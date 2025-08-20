Cada 20 de agosto se celebra el Día Mundial de las Papas Fritas, una fecha especial dedicada a uno de los alimentos más populares y consumidos en todo el planeta. Crocantes por fuera, suaves por dentro y con un sabor inconfundible, las papas fritas han conquistado desde hace siglos la mesa de millones de personas, convirtiéndose en el acompañante ideal de hamburguesas, pollos a la brasa, parrillas o simplemente como un antojo irresistible.

Hablar de papas fritas en el Perú es hablar de identidad gastronómica. Reconocido como la cuna de la papa con más de 3,000 variedades nativas, el país sudamericano ha sabido darle un lugar privilegiado a este acompañamiento en su cocina diaria. Desde los restaurantes de comida rápida hasta las pollerías más tradicionales, las papas fritas son protagonistas en la mesa peruana.

Las papas fritas se ha convertido en una comida rápida muy importante en el mundo. Foto: 20 minutos

¿De dónde es originario las papas fritas?

El debate sobre el origen de las papas fritas ha generado mucha controversia histórica. En ese contexto, Bélgica ha reclamado durante siglos haberlas creado, sin embargo, el país vecino Francia asegura que, a finales del siglo XVIII ofrecían ''pommes frites'', coloquialmente como se decía en francés.

En la actualidad, la preparación de las papas fritas se ha atribuido en varios países del mundo y, con la globalización del tubérculo originario de los Andes peruanos, cada país le da un sello propio, como en los Estados Unidos, donde se popularizó el consumo de papas acompañadas de hamburguesas y otros platos de comida rápida.

La importancia de la papa en el Perú

Si hay un país que le da mucha importancia al tubérculo es el Perú, ya que, gracias al arduo trabajo de los agricultores en los campos, se conserva una gran diversidad de variedades nativas y se garantiza que la papa siga siendo un alimento fundamental en la mesa de millones de familias.

El ejemplo más claro está en el pollo a la brasa, uno de los platos más consumidos y queridos por los peruanos. Este plato consiste en una porción de papas fritas doradas y crujientes. Asimismo, forma parte de clásicos como el lomo saltado, los sánguches de chicharrón o pollo, e incluso acompaña parrillas y menús caseros.

Más allá de su función gastronómica, las papas fritas también tienen un peso cultural y económico. La industria peruana ha innovado en su producción, ofreciendo papas precocidas, congeladas y snacks empaquetados que se consumen en todo el país y que, además, se exportan a distintos mercados internacionales.