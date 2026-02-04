BTS comeback por Netflix 2026: horarios oficiales en Latinoamérica para el concierto gratis en vivo

El esperado regreso de BTS a los escenarios es oficial y marcará uno de los eventos musicales más grandes del año. El grupo de k-pop ofrecerá un concierto gratuito que será transmitido en vivo por Netflix el 21 de marzo de 2026 desde la plaza Gwanghwamun en Seúl, Corea del Sur, como parte de su regreso tras completar el servicio militar obligatorio.

El gigante de Netflix confirmó los horarios oficiales para que los fans puedan seguir el concierto en tiempo real. Además de este concierto gratuito, la plataforma estrenará el documental 'BTS: el regreso' el 27 de marzo, una producción exclusiva que mostrará el proceso creativo y el reencuentro del grupo coreano tras años de actividades individuales.

¿A qué hora es el concierto de BTS en vivo en Netflix?

La transmisión en vivo del concierto BTS: THE COMEBACK LIVE ARIRANG iniciará globalmente el 21 de marzo a las 8:00 p.m. hora de Corea (KST), lo que equivale a diferentes horarios en Latinoamérica para ver el evento en directo con Jin, RM, J-Hope, Suga, Jimin, V y Jungkook.

Concierto de BTS en Netflix en México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica: sábado 21 de marzo a las 5:00 a. m.

en México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica: sábado 21 de marzo a las 5:00 a. m. Concierto de BTS en Netflix en Perú, Colombia, Ecuador y Panamá: sábado 21 de marzo a las 6:00 a. m.

en Perú, Colombia, Ecuador y Panamá: sábado 21 de marzo a las 6:00 a. m. Concierto de BTS en Netflix en Bolivia, Venezuela, República Dominicana y Puerto Rico: sábado 21 de marzo a las 7:00 a. m.

en Bolivia, Venezuela, República Dominicana y Puerto Rico: sábado 21 de marzo a las 7:00 a. m. Concierto de BTS en Netflix en Chile, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: sábado 21 de marzo a las 8:00 a. m.

¿Cómo ver el comeback en vivo de BTS?

La transmisión será exclusiva en la plataforma de streaming Netflix y estará disponible en más de 190 países en todo el mundo para todos los suscriptores de la plataforma sin costo adicional más allá de la suscripción mensual, lo que permite que millones de fans puedan ver en directo este concierto histórico.

Para acceder a la transmisión, los fans deben contar con una suscripción activa a Netflix y tener la aplicación o el sitio web habilitado en sus dispositivos (smart TV, computadora, tablet o móvil). Aunque el show será gratuito dentro de la plataforma, quienes deseen verlo deberán iniciar sesión en la plataforma a la hora programada según su zona horaria.