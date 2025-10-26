HOYSuscripcion LR Focus

Cultural

'Maybe Baby': una comedia negra sobre la maternidad

Norma Martínez dirige una obra acerca de la gestación subrogada.

Escena de la obra dirigida por Norma Martínez.
Escena de la obra dirigida por Norma Martínez. | Foto: Daniela Talavera.

Norma Martínez dirige una obra sobre la maternidad en tiempos en que la gestación subrogada es para muchos, una opción. En Maybe Baby vemos a un matrinomio que radica en España. Él es español y ella es peruana. Ante un embarazo no planificado buscarán contratar a una mujer que pueda llevar el embarazo. "Pone sobre la mesa los dilemas, contradicciones y emociones que surgen alrededor de un tipo de maternidad de la que poco se habla: la gestación subrogada".

La obra fue escrita por Cinthia Delgado y actúan Fiorella Pennano, Jordi Sousa, Montserrat Brugué, Claudia Pascal y Brian Cano. “Estoy feliz de volver a dirigir teatro en Lima después de cuatro años", sostiene Martínez, quien radica en España. "Cuando conocí el texto de Cinthia Delgado, su mirada novedosa sobre la maternidad me cautivó. Maybe Baby aborda un tema poco explorado en el teatro con una dramaturgia ágil y un elenco liderado brillantemente por Fiorella Pennano. Desde nuestra productora buscamos generar experiencias que emocionen y hagan reflexionar, y esta obra cumple plenamente con ese propósito. El montaje, de estética geométrica y minimalista, resalta los duelos de ideas que plantea. Estoy segura de que el público saldrá con mucho para conversar”, comenta la directora.

Además de las presiones sociales que enfrenta una mujer, Maybe Baby nos presenta a una pareja que puede costear una costosa intervención, sin embargo, reflexiona sobre la autonomía corporal y la inmigración.

La obra va de viernes a domingo en el Teatro Ricardo Blume, Jesús María.

