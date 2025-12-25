Final explicado de 'Beso dinamita' de Netflix: ¿Jihyeok y Darim terminaron juntos en el k-drama?

'Beso dinamita' fue uno de los k-dramas que se mantuvo como favorito en Netflix desde su primera emisión. Protagonizada por Jang Kiyong y Ahn Eunjin, la serie romántica llegó a su final el 25 de diciembre, con el final feliz entre Jihyeok y Darim, marcado por separaciones dolorosas y un emotivo reencuentro que selló una de las historias de amor de las series coreanas de Netflix.

¿Cómo recuperó la memoria Jihyeok y terminó junto a Darim?

El episodio 14 de 'Beso dinamita' llevó el drama al límite cuando ihyeok sufre un grave accidente tras ser atropellado por Tae Young, quedando al borde de la muerte. Aunque logra sobrevivir, el protagonista despierta con amnesia postraumática, olvidando por completo su relación con Darim. Esta pérdida lo lleva a tomar distancia de ella, provocando una separación que parecía definitiva.

Darim intenta ayudarlo a recuperar sus recuerdos recreando momentos importantes de su pasado, como experiencias compartidas que marcaron su historia. Sin embargo, nada funciona y Jihyeok solo recuerda una figura borrosa, sin poder reconocerla como la mujer que ama. A pesar del dolor, Darim decide alejarse, creyendo que es lo mejor para el futuro de ambos.

Jihyeok y Darim. Foto: Netflix

El giro clave ocurre tiempo después, durante un reencuentro inesperado en un resort, el mismo lugar donde compartieron momentos importantes en el pasado. Un beso accidental, conocido simbólicamente como el 'Dynamite Kiss', provoca que Jihyeok recupere todos sus recuerdos. Ese instante confirma que su historia de amor, que comenzó con un beso, también debía consolidarse con otro.

Un final feliz que cierra la historia de ‘Beso dinamita’

El cierre del k-drama muestra un salto temporal en el que Jihyeok y Darim ya están felizmente casados y formando una familia junto a sus dos hijos, consolidando así su historia de amor. Además, los conflictos empresariales y familiares se resuelven, con la madre de Jihyeok retomando el control de la empresa y Darim reintegrándose al trabajo tras recibir su aprobación.

Las tramas secundarias también apuntan a finales esperanzadores, reforzando el tono optimista con el que Netflix despide a Beso dinamita. La serie concluye con una escena emotiva y alegre, dejando claro que el amor, pese a los obstáculos, fue el verdadero motor de la historia.