Disney+ apuesta por un drama que combina romance, política y poder en un escenario alternativo donde Corea del Sur mantiene una monarquía constitucional en pleno siglo XXI. 'La corona perfecta' ('Perfect Crown') se ha convertido en uno de los estrenos más comentados de la temporada, gracias a su propuesta que mezcla intriga palaciega con las tensiones de la vida moderna y un elenco de lujo.

La serie coreana de MBC contará con 12 episodios y se estrenó el 10 de abril. Su historia gira en torno a un matrimonio por contrato entre una ejecutiva y un príncipe, lo que abre un abanico de conflictos. El atractivo principal, además de su trama, está en su elenco, encabezado por estrellas de gran popularidad como IU y Byeon Woo Seok.

IU y Byeon Woo Seok, las estrellas de 'La corona perfecta'

La cantante y actriz IU, de 32 años, interpreta a Sung Hui Ju, una ejecutiva brillante del conglomerado Castle Beauty que busca ascender socialmente mediante un matrimonio con el príncipe. Conocida por su versatilidad artística, la artista ha consolidado su carrera en la actuación con dramas como 'Hotel Del Luna' y 'Si la vida te da mandarinas', además de su exitosa trayectoria musical.

Byeon Woo Seok da vida al príncipe I An, el segundo hijo del rey, quien es muy amado por el pueblo, pero no tiene poder real y es más una figura “decorativa” dentro del palacio. Su personaje encuentra en el contrato con Hui Ju una oportunidad para redefinir su destino. El actor, de 34 años, ha ganado notoriedad en producciones como 'Lovely Runner' y '20th Century Girl', consolidándose como uno de los rostros más prometedores de Corea del Sur.

Yoo Su Bin, Gong Seung Yeon, Byeon Woo Seok, IU, Steve Noh y Lee Yeon en la conferencia de prensa de 'La corona perfecta'. Foto: YONHAP

Steve Noh y Gong Seung Yeon en 'La corona perfecta'

Steve Noh, reconocido internacionalmente por su participación en 'Pachinko' y 'Amor en la gran ciudad', interpreta a Min Jeong Woo, amigo de infancia del príncipe y aspirante a primer ministro. Su carisma y ambición política lo convierten en una pieza clave dentro de la trama.

Gong Seung Yeon encarna a la reina Yoon Yi Rang, consorte de linaje aristocrático que debe proyectar perfección y mantener el poder de su familia. La actriz es recordada por dramas como 'Are You Human Too?' y por ser hermana de Jeongyeon, integrante del grupo TWICE.

Reparto completo de 'La corona perfecta'

Además de los protagonistas, el elenco incluye: