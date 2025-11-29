Shin Hyun Joon, actor de ‘Escalera al Cielo’, causa furor en Lima con su esperada llegada al país
Shin Hyun Joon, recordado por su papel de Han Tae Wan, llegó al Perú entre muestras de cariño y altas expectativas por el fan meeting y concierto sinfónico en el Auditorio del Colegio Melitón Carvajal.
Shin Hyun Joon, recordado por su papel como Han Tae Hwa en 'Escalera al cielo', llegó al Perú y desató el furor de los fans del icónico k-drama. Su arribo generó gran expectativa en los seguidores de la ola del Hallyu, quienes cuentan las horas para el esperado fan meeting y concierto sinfónico 'Memories to Heaven', que se realizará este domingo 30 de noviembre.
La noticia fue compartida a través de las redes sociales del actor y escritor surcoreano, reavivando la nostalgia por una de las series más emblemáticas que marcaron a toda una generación en Perú y América Latina. El evento tendrá lugar en el Auditorio del Colegio Melitón Carvajal y será dirigido por el compositor y pianista Tonny Keys.
Shin Hyun Joon llegó al Perú
A través de su cuenta de Instagram, Shin Hyun Joon anunció su llegada a Lima con un mensaje para sus seguidores: “¡Sí, fans peruanos! Soy Shin Hyun-joon. Terminé una transmisión en vivo esta mañana y me dirigí al aeropuerto. ¡Nos vemos pronto!”.
El recordado intérprete de Han Tae Hwa el personaje que conmovió al público por su sacrificio para salvar a Jung-Suh - también publicó un carrete de fotos acompañado del mensaje "Hello, Perú". De inmediato, sus fans lo recibieron cientos de comentarios como: "Que emoción ya falta pocos días para verte, muchas gracias por venir a Perú", "Gracias por visitar a nuestro querido Perú", "Bienvenido" y "Perú te da la bienvenida".
Detalles del concierto sinfónico 'Memories to Heaven'
El fan meeting y concierto sinfónico 'Memories to Heaven' se llevará a cabo el domingo 30 de noviembre a las 5:00 p.m. en el Auditorio del Colegio Melitón Carvajal, en Lima. Los asistentes podrán vivir una experiencia íntima y exclusiva, con interacción directa con el artista y un concierto sinfónico inspirado en los momentos más memorables del drama.
El espectáculo estará a cargo compositor y pianista Tonny Keys, quien dirigirá en vivo los temas más recordados de 'Escalera al cielo', como 'Bo go ship da', la famosa balada del cantante Kim Bum-soo que acompañó los momentos más emotivos del k-drama. Además, los fans podrán ser parte de una sesión de fotos y firma de autógrafos.