Que el Señor de los Milagros bendiga nuestros hogares y nos enseñe a vivir con humildad.
  13. Octubre es tiempo de recogimiento, de fe viva y de agradecimiento al Cristo de los Milagros.
  14. Señor, tú que nunca abandonas a tus hijos, escucha nuestras súplicas y danos tu bendición.
  15. En la fe al Señor de los Milagros encontramos la fuerza para seguir adelante con esperanza y amor.

Frases de agradecimiento al Señor de los Milagros

  • Señor de los Milagros, porque te amo, he venido a visitarte para alabarte, bendecirte y agradecerte por los innumerables favores que me has concedido.
  • Señor de los Milagros, porque te amo, me arrepiento de los pecados que he cometido y te prometo iniciar una vida nueva desde hoy.
  • Señor de los Milagros, porque te amo, deseo verte presente en mis hermanos.
  • Señor de los Milagros, porque te amo, te suplico como el leproso del evangelio: "Señor, si quieres, puedes curarme". Perdona mis pecados y sana las enfermedades que me afligen.
  • Señor de los Milagros, porque te amo, me consagro a tu servicio, junto a mi familia, mis seres queridos, mis trabajos, mis estudios, mis problemas y alegrías.
  • Señor de los Milagros, porque te amo, quiero vivir contigo en esta vida para poder estar contigo en el cielo.
  • Oh María, Madre del Perpetuo Socorro, presenta esta consagración a tu divino Hijo. Amén.

Oraciones al Señor de los Milagros

  • Señor de los Milagros, fuente de amor y consuelo, te pedimos que cubras con tu manto sagrado a todas las familias, fortaleciendo su fe y esperanza en los momentos de dificultad.
  • Cristo de Pachacamilla, escucha nuestras oraciones y concédenos la gracia de caminar siempre bajo tu luz, con un corazón lleno de humildad, perdón y devoción.

¿A qué hora sale la procesión del Señor de los Milagros?

La procesión del Señor de los Milagros tendrá su primer recorrido este sábado 4 de octubre y hará un recorrido a los alrededores de la Iglesia de las Nazarenas. Como cada año, la sagrada imagen saldrá a las 12.00 del medio día, cargada en hombro de los hombres de morado y con las sirenas de las ambulancias. Asimismo, al compás de la banda tocando la 'marcha de las banderas', miles de personas se acercarán a los alrededores para ver pasar al Cristo Morado.

¿Cuál será el recorrido del Señor de los Milagros este 4 de octubre?

El primer recorrido del Señor de los Milagros iniciará desde la Iglesia Las Nazarenas, ubicada en la av. Tacna, luego doblará hacia la avenida Emancipación e ingresará al Jirón Chancay, pasando por los jr, Huancavelica, Ica, Callao y nuevamente doblará por el jirón Conde de Superunda para seguir su camino en la avenida Tacna, para ingresar a descansar.

Notas relacionadas
Universitario estrenará inédita camiseta en honor al Señor de los Milagros: los detalles de la indumentaria que lucirá ante Juan Pablo II

Universitario estrenará inédita camiseta en honor al Señor de los Milagros: los detalles de la indumentaria que lucirá ante Juan Pablo II

LEER MÁS
Señor de los Milagros EN VIVO: hora de salida, recorrido y desvíos en Lima este 4 de octubre

Señor de los Milagros EN VIVO: hora de salida, recorrido y desvíos en Lima este 4 de octubre

LEER MÁS
Transmisión EN VIVO de Nazarenas TV: Link para seguir la procesión del Señor de los Milagros este 4 de octubre

Transmisión EN VIVO de Nazarenas TV: Link para seguir la procesión del Señor de los Milagros este 4 de octubre

LEER MÁS
¿Por qué les llaman Trux y Cix a las ciudades de Trujillo y Chiclayo, respectivamente?

¿Por qué les llaman Trux y Cix a las ciudades de Trujillo y Chiclayo, respectivamente?

LEER MÁS
¡Bienvenido octubre 2025! Comparte frases e imágenes bonitas para recibir este nuevo mes del año

¡Bienvenido octubre 2025! Comparte frases e imágenes bonitas para recibir este nuevo mes del año

LEER MÁS
Conoce el origen del Día del Periodista en Perú y por qué se conmemora cada 1 de octubre desde hace décadas

Conoce el origen del Día del Periodista en Perú y por qué se conmemora cada 1 de octubre desde hace décadas

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Día del Novio en Perú 2025: ¿por qué se celebra cada 3 de octubre y desde cuándo se realiza este día festivo?

Día del Novio en Perú 2025: ¿por qué se celebra cada 3 de octubre y desde cuándo se realiza este día festivo?

LEER MÁS
Pagos MPPE información de HOY, 30 de septiembre: bonos del Ministerio de Educación y montos confirmados para docentes

Pagos MPPE información de HOY, 30 de septiembre: bonos del Ministerio de Educación y montos confirmados para docentes

LEER MÁS
Pagos MPPE esto se sabe HOY, 3 de octubre: Evaluaciones, bonos para docentes confirmados y montos del Ministerio de Educación

Pagos MPPE esto se sabe HOY, 3 de octubre: Evaluaciones, bonos para docentes confirmados y montos del Ministerio de Educación

LEER MÁS
Bonos Activos lo que se sabe de HOY, 3 de octubre: Bono Único Familiar, Bono de Corresponsabilidad y Formación y próximos pagos vía Patria

Bonos Activos lo que se sabe de HOY, 3 de octubre: Bono Único Familiar, Bono de Corresponsabilidad y Formación y próximos pagos vía Patria

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alcalde de Patáz fue intervenido por la Policía durante su 'marcha de sacrificio' hacia Lima

Israel intercepta el último barco de la flotilla a Gaza mientras continúan las protestas en varias partes del mundo

Estados Unidos revela las impactantes imágenes del nuevo ataque a una embarcación en el Caribe que deja 4 muertos

Datos LR

Día del Novio en Perú 2025: ¿por qué se celebra cada 3 de octubre y desde cuándo se realiza este día festivo?

Pagos MPPE información de HOY, 30 de septiembre: bonos del Ministerio de Educación y montos confirmados para docentes

Pagos MPPE esto se sabe HOY, 3 de octubre: Evaluaciones, bonos para docentes confirmados y montos del Ministerio de Educación

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Alcalde de Patáz fue intervenido por la Policía durante su 'marcha de sacrificio' hacia Lima

Vladimir Cerrón intenta alejarse del Gobierno de Boluarte y acusa a sus ministros de ser 'topos' de Acuña

Rosa María Palacios sobre movilizaciones ciudadanas: "En todas las partes del mundo los estudiantes lideran las protestas"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025