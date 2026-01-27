Park Shin Hye, una de las actrices más reconocidas del panorama de los k-dramas, compartió un testimonio conmovedor sobre la difícil situación que atraviesa su familia. Durante su participación en el programa coreano 'You Quiz on the Block', la intérprete reveló entre lágrimas que su padre fue diagnosticado con un aneurisma cerebral y una afección cardíaca, un hecho que marcó profundamente su manera de ver la vida.

La protagonista de producciones icónicas como 'Escalera al cielo' y 'Herederos' confesó que siempre había considerado a su progenitor como un hombre invencible. Sin embargo, la delicada condición médica lo mostró desde otra perspectiva.

Park Shin Hye confiesa delicada situación de su padre

Conmovida, Park Shin Hye se sinceró sobre cómo este diagnóstico cambió su percepción de la fortaleza de su padre. La actriz coreana explicó que la noticia la llevó a reconocer que incluso las personas que parecen inquebrantables pueden mostrar fragilidad. "Fue entonces cuando me di cuenta de que no era tan invencible como imaginaba", declaró, recordando la imagen de su progenitor como un Superman que ahora enfrenta una dura batalla.

La también modelo, en esa línea, compartió el impacto emocional que esta situación ha tenido en su vida cotidiana. "Es aterrador, porque nunca se sabe cuándo podría romperse", confesó, aludiendo a la incertidumbre que acompaña a la condición de su progenitor.

"Quizás no tenga tanto tiempo con ellos": Park Shin Hye reflexiona sobre su vida junto a sus padres

Park Shin Hye, quien actualmente protagoniza la serie de Netflix 'La infiltrada señorita Hong', contó más adelante que en los últimos años ha asistido a más funerales de personas cercanas. Esa experiencia la llevó a valorar con mayor intensidad el tiempo junto a sus padres y a reconocer que la vida es frágil. "Aunque el día para despedirme (de sus padres) todavía está lejos, quizás no tenga tanto tiempo con ellos como pensaba", expresó.

En otro segmento de 'You Quiz on the Block', reveló que su sueño inicial no era ser actriz, sino policía. Sin embargo, en 2001, alentada por un profesor de su iglesia, decidió presentarse a una audición y viajó desde su natal Gwangju hasta Seúl. Aunque sus papás se mostraron reticentes por su difícil situación económica, finalmente aceptaron y se mudaron en familia a la capital. Allí vivieron en un semisótano alquilado y realizaron diversos trabajos para apoyarla a ella y a su hermano.

Hoy, a sus casi 36 años, Park Shin Hye es una de las estrellas más queridas de los k-dramas. Desde 2022, está casada con el actor Choi Tae Joon, con quien recibió a su primer hijo ese mismo año. Su historia personal, marcada por sacrificios y resiliencia, refleja la fortaleza detrás de una carrera que la ha convertido en referente del entretenimiento coreano.