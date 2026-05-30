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Estreno de Doramas en Junio 2026: fechas, horarios y plataformas de streaming para ver los nuevos k-dramas este mes

Junio de 2026 llega cargado de nuevos doramas en Netflix, Prime Video y Disney+, con historias de suspenso, romance y acción que prometen conquistar a los fans del k-drama.

Estrenos de doramas junio 2026. Foto: composición LR/difusión
Estrenos de doramas junio 2026. Foto: composición LR/difusión
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Los doramas continúan consolidándose como uno de los contenidos más populares en las plataformas de streaming gracias a sus historias cautivadoras, producciones de alta calidad y actuaciones memorables. Junio de 2026 llega con una variada selección de k-dramas que abarcan géneros como thriller, acción, drama psicológico y romance, por lo que es una de las temporadas más esperadas por los seguidores de las series coreanas.

Desde médicos atrapados en misterios inquietantes hasta agentes secretos obligados a regresar a la acción, los nuevos estrenos prometen captar la atención de los espectadores durante todo el mes. Producciones que llegarán a Netflix, Prime Video y Disney+ buscarán conquistar a la audiencia internacional con tramas intensas y personajes que enfrentarán desafíos extremos.

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Lista de doramas de estreno en junio 2026

'Doctor On The Edge'

  • Fecha de estreno: 1 de junio de 2026
  • Plataforma: Disney+

Protagonizada por Lee Jae-wook y Shin Ye-eun, esta producción mezcla el drama médico con el thriller de supervivencia. La historia sigue a un prestigioso cirujano plástico cuya vida cambia radicalmente cuando es enviado a una isla remota para cumplir con el servicio de salud pública obligatorio.

A medida que avanza la trama, el protagonista descubre que los habitantes esconden información importante y que el entorno está rodeado de secretos. La serie promete mantener el suspenso con una atmósfera inquietante marcada por el aislamiento y el misterio.

'Teach You A Lesson'

  • Fecha de estreno: 5 de junio de 2026
  • Plataforma: Netflix

Basada en el exitoso webtoon 'Get Schooled', esta serie presenta una combinación de thriller de acción y crítica social. Kim Mu-yeol y Lee Sung-min interpretan a dos agentes de una oficina gubernamental especial encargada de recuperar el orden en instituciones educativas que atraviesan una profunda crisis.

La producción plantea una visión extrema sobre los problemas del sistema escolar en Corea del Sur, donde las intervenciones de los protagonistas se realizan mediante tácticas de fuerza directa.

'See You At Work Tomorrow!'

  • Fecha de estreno: 22 de junio de 2026
  • Plataforma: Prime Video

Para quienes buscan una historia más emocional y cercana, este drama corporativo ofrece una mirada introspectiva sobre las relaciones humanas en el ámbito laboral. La trama sigue a una trabajadora que enfrenta un severo agotamiento emocional y a su jefe, un hombre reservado y distante.

Lejos de los grandes giros argumentales, la serie apuesta por mostrar cómo ambos personajes encuentran apoyo mutuo mientras lidian con las exigencias y presiones de la vida profesional. Se trata de una producción enfocada en la salud mental y los desafíos cotidianos de la oficina.

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'Notes From The Last Row'

  • Fecha de estreno: 26 de junio de 2026
  • Plataforma: Netflix

El reconocido actor Choi Min-sik encabeza este thriller psicológico centrado en un novelista frustrado por el estancamiento de su carrera. Su vida cambia cuando conoce a un estudiante de ingeniería con un talento literario excepcional, situación que despierta una peligrosa obsesión.

Lo que inicia como una relación de mentor y aprendiz evoluciona hacia una dinámica marcada por los celos, la manipulación y los conflictos emocionales. La serie promete una narrativa intensa y perturbadora que mantendrá a los espectadores en constante tensión.

'Agent Kim Reactivated'

  • Fecha de estreno: 27 de junio de 2026
  • Plataforma: Netflix

Basada en el webtoon 'Manager Kim', esta producción de acción será una de las últimas grandes apuestas del mes. La historia gira en torno a un exagente de operaciones encubiertas que abandonó su vida de peligro para convertirse en un trabajador de oficina.

Sin embargo, todo cambia cuando su hija es secuestrada, lo que lo obliga a volver a utilizar las habilidades que creía haber dejado atrás. Con escenas de combate intensas y una historia de rescate impulsada por la venganza y la protección familiar, este k-drama promete convertirse en uno de los favoritos de los amantes de la acción.

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