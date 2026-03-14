Luis Felipe Polo: “La literatura está compuesta por muchos libros trágicos, pero yo quise hacer algo diferente”

Luis Felipe Polo es un destacado analista internacional y catedrático con muchos años en la academia de Estados Unidos. Sus temas de interés son la defensa de los derechos humanos y el fortalecimiento de la democracia. Ha trabajado en organismos multilaterales como las Naciones Unidas y el Banco Interamericano de Desarrollo, y ha colaborado como consultor en Unicef, OEA, PNUD, IIDH, IDEA International, Human Rights Watch, entre otras organizaciones regionales e internacionales.

El autor acaba de publicar su primera novela, 'Por una cabeza', en la que nos cuenta la historia de Lucio Sotomayor, un hombre que está atravesando sus últimos días de vida a razón de una trágica enfermedad. El deseo de Lucio, antes de partir, no es otro que el de unir a su familia. No estamos, hay que consignar, ante una historia feliz, sino ante un relato de confrontación y el escenario es el ámbito familiar.

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Libros como 'Por una cabeza' están a contracorriente de aquello que se suele entender como literatura, en donde la grisura y lo trágico marcan su valoración sin tener en cuenta lo que la literatura siempre ha sido y no tiene que dejar de ser: la perspectiva de la dimensión humana. La República conversó con Luis Felipe Polo.

-Has publicado libros de derecho, política y teología a los que les ha ido bastante bien. ¿A qué se debe tu ingreso a la ficción con 'Por una cabeza'?

-Los otros libros los hice un poco más rápido porque conozco directamente el tema, porque es el profesor quien los escribe, pero sé también que es menos difícil que hacer una novela. Para escribir 'Por una cabeza' tardé más o menos nueve años. No es una autobiografía, sino que es en base a una experiencia vivida. Hay temas que no se pueden explicar con argumentos, sino con la emoción.

-Nueve años es mucho tiempo.

-Es una novela un poco dura en el sentido emocional. Cuando uno termina de escribir un libro, siente un desgaste anímico. Si bien este es mi primer libro de ficción, la experiencia me ha dejado más desgastado que con los otros libros. En los otros libros escribía desde lo que sabía. En esta ocasión tuve que hurgar en terrenos profundamente humanos.

-Por lo general, la literatura está conformada, básicamente, por proyectos grises y trágicos. Pero en 'Por una cabeza' se nos relata la historia de una reconciliación. Es un hombre que está por morir y que busca la unión familiar.

-En mi vida he leído muchas novelas. Efectivamente, la literatura está compuesta por muchos libros trágicos. Pero yo quise hacer algo diferente, algo que no sea más de lo mismo de siempre. Quise plasmar en mi libro recuerdos, afectos y amor. No me quejo de los lectores; muchos de ellos lloran cuando terminan de leerla. Quise escribir una novela que toque el corazón. Para escribirla no he tenido referencias literarias. La escribí desde el corazón.

"Por una cabeza: Between Memory and Eternity". Imagen: Difusión.

-Pero tampoco es una novela feliz. Mediante Lucio Sotomayor, el protagonista, se tejen metáforas muy fuertes.

-Lucio es un personaje muy interesante. Su familia empieza a recordarlo, pero lo que pretendía, más allá de cómo presento a mi personaje, no era escribir de cómo murió, sino escribir de qué es lo que dejó. En sus meses de agonía, Lucio deja un legado a su familia con la esperanza de que cada uno aplique este legado a sus propias familias.

-Una novela como esta pone en problemas a los críticos. ¿Cómo se la cataloga? Autoayuda no es.

-No lo es.

-Pero su escritura o, mejor dicho, la existencia de estos libros obedece a un descontento. En 'Por una cabeza' hay muchos personajes con humanidad. Muchas de las llamadas novelas “serias” exhiben personajes sin empatía.

-Estoy totalmente de acuerdo contigo. Mientras haya literatura de todo tipo, es mejor para todos. No me gustaría hablar de mis libros de mi especialidad, pero lo que busqué en ellos fue dar esperanza a la humanidad. Y lo que busqué en esta novela era lo mismo. Yo enseño en Estados Unidos y a varios críticos les ha gustado 'Por una cabeza'; hasta me piden que escriba una segunda parte. No quise escribir para criticar determinado tipo de literatura; lo que quise es sensibilizar al lector con una historia de unión familiar en medio de una tragedia, como lo puede ser una enfermedad.

-La familia es un tema literario.

-Además, la familia que presento es una familia común y corriente, sin grandes cuentas bancarias, ni propiedades. El personaje de Lucio Sotomayor está inspirado en mi padre. La novela nace de una experiencia que pasamos como familia. Por más ficción que uno escriba, uno parte de las emociones reales. Hoy en día las emociones están en segundo plano, por eso el mundo está como está. No hay amor, ni tolerancia, ni empatía, ni solidaridad. Ahora vemos más familias que se matan por las riquezas o esperan con desesperación a que un miembro se muera. Todo el mundo está viendo las grandes tragedias que están sucediendo con mucha frialdad. El dolor humano nos está pareciendo normal.

-No deja de ser raro que una novela proyecte valores.

-Lucio escucha “Por una cabeza”, la famosa canción de Gardel, en sus últimas horas. Todo lo que hacemos en nuestra vida es un esfuerzo y muchos de nuestros objetivos los conseguimos por una cabeza, no por un cuerpo, sino por una cabeza. Lucio quiso unir a su familia en su momento más crítico. Creo que 'Por una cabeza' es un libro contestatario a la manera en que se nos quiere hacer ver la vida. Y hay mucho público que busca leerlas. Yo seguiré escribiendo, muy probablemente libros de mi especialidad que también son contestatarios, pero solo el tiempo dirá si vuelvo a la ficción.

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Dato:

'Por una cabeza' está disponible en Amazon, tanto en castellano como en inglés ('Por una cabeza: Between Memory and Eternity').