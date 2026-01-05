El retorno de Jungkook al mundo artístico despertó una ola de entusiasmo entre los seguidores de BTS. Tras completar el servicio militar obligatorio, el cantante retomó su lugar como vocalista principal y miembro más joven del grupo, marcando el inicio de una etapa clave para la agrupación.

La reaparición del cantante coincidió con el arranque de la producción del próximo álbum en Los Ángeles, hecho que elevó la expectativa global. De acuerdo con Rolling Stone UK, la atención internacional volvió a centrarse en BTS y en la transformación artística que atraviesa Jungkook tras el periodo de pausa.

Jungkook y el regreso de BTS tras la pausa militar

El retorno del intérprete tiene un peso simbólico tanto para la banda como para su fandom, ARMY. Después de 18 meses de inactividad obligatoria, Jungkook se integró nuevamente al proceso creativo colectivo desde la fase inicial del nuevo disco, lo que anticipa un relanzamiento significativo.

La normativa militar surcoreana obligó al grupo a detener sus actividades, por lo que este reencuentro marca el reinicio oficial de su agenda artística. “Estoy muy ilusionado por el próximo álbum de BTS, por las promociones que haré con los miembros y por volver a encontrarme con ARMY”, expresó el artista en diálogo con Rolling Stone UK.

La evolución artística de Jungkook dentro y fuera del escenario

Desde su debut a los 15 años, Jungkook fue reconocido como el “maknae de oro”, una denominación que destaca su capacidad para sobresalir en canto, baile, rap y expresión visual. Ese reconocimiento se consolidó con el paso del tiempo y una exposición constante ante una audiencia global.

Su crecimiento profesional exigió una adaptación permanente tanto en lo artístico como en lo personal. A lo largo de los años, construyó una imagen marcada por la disciplina, la versatilidad y una confianza cada vez más sólida dentro y fuera del escenario.

Jungkook causa furor por el nuevo álbum de BTS.

BTS y los hitos que marcaron la industria musical

BTS alcanzó logros históricos que redefinieron el alcance del pop surcoreano. El grupo se convirtió en el primero de su país en liderar la lista Billboard 200, logro que repitió en cinco oportunidades. En 2020, el álbum MAP OF THE SOUL: 7 vendió 4,1 millones de copias en solo nueve días en Corea del Sur.

Además, seis de sus sencillos alcanzaron el primer lugar del Billboard Hot 100 en Estados Unidos. Durante dos años consecutivos, la banda encabezó el ranking global de la IFPI, consolidándose como un referente del mercado internacional, según destacó Rolling Stone UK.

El servicio militar como punto de quiebre personal

La experiencia militar representó un cambio profundo para Jungkook. Alejado de las giras y los estudios de grabación, la rutina castrense le permitió replantear su forma de pensar y valorar su tiempo desde otra perspectiva.

Durante ese periodo, adoptó hábitos enfocados en la salud y el autocuidado. “Trato de evitar cosas que dañen mi cuerpo. Solía beber, pero ahora intento abstenerme. Quiero aprovechar mi tiempo de forma más significativa y valorarlo”, relató el cantante en la entrevista.

La consolidación de Jungkook como solista

Antes de la pausa, el artista avanzó con fuerza en su camino individual. El sencillo Seven, junto a Latto, lideró listas globales y reforzó su seguridad como intérprete, impulsando el lanzamiento del álbum GOLDEN en 2023.

Ese trabajo superó las 6 mil millones de reproducciones en Spotify y presentó colaboraciones internacionales junto a una variedad de géneros. “Tras lanzar GOLDEN, hubo cosas que desee haber hecho mejor, tanto en las canciones como en las actuaciones. Pero esos arrepentimientos me motivan a seguir esforzándome y mejorando”, reconoció Jungkook, según Rolling Stone UK.

El nuevo álbum de BTS y la búsqueda constante de cambio

El regreso del vocalista coincide con la creación del próximo álbum de BTS. El grupo se reunió en Los Ángeles para trabajar en este proyecto, retomando sus actividades conjuntas tras el periodo militar.

Jungkook dejó claro que su objetivo creativo apunta a la evolución constante. “Siempre he buscado el cambio. En vez de repetir las mismas actuaciones o canciones similares, intento cosas nuevas y evoluciono para mostrar distintas facetas”, afirmó. Al cierre de la entrevista, sostuvo que busca anticiparse a las tendencias y construir su propio camino artístico, sin límites externos.