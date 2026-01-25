Gran final de 'Mi ídolo': a qué hora y dónde ver los capítulos 11 y 12 del k-drama con subtítulos en español

La tensión en 'Mi ídolo' alcanza su punto máximo tras los sucesos del capítulo 10. Se Na y Ra Ik, finalmente, se confesaron su amor y vivieron un momento de conexión profunda, pero la revelación sobre el pasado de la abogada y la acusación contra el idol por la muerte de su excompañero Woo Seong han dejado a la audiencia expectante. El k-drama no solo expone la fragilidad de sus protagonistas, sino que también abre un nuevo frente judicial que amenaza con separar a la pareja.

El adelanto anticipa que, en medio del torbellino de emociones, el verdadero responsable del crimen podría ser identificado, lo que convierte los capítulos finales en un desenlace vibrante. Con la historia en su punto más crítico, los episodios 11 y 12 de 'Idol I' se presentan como la conclusión de una trama que ha capturado la atención de los fans en Latinoamérica.

¿A qué hora salen los capítulos 11 y 12 de 'Mi ídolo'?

El estreno de los episodios 11 y 12 de 'Mi ídolo' está programado para el lunes 26 y el martes 27 de enero de 2026, respectivamente, siguiendo la emisión regular de la serie coreana. Los horarios varían según cada país y se ajustan al lanzamiento internacional con subtítulos en español.

Capítulos 11 y 12 de 'Mi ídolo' en Netflix Perú, Colombia y Ecuador: 9.00 a. m. del lunes 26 y martes 27 de enero

9.00 a. m. del lunes 26 y martes 27 de enero Capítulos 11 y 12 de 'Mi ídolo' en Netflix México, Nicaragua y El Salvador: 8.00 a. m. del lunes 26 y martes 27 de enero

8.00 a. m. del lunes 26 y martes 27 de enero Capítulos 11 y 12 de 'Mi ídolo' en Netflix Estados Unidos (PST): 6.00 a. m. del lunes 26 y martes 27 de enero

6.00 a. m. del lunes 26 y martes 27 de enero Capítulos 11 y 12 de 'Mi ídolo' en Netflix España: 3.00 p. m. del lunes 26 de enero y martes 27 de enero

3.00 p. m. del lunes 26 de enero y martes 27 de enero Capítulos 11 y 12 de 'Mi ídolo' en Netflix Bolivia y Venezuela: 10.00 a. m. del lunes 26 y martes 27 de enero

10.00 a. m. del lunes 26 y martes 27 de enero Capítulos 11 y 12 de 'Mi ídolo' en Netflix Chile, Argentina y Brasil: 11.00 a. m. del lunes 26 y martes 27 de enero.

Choi Soo Young, de SNSD, y Kim Jae Young protagonizan el drama coreano 'Mi ídolo'. Foto: ENA

¿Dónde ver el final de 'Mi ídolo' con subtítulos en español?

Los capítulos finales de 'Mi ídolo' estarán disponibles de manera oficial en la plataforma Netflix, que ofrece subtítulos en español latino para toda la región, además de doblaje en este idioma. La serie se transmite en Corea del Sur a través de la cadena ENA, con disponibilidad casi en simultáneo en la plataforma de streaming para el público internacional.

La recomendación para los seguidores es acceder únicamente a los canales oficiales, ya que la producción mantiene estrictos controles de distribución. De esta forma, los fans podrán disfrutar del desenlace de 'Mi ídolo' con calidad garantizada y sin riesgos de páginas fraudulentas, asegurando una experiencia completa en el esperado final del k-drama protagonizado por Choi Soo Young y Kim Jae Young.