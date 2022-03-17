HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Trump llegó a Alaska para histórica cumbre con Putin
Trump llegó a Alaska para histórica cumbre con Putin     Trump llegó a Alaska para histórica cumbre con Putin     Trump llegó a Alaska para histórica cumbre con Putin     
Turismo

¿Dónde se come mejor en Arequipa este 2025? Descubre los 10 imperdibles de la Ciudad Blanca

En Arequipa encontrarás una gran variedad de restaurantes para probar la deliciosa comida de la región. Revisa a continuación cuáles son las mejores opciones para degustar durante tu visita.

Arequipa tiene una variedad de atractivos, pero también te ofrece lo mejor de su gastronomía. Foto: composición Joseh Huenante / Stacey Gawronsky / Flickr
Arequipa tiene una variedad de atractivos, pero también te ofrece lo mejor de su gastronomía. Foto: composición Joseh Huenante / Stacey Gawronsky / Flickr

Perú es considerado como uno de los países con la mejor gastronomía del mundo. Además, cuenta con distintas regiones, las cuales poseen platillos que las representan, y una de las más visitadas por los turistas es Arequipa.

Si vas de paseo a la Ciudad Blanca, no puedes dejar de visitar el Misti, el monasterio de Santa Catalina o el mirador de Yanahura. Sin embargo, en cada parada deberías visitar los mejores restaurantes, calificados por distintos sitios web. Además, tener en cuenta la mejor temporada para viajar y los mejores hoteles en los que te puedes hospedar.

PUEDES VER: ¿Qué lugares turísticos tiene la Ciudad Blanca? Los lugares infaltables de Arequipa para visitar en su aniversario

lr.pe

¿Cuáles son los mejores restaurantes en Arequipa?

A continuación, te brindamos el listado de los 10 mejores restaurantes de Arequipa, en donde también se encuentran los lugares más baratos para disfrutar de la gastronomía peruana.

La Nueva Palomino

Una de las mejores picanterías de Arequipa. Este restaurante se ubica a 2 kilómetros del Centro Histórico y se caracteriza por servir platos en grandes cantidades. El local cuenta con una decoración sobria, lo que lo convierte en un espacio tradicional. Los platillos recomendados son el rocoto relleno, el chupe de camarones y la corvina a los macho. Si quieres un postre, elige el tocino del cielo.

  • Dirección: Leoncio Prado 122, Yanahuara 04000
  • Teléfono: (054) 252393.
Arequipa

La Nueva Palomino es uno de los restaurantes más conocidos de Arequipa. Foto: Nueva Palomino Facebook

Zig Zag

El Zig Zag es considerado por los arequipeños como el mejor restaurante de la ciudad. Su especialidad es la carne a la brasa sobre piedras volcánicas. Los platillos recomendados son la trilogía de carne a la brasa, la cual cuenta con parrillas de alpaca, res y cordero; el gnocchi de quinua con pesto amazónico; el carpaccio y el tabulé de tres quinas, recetas de fusión italiana que puedes pedir en el local.

  • Dirección: Calle Zela 210, Cercado De Arequipa 04001
  • Teléfono: (054) 206020.

Chicha

Este restaurante se ubica a un par de cuadras de la Plaza de Armas, en la Casona de Santa Catalina, y a pocos metros del convento del mismo nombre. Sus platillos más reconocidos son el chupe de camarones, el rocoto relleno y el estofado de cordero. Si quieres pedir un postre, elige la esfera de chocolate y queso helado, dulce típico de Arequipa.

  • Dirección: Santa Catalina 210, Cercado de Arequipa 04001
  • Teléfono: (054) 287360.

El Buda Profano

Una de las mejores opciones veganas es el Buda Profano. En este restaurante podrás degustar de comida japonesa. Cuenta con una gran variedad de makis veganos y sopas tradicionales del país del sol naciente. Se recomienda pedir la sopa miso y empanadas gyozas. El restaurante tiene buenas porciones de comida y una música de fondo tranquila para relajarte.

  • Dirección: Calle Bolívar 425, Cercado De Arequipa 04001
  • Teléfono: 977 228 590.

La Trattoria del Monasterio

Este restaurante se encuentra dentro del Monasterio de Santa Catalina y tiene en su carta platillos con influencia italiana. Su especialidad es el cauche gorgonzola, ravioli de brasatto y el boccato di cardinale. Sin embargo, no puedes perderte el clásico chupe de camarones.

  • Dirección: Calle Santa Catalina 309
  • Teléfono: (054) 204062/(054) 231149.
Arequipa

Risotto al rocoto con lomo saltado thai. Con pimientos, zucchini y un toque de dulzor. Foto: La Trattoria del Monasterio Facebook

Hatunpa

Este restaurante tiene a la papa como principal ingrediente en sus recetas. La decoración y el servicio son muy buenos. Los platillos recomendados son la huancaína con choclito, el pachacuy, el rocoto relleno, la pachamanca y la papa a la huancaína.

  • Dirección: Calle Ugarte 207, Cercado De Arequipa 04001
  • Teléfono: (054) 419317.

Zingaro

Una de las características del Zingaro es su decoración. Además, es una buena opción si deseas comer carnes o parrillas y también dispone de una variedad de vinos latinoamericanos. El lomo a lo zíngaro, el strogonoff de alpaca con croquetas de quinua y la trucha o paiche a la parrilla son las mejores opciones para elegir en su amplia carta.

  • Dirección: San Francisco 309, Cercado de Arequipa
  • Teléfono: (054) 217662.

Crepisimo

Crepisimo cuenta con un local agradable, el cual tiene una terraza, juegos de mesa y una hoguera. Su especialidad son los crepés rellenos con ají de gallina o una variante del rocoto relleno. Además, cuenta con distintas infusiones y jugos, aunque uno de los más emblemáticos es el coctel crepisimo, el cual es servido en un huevo de avestruz.

  • Dirección: Calle Santa Catalina 208 - Cercado de Arequipa
  • Teléfono: (054) 206620.

Hatunpa

La especialidad de Hatunpa son las papas andinas. Estos tubérculos son servidos con cáscara y cubiertos con rellenos arequipeños. Los platillos más recomendados son el cauche de queso y el rocoto relleno. El restaurante cuenta con 25 tipos de papas nativas peruanas en sus recetas.

  • Dirección: Calle Ugarte 207/208 - Cercado de Arequipa
  • Teléfono: (054) 212918.

Manolo’s Arequipa

Este restaurante se ubica al lado de la Plaza de Armas, en la calle Mercaderes. Es conocido por los lugareños por su ambiente lleno de grandes mesas y espejos, el cual ofrece una gran variedad de triples, sándwiches, copas de helados y churros rellenos de manjar.

  • Dirección: a 10 metros de la Plaza de Armas de Arequipa
  • Teléfono: (054) 219009.
Arequipa

Los churros rellenos de manjar son la especialidad del café restaurante. Foto: Manolo Restaurant Facebook

Lugares para comer en Arequipa baratos

Te brindamos la lista de los restaurantes arequipeños más económicos, al lado están la dirección y teléfono:

  • Mandala: Jerusalén 207 - Cercado de Arequipa / 959 003 573
  • Mamut: Mercaderes 111, Arequipa Perú 221466
  • Pasta Canteen: calle Puente Grau 300 - Cercado de Arequipa / 938 807 852
  • CharaTacos: calle Jerusalén 608 Cercado de Arequipa / 957 819 310
  • Ratatouille: Puente Bolognesi 214 / 958 794 192.

Mejor temporada para viajar a Arequipa

La mejor época del año para visitar Arequipa es desde principios de abril hasta principios de diciembre, ya que en esa época empieza la temporada de verano. Aunque antes de viajar, también debes tener en cuenta lo siguiente:

  • Los meses más templados en Arequipa son marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre.
  • Los períodos secos se producen en mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre.
  • El mes más lluvioso es febrero.
  • Junio y julio son los meses más fríos.
Cañón del Colca

Autoridades de Caylloma y una delegación de Polonia, encabezada por Yurek Mackcherczyk, descubrieron hace 35 años el Cañón del Colca. Foto: Alberto Bizzini / Flickr

Los 10 mejores sitios para visitar en Arequipa, según Waman Adventures

La mejor zona para hospedarse en Arequipa

El centro histórico de Arequipa es la zona ideal para que los visitantes puedan hospedarse. Este lugar se destaca por albergar los principales destinos turísticos de la Ciudad Blanca, como la Catedral de Arequipa, la plaza de Armas, el monasterio de Santa Catalina, entre otras lugares.

Los turistas podrán encontrar hospedajes de cinco o tres estrellas que cuenta con diversos servicios, como salón de spa o terraza, a precios módicos. Otra alternativa es alojarse en los apartamentos de todo el centro. Esto últimos se caracterizan por tener un costo más accesible.

El centro histórico de Arequipa es el mejor lugar para alojarse en la Ciudad Blanca, pues reúne los principales atractivos turísticos de la región, como la plaza de Armas. Foto: Danielle Pereira / Flickr

El centro histórico de Arequipa es el mejor lugar para alojarse en la Ciudad Blanca, pues reúne los principales atractivos turísticos de la región, como la plaza de Armas. Foto: Danielle Pereira / Flickr

PUEDES VER: Top 5 de las mejores playas de Piura que debes visitar este verano [FOTOS]

lr.pe

¿Cuáles son los platos típicos de Arequipa?

Arequipa tiene una gran variedad de platos típicos. La Ciudad Blanca cuenta con una de las gastronomías más extensas del país. Entre los más deliciosos potajes se encuentran rocoto relleno o el chupe de camarones, pero no son los únicos. A continuación te mostramos los principales platillos de esta región:

  • Adobo de chancho
  • Ocopa arequipeña
  • Solterito arequipeño
  • Matasquita
  • Roco relleno
  • Pastel de papa
  • Chicharron
  • Puchero
  • Chaque
  • Cubierto de camarón

Mejores playa de Arequipa

  • Caleta de Catarindo (Islay)
  • Playa Jihuay (Caravelí)
  • Caleta de Quilca (Camaná)
  • Playa Tanaka (Caravelí)
  • Playa Mejía (Islay)
  • Caleta San José (Camaná)
  • Playa La Punta (Islay)
  • Belleza inagotable.
Vista de la playa Catarindo. Foto: JC Salinas / Flickr

Vista de la playa Catarindo. Foto: JC Salinas / Flickr

Notas relacionadas
¿Cuántos años cumple Arequipa 2025? Esta es la fecha exacta de fundación española de la 'Ciudad Blanca'

¿Cuántos años cumple Arequipa 2025? Esta es la fecha exacta de fundación española de la 'Ciudad Blanca'

LEER MÁS
Tiktoker ‘El Arequipeñazo’ será investigado por la Fiscalía tras discriminación a danzantes durante transmisión

Tiktoker ‘El Arequipeñazo’ será investigado por la Fiscalía tras discriminación a danzantes durante transmisión

LEER MÁS
Postulante de la UNSA 'madrugó' para rendir su examen de admisión: "Llegué 2 de la mañana"

Postulante de la UNSA 'madrugó' para rendir su examen de admisión: "Llegué 2 de la mañana"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Cómo llegar a Callao Monumental y por qué visitar este foco cultural? [FOTOS]

¿Cómo llegar a Callao Monumental y por qué visitar este foco cultural? [FOTOS]

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Atentado en Trujillo: fuerte explosión en avenida Perú deja 3 heridos y viviendas destruidas

Melania Trump amenaza con demandar a Hunter Biden con US$1.000 millón por vincularla con Epstein

Raúl Ruidíaz y su controversial publicación tras goleada de Palmeiras que desató la furia en hinchas de Universitario

Turismo

Esta ciudad del Perú se alista para inaugurar el primer cementerio de mascotas en el país: su capacidad es de 500 animales

¿Dónde está la 'Suiza limeña'? Conoce la ruta para llegar al paraíso verde ubicado a solo dos horas de Lima

Los 5 destinos rurales que la Organización Mundial de Turismo incluyó en su lista de lugares turísticos más visitados del Perú

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte EN VIVO: presidenta llega a Isla Santa Rosa en medio de tensión territorial con Gustavo Petro

Ley de Amnistía: Corte IDH escuchará al Estado y a familiares de víctimas de La Cantuta y Barrios Altos

Perú Primero anuncia que no cambiará a Martín Vizcarra como candidato presidencial por estar en prisión: “Sería desleal”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota