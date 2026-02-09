HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Cultura Asiática

'Cielo para dos' temporada 5 capítulos 11 y 12: a qué hora y dónde ver el reality coreano con las parejas finales

Los episodios finales del reality coreano llegan a Netflix para definir los romances que se formaron en la temporada 5, marcada por tensiones, reencuentros inesperados y decisiones que cambiarán el destino de los participantes.

'Cielo para dos' llega a su final con los capítulos 11 y 12. Foto: composición LR/Netflix
'Cielo para dos' llega a su final con los capítulos 11 y 12. Foto: composición LR/Netflix

La temporada 5 de ‘Cielo para dos’ llega a su esperado final con el estreno de los capítulos 11 y 12, episodios que marcarán la última decisión de los participantes del popular reality coreano. El programa, conocido por desarrollarse entre el llamado “infierno” y el “cielo”, espacios que determinan la posibilidad de citas más íntimas, definirá finalmente qué romances lograron consolidarse.

Los episodios finales prometen resolver los vínculos que se formaron a lo largo de la temporada, luego de semanas marcadas por dudas, triángulos amorosos y cambios de interés. Entre los casos que más han llamado la atención se encuentra el de Park Hee-sun y Lim Su-been, quienes fortalecieron su conexión en los últimos episodios.

<strong>Park Hee-sun </strong>y<strong> Lim Su-been</strong>. Foto: Netflix

Park Hee-sun y Lim Su-been. Foto: Netflix

PUEDES VER: Estas son las parejas de ‘Cielo para dos’ 5: así avanzan los romances del reality coreano de Netflix

lr.pe

¿A qué hora ver los capítulos 11 y 12 de 'Cielo para dos'?

Los capítulos 11 y 12 de ‘Cielo para dos’ temporada 5 se estrenarán el martes 10 de febrero, con horarios diferenciados según el país. A continuación, los horarios oficiales de estreno:

  • Cielo para dos', temporada 5, capítulo 11 y 12, en México, Costa Rica, Guatemala y El Salvador: 3.00 a. m. del martes 10 de febrero.
  • 'Cielo para dos', temporada 5, capítulo  11 y 12 en Perú, Colombia y Ecuador: 4.00 a. m. del martes 10 de febrero.
  • 'Cielo para dos', temporada 5, capítulo  11 y 12 en Bolivia y Venezuela: 5.00 a. m. del martes 10 de febrero.
  • 'Cielo para dos', temporada 5, capítulo  11 y 12 en Chile, Brasil y Argentina: 6.00 a. m. del martes 10 de febrero.
  • 'Cielo para dos', temporada 5, capítulo  11 y 12 en España: 10.00 p. m. del martes 10 de febrero.

PUEDES VER: 'Cielo para dos' temporada 5: conoce a todos los participantes del reality coreano en Netflix

lr.pe

¿Dónde y cómo ver los episodios finales de 'Single's Inferno'?

Los capítulos finales de ‘Single’s Inferno’ estarán disponibles exclusivamente en Netflix, plataforma que cuenta con todas las temporadas del reality coreano. Los usuarios podrán ver los episodios con opción en español latino, accediendo desde cualquier dispositivo compatible con la aplicación.

Para disfrutar del contenido es necesario contar con una suscripción activa a Netflix, cuyo costo mensual inicia desde S/28.90. Además de los capítulos 11 y 12, los seguidores pueden revivir los episodios anteriores de la temporada 5 y explorar otras producciones del catálogo.

Notas relacionadas
'Cielo para dos' temporada 5: conoce a todos los participantes del reality coreano en Netflix

'Cielo para dos' temporada 5: conoce a todos los participantes del reality coreano en Netflix

LEER MÁS
Estas son las parejas de ‘Cielo para dos’ 5: así avanzan los romances del reality coreano de Netflix

Estas son las parejas de ‘Cielo para dos’ 5: así avanzan los romances del reality coreano de Netflix

LEER MÁS
'Cielo para dos' temporada 5: ¿cuándo se estrenan los capítulos 8, 9 y 10 en Netflix?

'Cielo para dos' temporada 5: ¿cuándo se estrenan los capítulos 8, 9 y 10 en Netflix?

LEER MÁS
“Estamos muertos” temporada 2 en Netflix: cuándo se estrena y avances de la temporada

“Estamos muertos” temporada 2 en Netflix: cuándo se estrena y avances de la temporada

LEER MÁS
'Gran demonio' drama chino: dónde ver todos los capítulos gratis y en subespañol

'Gran demonio' drama chino: dónde ver todos los capítulos gratis y en subespañol

LEER MÁS
El k-drama de Netflix que muchos creen inspirado en la historia de amor de la heredera de Samsung

El k-drama de Netflix que muchos creen inspirado en la historia de amor de la heredera de Samsung

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
'Cielo para dos' temporada 5: conoce a todos los participantes del reality coreano en Netflix

'Cielo para dos' temporada 5: conoce a todos los participantes del reality coreano en Netflix

LEER MÁS
Capítulos 5, 6 y 7 de 'Cielo para dos' temporada 5: ¿a qué hora y dónde ver los episodios de estreno del reality coreano?

Capítulos 5, 6 y 7 de 'Cielo para dos' temporada 5: ¿a qué hora y dónde ver los episodios de estreno del reality coreano?

LEER MÁS
Final de 'Cielo para dos' temporada 5: ¿cuándo se estrenan los capítulos 11 y 12 en Netflix?

Final de 'Cielo para dos' temporada 5: ¿cuándo se estrenan los capítulos 11 y 12 en Netflix?

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Temblor HOY, 10 de febrero, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Precio del dólar en Perú HOY, martes 10 de febrero: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

'Cielo para dos' temporada 5 capítulos 11 y 12: a qué hora y dónde ver el reality coreano con las parejas finales

Cultura Asiática

'Fiebre de primavera', capítulos 11 y 12: a qué hora y dónde ver el final del k-drama en español latino y con subtítulos

'Cielo para dos' temporada 5: conoce a todos los participantes del reality coreano en Netflix

Estas son las parejas de ‘Cielo para dos’ 5: así avanzan los romances del reality coreano de Netflix

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Martín Vizcarra denuncia a funcionarios del INPE por presunto abuso de autoridad

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Congresistas Milagros Aguayo se jacta de tener “albergue” para niñas abusadas a quienes no considera víctimas

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025