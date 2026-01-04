HOYSuscripcion LR Focus

Cultura Asiática

BTS, BLACKPINK, EXO y BIGBANG: los comebacks que marcarán el k‑pop en 2026

El 2026 será un año clave con el regreso de BTS, EXO, BLACKPINK y BIGBANG, grupos que son considerados entre la realeza del k-pop. Sus lanzamientos prometen un impacto cultural y económico global.

Mientras el regreso de BTS ya cuenta con una fecha oficial de lanzamiento, el de BLACKPINK permanece rodeado de incertidumbre.
Mientras el regreso de BTS ya cuenta con una fecha oficial de lanzamiento, el de BLACKPINK permanece rodeado de incertidumbre.

El 2026 se perfila como un año decisivo para la industria del k‑pop. Tras varios años marcados por pausas, cambios internos y la consolidación de nuevas generaciones, cuatro de los grupos que definieron la última década regresan con fuerza. La expectativa no solo se centra en la música, sino en el impacto cultural y económico que estos lanzamientos traerán a nivel global.

BTS, EXO, BIGBANG y BLACKPINK, gigantes de la música coreana, han confirmado movimientos estratégicos que los colocan nuevamente en el centro de la escena. Cada anuncio ha desatado una ola de entusiasmo en sus fandoms, que ya preparan campañas masivas para acompañar lo que prometen ser comebacks indudablemente históricos.

Grupo de K-pop BTS anuncia lanzamiento de nuevo disco en marzo y una gira mundial tras completar el servicio militar obligatorio

lr.pe

El esperado regreso de los siete integrantes de BTS tras el servicio militar

La pausa por el servicio militar terminó y BTS vuelve a escena con un anuncio que ha sacudido al mundo del entretenimiento: el grupo confirmó oficialmente el lanzamiento de un nuevo álbum con fecha para el 20 de marzo de 2026. Esta discografía será la primera de la boyband con sus siete integrantes desde 'Proof' en 2022, y su preorden podrá realizarse desde este 16 de enero a través de Weverse.

La noticia incluye su esperada gira mundial, que ya despierta expectativas en países como Perú, donde los fans sueñan con verlos en Lima. Según anunció la agencia de las superestrellas k-pop Suga, V, Jungkook, Namjoon, J-Hope, Jimin y Jin, el 14 de enero se anunciarán las fechas oficiales del tour.

Fans de BTS en Perú sueñan con concierto en Lima tras anuncio de gira mundial y álbum 2026: '¡Qué felicidad!'

lr.pe

EXO vuelve, pero sin CBX

EXO abre el calendario de comebacks k-pop en 2026 con un lanzamiento que marca su retorno tras más de dos años de silencio discográfico. El grupo confirmó que el 19 de enero verá la luz su octavo álbum de estudio, 'REVERXE', un trabajo que llega después de su aplaudida presentación en los Melon Music Awards 2025, un fanmeeting especial y el prelanzamiento de 'I'm Home'.

Cabe precisar que en esta oportunidad solo participarán del regreso Suho, Chanyeol, D.O., Kai, Sehun e incluso el integrante chino Lay, quien retoma las promociones grupales tras varios años de ausencia. Sin embargo, Chen, Baekhyun y Xiumin, integrantes de la subunidad CBX, quedaron fuera en medio de su disputa legal con la agencia SM Entertainment.

Chanyeol, D.O., Kai, Suho, Chen, Lay, Xiumin, Baekhyun y Sehun de EXO. Foto: SM

Chanyeol, D.O., Kai, Suho, Chen, Lay, Xiumin, Baekhyun y Sehun de EXO. Foto: SM

Alejandro Aramburú: quién es el cantante peruano que debutó en Santos Bravos, edad, su faceta como actor y todo lo que debes saber

lr.pe

BLACKPINK: una década de reinado

Este 2026, BLACKPINK celebra su décimo aniversario con un comeback que busca reafirmar su posición como el grupo femenino más influyente del género. Tras concluir su tour 'Deadline', la girlband lanzará un nuevo álbum, el primero en cuatro años desde 'Born Pink'.

No obstante, el regreso de Lisa, Jisoo, Rosé y Jennie aún guarda misterios sobre el contenido y su calendario de estreno. Si bien se anticipaba originalmente un álbum completo para finales de 2025, fue pospuesto "para mejorar su calidad musical", según declaró YG Entertainment en noviembre de ese año, ante los rumores aún no confirmados de que sería aplazado hasta enero de 2026.

Melon Music Awards 2025 lista completa de ganadores: G-Dragon, Jennie y Rosé arrasan en los premios k-pop MMA

lr.pe

BIGBANG: veinte años de historia en Coachella

Otro comeback que promete definir el k-pop en 2026 es el de BIGBANG, que celebrará sus dos décadas de trayectoria con una presentación en Coachella en abril de este año. Además, el propio líder G‑Dragon adelantó que esta aparición será solo un "calentamiento", lo que dejó abierta la posibilidad de nueva música para conmemorar el aniversario de su debut como agrupación.

Aunque la boyband ha atravesado cambios en su alineación, su legado sigue siendo un referente para las generaciones posteriores. La expectativa por nuevas canciones se suma al simbolismo de ver juntos a GD, Taeyang y Daesung en uno de los festivales más importantes del mundo, donde originalmente se iban a reunir en 2020, hasta que la COVID-19 frustró los planes de su regreso.

Daesung, G-Dragon y Taeyang de BIGBANG. Foto: YG

Daesung, G-Dragon y Taeyang de BIGBANG. Foto: YG

