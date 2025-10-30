Nito Mestre: "Por Sui Generis nos hacían una estatua y también nos echaban de un estudio"

“No era mi proyecto ser estrella de rock”, reafirma Nito Mestre en su regreso a Lima y recuerda los altibajos de la historia de Sui Generis, que cerró con un documental en el Luna Park. Hace un año, dio dos conciertos por los primeros discos del dúo que formó con Charly García. Ambos han sido como el yin y el yang, ha dicho el argentino.

“Me gusta más que me digan que tengo un lindo oficio. Ser estrella de rock me suena como un tipo apartado de la realidad”, nos responde. Mestre considera que ha tenido una vida común, con perfil bajo. “Me sigue gustando vivir así, no lo cambio por nada”. Nos adelanta que ya está en marcha un documental. “Lo está armando mi mujer. Es desde mi punto de vista”.

Hace cincuenta años fue el ‘Adiós Sui Generis’, pero también han pasado cinco décadas desde que los llevaron a la cárcel por cantar Botas locas. ¿Hablará de ello en el concierto?

(Ríe) Voy a estar contando anécdotas de los temas y cosas que podían pasar en la época. No tengo un guion preparado. Me guío mucho de la energía del público. Me resulta divertido porque son cosas que hacen a la carrera, digamos, a la vida, porque no todo siempre me fue fantásticamente bien: nos hacían una estatua y también nos echaron de una grabadora.

¿Por qué cree que ofendía tanto esa canción?

Porque estamos haciéndole un chiste y una crítica a los militares. Por ejemplo, decíamos como que “si ustedes me están enseñando a hacer las armas”, cuidado porque en una de esas se les van en contra. Y los chistes de que si ellos son la patria, “yo soy extranjero”. Vivíamos una época de régimen militar y, aparte, estaba el servicio militar el cual ambos habíamos evitado de distinta manera. Era una época muy tipo: “tal cosa no puedes decir” y “no quiero que los chicos lo escuchen”.

¿Pasó con varios temas?

Sí, en la época de Instituciones y en la época de Nito Mestre y los Desconocidos. Hubo que cambiar algunas letras. Otros temas los sacaron, caso Botas locas. En ese momento, no venía de forma directa el censor. Nos llegaba la información vía nuestro productor. “Muchachos, hay un problema y hay que hacer algo. Si no, no puede ir en el disco y el sello grabador no va a sacar el disco”.

¿Y qué hizo usted?

El disco se iba a llamar Instituciones y yo les digo: “pongamos Pequeñas anécdotas sobre las instituciones” porque cuando minimizas algo que es demasiado importante, ya ‘no es tanto’. La idea es que siga siendo lo mismo, pero disimulando.

¿No veían necesario ser tan frontales?

Personalmente, para mí, la música panfletaria deja de ser artística, o sea, la que te dice: “tenemos que sacar a los militares”. Es muy obvio. Hay que buscarle la vuelta para que te quede más en la historia, porque después se van los militares y esa canción se derrumba y no tiene sentido. En cambio, cuando abarca eso más otras cosas artísticas, esa canción puede llegar a sobrevivir en el tiempo.

Han hecho viral sus fotos con Charly García y la celebración por In the city con Sting. ¿Hay posibilidad de que vuelvan a grabar?

Con Charly somos amigos siempre. El otro día apareció una cosa viral del año 73 en el Teatro Olimpia donde estamos cantando con una guitarra y un piano nada más. Entonces, me lo mandó vía WhatsApp, bueno, a través de su asistente porque él no usa WhatsApp. Me pareció fantástico y le dije: “somos maravillosos”. Para mí es un compañero de colegio, lo adoro y él me adora. Y lo de volver a grabar está abierto siempre. Jorobando le dije: “si quieres grabemos algo, algo perdido de lo que hayamos hecho”. Y él me dice: “¿busca a ver si encuentras algo?”. Si es así, claro, que sea tipo diversión, nada serio, nada de presentarse en vivo.

Claro, y usted ha dicho que no considera una opción dejar de hacer música.

En la teoría, y si el de arriba quiere, sigo lo más que pueda. Esas cosas se marcan cuando algo me diga: “Nito, ya es suficiente”. O que haya alguna circunstancia de salud que me impida. En este momento, ni cerca, no lo tengo pensado. Siempre me pasó algo que me hizo decir: “qué divertido es hacer esto” y seguí.