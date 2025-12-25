HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Frases cortas y bonitas para compartir con familia y amigos en esta Navidad
Frases cortas y bonitas para compartir con familia y amigos en esta Navidad      Frases cortas y bonitas para compartir con familia y amigos en esta Navidad      Frases cortas y bonitas para compartir con familia y amigos en esta Navidad      
Cultura Asiática

Final explicado de 'Beso dinamita' de Netflix: ¿Jihyeok y Darim terminaron juntos en el k-drama?

Un accidente, recuerdos perdidos y un beso inesperado marcan el desenlace de una historia de amor de 'Beso dinamita', el k-drama de Netflix que llegó a su fin con el capítulo 14.

'Kiss Dynamite' culminó con el capítulo 14. Foto: composición LR/difusión
'Kiss Dynamite' culminó con el capítulo 14. Foto: composición LR/difusión

'Beso dinamita' fue uno de los k-dramas que se mantuvo como favorito en Netflix desde su primera emisión. Protagonizada por Jang Kiyong y Ahn Eunjin, la serie romántica llegó a su final el 25 de diciembre, con el final feliz entre Jihyeok y Darim, marcado por separaciones dolorosas y un emotivo reencuentro que selló una de las historias de amor de las series coreanas de Netflix.

PUEDES VER: Gran final de 'Beso dinamita', capítulo 14 en español online: a qué hora y dónde ver online

lr.pe

¿Cómo recuperó la memoria Jihyeok y terminó junto a Darim?

El episodio 14 de 'Beso dinamita' llevó el drama al límite cuando ihyeok sufre un grave accidente tras ser atropellado por Tae Young, quedando al borde de la muerte. Aunque logra sobrevivir, el protagonista despierta con amnesia postraumática, olvidando por completo su relación con Darim. Esta pérdida lo lleva a tomar distancia de ella, provocando una separación que parecía definitiva.

Darim intenta ayudarlo a recuperar sus recuerdos recreando momentos importantes de su pasado, como experiencias compartidas que marcaron su historia. Sin embargo, nada funciona y Jihyeok solo recuerda una figura borrosa, sin poder reconocerla como la mujer que ama. A pesar del dolor, Darim decide alejarse, creyendo que es lo mejor para el futuro de ambos.

Jihyeok y Darim. Foto: Netflix

Jihyeok y Darim. Foto: Netflix

El giro clave ocurre tiempo después, durante un reencuentro inesperado en un resort, el mismo lugar donde compartieron momentos importantes en el pasado. Un beso accidental, conocido simbólicamente como el 'Dynamite Kiss', provoca que Jihyeok recupere todos sus recuerdos. Ese instante confirma que su historia de amor, que comenzó con un beso, también debía consolidarse con otro.

PUEDES VER: Cha Hyun Seung, exparticipante de 'Cielo para dos', anuncia que ganó su batalla contra el cáncer: '¡Chicos, estoy curado!'

lr.pe

Un final feliz que cierra la historia de ‘Beso dinamita’

El cierre del k-drama muestra un salto temporal en el que Jihyeok y Darim ya están felizmente casados y formando una familia junto a sus dos hijos, consolidando así su historia de amor. Además, los conflictos empresariales y familiares se resuelven, con la madre de Jihyeok retomando el control de la empresa y Darim reintegrándose al trabajo tras recibir su aprobación.

Las tramas secundarias también apuntan a finales esperanzadores, reforzando el tono optimista con el que Netflix despide a Beso dinamita. La serie concluye con una escena emotiva y alegre, dejando claro que el amor, pese a los obstáculos, fue el verdadero motor de la historia.

Notas relacionadas
'Bridgerton' temporada 4: tráiler y fecha de estreno de las dos partes de la serie de Netflix

'Bridgerton' temporada 4: tráiler y fecha de estreno de las dos partes de la serie de Netflix

LEER MÁS
Gran final de 'Beso dinamita', capítulo 14 en español online: a qué hora y dónde ver online

Gran final de 'Beso dinamita', capítulo 14 en español online: a qué hora y dónde ver online

LEER MÁS
¿A qué hora sale el capítulo 13 de Beso Dinamita en español latino y dónde verlo online?

¿A qué hora sale el capítulo 13 de Beso Dinamita en español latino y dónde verlo online?

LEER MÁS
“Estamos muertos” temporada 2 en Netflix: cuándo se estrena y avances de la temporada

“Estamos muertos” temporada 2 en Netflix: cuándo se estrena y avances de la temporada

LEER MÁS
'Gran demonio' drama chino: dónde ver todos los capítulos gratis y en subespañol

'Gran demonio' drama chino: dónde ver todos los capítulos gratis y en subespañol

LEER MÁS
El k-drama de Netflix que muchos creen inspirado en la historia de amor de la heredera de Samsung

El k-drama de Netflix que muchos creen inspirado en la historia de amor de la heredera de Samsung

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ver “The sound of magic” en Netflix: ¿de qué trata el k-drama de Ji Chang Wook y Hwang In Yeop?

Ver “The sound of magic” en Netflix: ¿de qué trata el k-drama de Ji Chang Wook y Hwang In Yeop?

LEER MÁS
Byeon Woo Seok: dramas que debes ver si lo amaste en “Una chica del siglo XX”

Byeon Woo Seok: dramas que debes ver si lo amaste en “Una chica del siglo XX”

LEER MÁS
Gran final de 'Beso dinamita', capítulo 14 en español online: a qué hora y dónde ver online

Gran final de 'Beso dinamita', capítulo 14 en español online: a qué hora y dónde ver online

LEER MÁS
¿Qué k-dramas se estrenan en diciembre 2025 en Netflix, HBO Max, Disney+ y Prime Video?

¿Qué k-dramas se estrenan en diciembre 2025 en Netflix, HBO Max, Disney+ y Prime Video?

LEER MÁS
Cha Hyun Seung, exparticipante de 'Cielo para dos', anuncia que ganó su batalla contra el cáncer: "¡Chicos, estoy curado!"

Cha Hyun Seung, exparticipante de 'Cielo para dos', anuncia que ganó su batalla contra el cáncer: "¡Chicos, estoy curado!"

LEER MÁS
¿'True Beauty' tendrá temporada 2 en Netflix? Todo sobre el drama coreano protagonizado por Cha Eun Woo.

¿'True Beauty' tendrá temporada 2 en Netflix? Todo sobre el drama coreano protagonizado por Cha Eun Woo.

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿El 24 de diciembre es feriado o día no laborable en Perú? Esto es lo que establece la norma vigente

Horarios del Metropolitano, Corredores y Metro de Lima por Navidad: así funcionarán este 24 y 25 de diciembre

Belén, cuna de Jesucristo, vuelve a celebrar la Navidad tras dos años ensombrecidos por la guerra en Gaza

Cultura Asiática

¿Cuándo se estrena el capítulo 14 de Beso Dinamita, final del k-drama?

¿A qué hora se estrena el capítulo 13 de Beso Dinamita en español latino?

Cha Hyun Seung, exparticipante de 'Cielo para dos', anuncia que ganó su batalla contra el cáncer: "¡Chicos, estoy curado!"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

ONPE decide no usar voto digital en elecciones generales 2026 tras informe del JNE

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Carlos León Moya: “En esta elección se ha mediocrizado mucho la derecha, sí. Pero también la izquierda”.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025