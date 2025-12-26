HOYSuscripcion LR Focus

¿Cuándo sale el capítulo 3 de 'Mí ídolo' en español latino y dónde ver online?

'Mi ídolo' ha llegado para sorprender a los fans de las series coreanas con una historia sobre un idol acusado de un crimen y su abogada. El k-drama es protagonizado por Choi Soo Young y Kim Jae Young.

La serie coreana 'Mi ídolo' se estrenó el 22 de diciembre.
El estreno de 'Mi ídolo' ha sacudido a los seguidores de los k-dramas y apunta a convertirse en una de las revelaciones de la temporada. La producción coreana, protagonizada por Choi Soo Young y Kim Jae Young, se adentra en el universo del k-pop desde una perspectiva distinta: la de un ídolo llamado Do Ra Ik, quien, acosado por fanáticos obsesivos y marcado por episodios de pánico, termina envuelto en una grave acusación criminal. En medio de esa tormenta aparece la abogada de carácter implacable, Maeng Se Na. Tras su imagen profesional, ella esconde un secreto que podría cambiarlo todo: lleva años siendo fan del artista al que ahora debe defender.

Los dos primeros capítulos ya introdujeron a los protagonistas y establecieron la relación entre abogado y cliente, pero el tercer episodio promete un giro decisivo. La trama anticipa un acercamiento que trasciende lo laboral y abre la puerta a nuevas tensiones emocionales. ¿Qué pasará entre Se Na y Ra Ik?

PUEDES VER: 'Mi ídolo': reparto y de qué trata la nueva serie coreana en Netflix que muestra la cara oculta del mundo k-pop

¿Cuándo sale el capítulo 3 de 'Mi ídolo'?

Si disfrutaste de la primera semana de estreno, debes saber que el capítulo 3 de 'Mi ídolo' llegará este lunes 29 de diciembre. El k-drama mantiene un calendario fijo con nuevos episodios cada lunes y martes desde el 22 de diciembre, hasta completar los 12 confirmados que conforman su primera temporada.

La producción coreana está dirigida por Lee Gwang Yeong y escrita por Kim Da Rin. En el elenco destacan Kim Jae Young y Choi Soo Young, integrante del icónico grupo de k-pop Girls' Generation, acompañados por Jung Jae Kwang, Choi Hee Jin y Kim Hyun Jin, quienes aportan fuerza y matices a una historia que combina romance, tensión judicial y crítica social.

PUEDES VER: ¿'Beso dinamita' tendrá temporada 2 en Netflix?: todo lo que debes saber del k-drama tras su final

¿Dónde ver 'Mi ídolo' en español latino online?

'Mi ídolo', también conocida como 'Idol I' por su título en inglés, se transmite en Corea del Sur a través del canal de cable ENA. En paralelo, el k-drama llega a Netflix, donde sus dos primeros capítulos ya lo han colocado en el top 10 de países como Perú, confirmando el interés del público por esta nueva propuesta.

Para ver la serie online en español latino, basta con ajustar la configuración de audio y subtítulos dentro de la plataforma. Cabe recordar que Netflix es un servicio de pago, por lo que se requiere una suscripción activa para acceder a su catálogo. En Perú, los planes disponibles comienzan desde S/28.90 mensuales, con opciones que varían según la calidad de reproducción y el número de dispositivos conectados.

