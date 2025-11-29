Shin Hyun Joon, recordado por su papel como Han Tae Hwa en 'Escalera al cielo', llegó al Perú y desató el furor de los fans del icónico k-drama. Su arribo generó gran expectativa en los seguidores de la ola del Hallyu, quienes cuentan las horas para el esperado fan meeting y concierto sinfónico 'Memories to Heaven', que se realizará este domingo 30 de noviembre.

La noticia fue compartida a través de las redes sociales del actor y escritor surcoreano, reavivando la nostalgia por una de las series más emblemáticas que marcaron a toda una generación en Perú y América Latina. El evento tendrá lugar en el Auditorio del Colegio Melitón Carvajal y será dirigido por el compositor y pianista Tonny Keys.

Shin Hyun Joon llegó al Perú

A través de su cuenta de Instagram, Shin Hyun Joon anunció su llegada a Lima con un mensaje para sus seguidores: “¡Sí, fans peruanos! Soy Shin Hyun-joon. Terminé una transmisión en vivo esta mañana y me dirigí al aeropuerto. ¡Nos vemos pronto!”.

El recordado intérprete de Han Tae Hwa el personaje que conmovió al público por su sacrificio para salvar a Jung-Suh - también publicó un carrete de fotos acompañado del mensaje "Hello, Perú". De inmediato, sus fans lo recibieron cientos de comentarios como: "Que emoción ya falta pocos días para verte, muchas gracias por venir a Perú", "Gracias por visitar a nuestro querido Perú", "Bienvenido" y "Perú te da la bienvenida".

Detalles del concierto sinfónico 'Memories to Heaven'

El fan meeting y concierto sinfónico 'Memories to Heaven' se llevará a cabo el domingo 30 de noviembre a las 5:00 p.m. en el Auditorio del Colegio Melitón Carvajal, en Lima. Los asistentes podrán vivir una experiencia íntima y exclusiva, con interacción directa con el artista y un concierto sinfónico inspirado en los momentos más memorables del drama.

El espectáculo estará a cargo compositor y pianista Tonny Keys, quien dirigirá en vivo los temas más recordados de 'Escalera al cielo', como 'Bo go ship da', la famosa balada del cantante Kim Bum-soo que acompañó los momentos más emotivos del k-drama. Además, los fans podrán ser parte de una sesión de fotos y firma de autógrafos.