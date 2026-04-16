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'La corona perfecta', capítulo 3 en español latino: ¿dónde y a qué hora ver online el k-drama con IU y Byeon Woo Seok?

Con la presencia estelar de IU y Byeon Woo Seok, 'La corona perfecta' se ha convertido en uno de los estrenos más comentados de la temporada. El k-drama suma dos episodios nuevos cada semana.

El drama coreano 'La corona perfecta' tendrá 12 capítulos.
El drama coreano 'La corona perfecta' tendrá 12 capítulos. | Foto: MBC

El nuevo drama coreano ‘La corona perfecta’ ha captado la atención internacional desde su estreno en abril. Protagonizado por IU y Byeon Woo Seok, la serie mezcla romance y política en una Corea del Sur alternativa con monarquía constitucional, lo que le da un aire distinto frente a otros títulos del género de romance.

El tercer episodio llega con gran expectativa, pues la historia de Seong Hui Ju y el príncipe Yi An se ha convertido en uno de los temas más comentados entre los seguidores del k-drama. La producción de MBC no solo ha logrado un sólido arranque en Corea del Sur, sino que también se ha posicionado en su plataforma internacional, ampliando su alcance a miles de espectadores en Latinoamérica.

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¿Dónde ver online el capítulo 3 de ‘La corona perfecta’?

El capítulo 3 de ‘La corona perfecta’ puede verse en Disney+, plataforma que cuenta con los derechos de transmisión internacional y ofrece la serie en español latino, además del audio original. De esta manera, los fanáticos de la región pueden seguir cada entrega con subtítulos y doblaje adaptados.

En Corea del Sur, el drama se estrena a través de la cadena MBC, con emisiones programadas en horario estelar. La combinación de distribución local y global, más la trama y el elenco encabezado por IU y Byeon Woo Seok, ha permitido que la producción se convierta en uno de los títulos más comentados de la temporada.

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¿A qué hora y cuándo sale el capítulo 3 de ‘La corona perfecta’?

Tras el exitoso lanzamiento inicial, ‘La corona perfecta’ continúa con su tercer episodio este viernes 17 de abril. La transmisión en Corea del Sur estará a cargo del canal MBC, en su horario estelar de las 9.40 p. m. (KST), consolidando la presencia del drama en la televisión nacional.

En países como Perú y Colombia, la emisión coincidirá con las 7.40 a. m. del mismo día, debido a la diferencia horaria. Posteriormente, el capítulo estará disponible en Disney+ para el público internacional, donde los seguidores podrán elegir entre la versión original en coreano con subtítulos o la opción doblada al español latino.

‘La corona perfecta’: guía de capítulos

La serie cuenta con un total de 12 episodios, que se estrenan cada viernes y sábados en Corea del Sur y se habilitan en Disney+ para el público internacional. Esta programación asegura un ritmo constante que mantiene la expectativa de los seguidores semana tras semana.

A continuación, la guía de estrenos confirmados:

  • Capítulo 1: viernes 10 de abril de 2026
  • Capítulo 2: sábado 11 de abril de 2026
  • Capítulo 3: viernes 17 de abril de 2026
  • Capítulo 4: sábado 18 de abril de 2026
  • Capítulo 5: viernes 24 de abril de 2026
  • Capítulo 6: sábado 25 de abril de 2026
  • Capítulo 7: viernes 1 de mayo de 2026
  • Capítulo 8: sábado 2 de mayo de 2026
  • Capítulo 9: viernes 8 de mayo de 2026
  • Capítulo 10: sábado 9 de mayo de 2026
  • Capítulo 11: viernes 15 de mayo de 2026
  • Capítulo 12: sábado 16 de mayo de 2026.
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