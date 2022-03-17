¿Dónde se come mejor en Arequipa este 2025? Descubre los 10 imperdibles de la Ciudad Blanca

Arequipa tiene una variedad de atractivos, pero también te ofrece lo mejor de su gastronomía. Foto: composición Joseh Huenante / Stacey Gawronsky / Flickr

Perú es considerado como uno de los países con la mejor gastronomía del mundo. Además, cuenta con distintas regiones, las cuales poseen platillos que las representan, y una de las más visitadas por los turistas es Arequipa.

Si vas de paseo a la Ciudad Blanca, no puedes dejar de visitar el Misti, el monasterio de Santa Catalina o el mirador de Yanahura. Sin embargo, en cada parada deberías visitar los mejores restaurantes, calificados por distintos sitios web. Además, tener en cuenta la mejor temporada para viajar y los mejores hoteles en los que te puedes hospedar.

¿Cuáles son los mejores restaurantes en Arequipa?

A continuación, te brindamos el listado de los 10 mejores restaurantes de Arequipa, en donde también se encuentran los lugares más baratos para disfrutar de la gastronomía peruana.

La Nueva Palomino

Una de las mejores picanterías de Arequipa. Este restaurante se ubica a 2 kilómetros del Centro Histórico y se caracteriza por servir platos en grandes cantidades. El local cuenta con una decoración sobria, lo que lo convierte en un espacio tradicional. Los platillos recomendados son el rocoto relleno, el chupe de camarones y la corvina a los macho. Si quieres un postre, elige el tocino del cielo.

Dirección : Leoncio Prado 122, Yanahuara 04000

: Leoncio Prado 122, Yanahuara 04000 Teléfono: (054) 252393.

La Nueva Palomino es uno de los restaurantes más conocidos de Arequipa. Foto: Nueva Palomino Facebook

Zig Zag

El Zig Zag es considerado por los arequipeños como el mejor restaurante de la ciudad. Su especialidad es la carne a la brasa sobre piedras volcánicas. Los platillos recomendados son la trilogía de carne a la brasa, la cual cuenta con parrillas de alpaca, res y cordero; el gnocchi de quinua con pesto amazónico; el carpaccio y el tabulé de tres quinas, recetas de fusión italiana que puedes pedir en el local.

Dirección: Calle Zela 210, Cercado De Arequipa 04001

Calle Zela 210, Cercado De Arequipa 04001 Teléfono: (054) 206020.

Chicha

Este restaurante se ubica a un par de cuadras de la Plaza de Armas, en la Casona de Santa Catalina, y a pocos metros del convento del mismo nombre. Sus platillos más reconocidos son el chupe de camarones, el rocoto relleno y el estofado de cordero. Si quieres pedir un postre, elige la esfera de chocolate y queso helado, dulce típico de Arequipa.

Dirección: Santa Catalina 210, Cercado de Arequipa 04001

Santa Catalina 210, Cercado de Arequipa 04001 Teléfono: (054) 287360.

El Buda Profano

Una de las mejores opciones veganas es el Buda Profano. En este restaurante podrás degustar de comida japonesa. Cuenta con una gran variedad de makis veganos y sopas tradicionales del país del sol naciente. Se recomienda pedir la sopa miso y empanadas gyozas. El restaurante tiene buenas porciones de comida y una música de fondo tranquila para relajarte.

Dirección: Calle Bolívar 425, Cercado De Arequipa 04001

Calle Bolívar 425, Cercado De Arequipa 04001 Teléfono: 977 228 590.

La Trattoria del Monasterio

Este restaurante se encuentra dentro del Monasterio de Santa Catalina y tiene en su carta platillos con influencia italiana. Su especialidad es el cauche gorgonzola, ravioli de brasatto y el boccato di cardinale. Sin embargo, no puedes perderte el clásico chupe de camarones.

Dirección: Calle Santa Catalina 309

Calle Santa Catalina 309 Teléfono: (054) 204062/(054) 231149.

Risotto al rocoto con lomo saltado thai. Con pimientos, zucchini y un toque de dulzor. Foto: La Trattoria del Monasterio Facebook

Hatunpa

Este restaurante tiene a la papa como principal ingrediente en sus recetas. La decoración y el servicio son muy buenos. Los platillos recomendados son la huancaína con choclito, el pachacuy, el rocoto relleno, la pachamanca y la papa a la huancaína.

Dirección: Calle Ugarte 207, Cercado De Arequipa 04001

Calle Ugarte 207, Cercado De Arequipa 04001 Teléfono: (054) 419317.

Zingaro

Una de las características del Zingaro es su decoración. Además, es una buena opción si deseas comer carnes o parrillas y también dispone de una variedad de vinos latinoamericanos. El lomo a lo zíngaro, el strogonoff de alpaca con croquetas de quinua y la trucha o paiche a la parrilla son las mejores opciones para elegir en su amplia carta.

Dirección: San Francisco 309, Cercado de Arequipa

San Francisco 309, Cercado de Arequipa Teléfono: (054) 217662.

Crepisimo

Crepisimo cuenta con un local agradable, el cual tiene una terraza, juegos de mesa y una hoguera. Su especialidad son los crepés rellenos con ají de gallina o una variante del rocoto relleno. Además, cuenta con distintas infusiones y jugos, aunque uno de los más emblemáticos es el coctel crepisimo, el cual es servido en un huevo de avestruz.

Dirección: Calle Santa Catalina 208 - Cercado de Arequipa

Calle Santa Catalina 208 - Cercado de Arequipa Teléfono: (054) 206620.

Manolo’s Arequipa

Este restaurante se ubica al lado de la Plaza de Armas, en la calle Mercaderes. Es conocido por los lugareños por su ambiente lleno de grandes mesas y espejos, el cual ofrece una gran variedad de triples, sándwiches, copas de helados y churros rellenos de manjar.

Dirección: a 10 metros de la Plaza de Armas de Arequipa

a 10 metros de la Plaza de Armas de Arequipa Teléfono: (054) 219009.

Los churros rellenos de manjar son la especialidad del café restaurante. Foto: Manolo Restaurant Facebook

Lugares para comer en Arequipa baratos

Te brindamos la lista de los restaurantes arequipeños más económicos, al lado están la dirección y teléfono:

Mandala: Jerusalén 207 - Cercado de Arequipa / 959 003 573

Jerusalén 207 - Cercado de Arequipa / 959 003 573 Mamut: Mercaderes 111, Arequipa Perú 221466

Mercaderes 111, Arequipa Perú 221466 Pasta Canteen: calle Puente Grau 300 - Cercado de Arequipa / 938 807 852

calle Puente Grau 300 - Cercado de Arequipa / 938 807 852 CharaTacos: calle Jerusalén 608 Cercado de Arequipa / 957 819 310

calle Jerusalén 608 Cercado de Arequipa / 957 819 310 Ratatouille: Puente Bolognesi 214 / 958 794 192.

Mejor temporada para viajar a Arequipa

La mejor época del año para visitar Arequipa es desde principios de abril hasta principios de diciembre, ya que en esa época empieza la temporada de verano. Aunque antes de viajar, también debes tener en cuenta lo siguiente:

Los meses más templados en Arequipa son marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre.

Los períodos secos se producen en mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre.

El mes más lluvioso es febrero.

Junio y julio son los meses más fríos.

Autoridades de Caylloma y una delegación de Polonia, encabezada por Yurek Mackcherczyk, descubrieron hace 35 años el Cañón del Colca. Foto: Alberto Bizzini / Flickr

Los 10 mejores sitios para visitar en Arequipa, según Waman Adventures

La mejor zona para hospedarse en Arequipa

El centro histórico de Arequipa es la zona ideal para que los visitantes puedan hospedarse. Este lugar se destaca por albergar los principales destinos turísticos de la Ciudad Blanca, como la Catedral de Arequipa, la plaza de Armas, el monasterio de Santa Catalina, entre otras lugares.

Los turistas podrán encontrar hospedajes de cinco o tres estrellas que cuenta con diversos servicios, como salón de spa o terraza, a precios módicos. Otra alternativa es alojarse en los apartamentos de todo el centro. Esto últimos se caracterizan por tener un costo más accesible.

El centro histórico de Arequipa es el mejor lugar para alojarse en la Ciudad Blanca, pues reúne los principales atractivos turísticos de la región, como la plaza de Armas. Foto: Danielle Pereira / Flickr

¿Cuáles son los platos típicos de Arequipa?

Arequipa tiene una gran variedad de platos típicos. La Ciudad Blanca cuenta con una de las gastronomías más extensas del país. Entre los más deliciosos potajes se encuentran rocoto relleno o el chupe de camarones, pero no son los únicos. A continuación te mostramos los principales platillos de esta región:

Adobo de chancho

Ocopa arequipeña

Solterito arequipeño

Matasquita

Roco relleno

Pastel de papa

Chicharron

Puchero

Chaque

Cubierto de camarón

Mejores playa de Arequipa

Caleta de Catarindo (Islay)

Playa Jihuay (Caravelí)

Caleta de Quilca (Camaná)

Playa Tanaka (Caravelí)

Playa Mejía (Islay)

Caleta San José (Camaná)

Playa La Punta (Islay)

