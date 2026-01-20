Durante la reciente conferencia de prensa del 19 de enero, la presidenta de México Claudia Sheinbaum tuvo que aclarar una confusión luego de que un reportero mencionara a BTS de forma equivocada. Con humor, la mandataria precisó que la confirmación del concierto del grupo coreano está generando expectativa, especialmente en jóvenes.

Momento viral de Sheinbaum por corregir a periodista sobre BTS

Hace poco, la presidenta Claudia Sheinbaum rindió una conferencia de prensa, donde un periodista tuvo un error al indicar 'beteeses'. Rápidamente, la mandataria lo corrigió y optó por elogiar la fuerte repercusión de BTS, banda coreana que se presentará el 7, 9 y 10 de mayo en dicho país.

"No, BTS es un grupo coreano muy famoso, que les encanta a los jóvenes, y viene a México y hubo ahí todo un problema relacionado con BTS", comentó y generó risas en el resto de asistentes.

Momento viral de la presidenta de México llega a la TV nacional de Corea

Tras el singular momento durante la conferencia, el hecho llegó hasta la TV nacional de Corea. Una presentadora hizo énfasis en el furor que está generando la presentación de BTS como parte de su gira mundial.

"La presidenta de México mencionó el concierto de BTS, llamándolo 'histórico'. BTS realizará conciertos en la Ciudad de México de julio a octubre. Se han recibido más de 4,000 quejas relacionadas con la venta de boletos, demandando transparencia en precios, asientos y condiciones de venta", se escucha en la emisión registrada en la televisión coreana.