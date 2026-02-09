'Cielo para dos' llega a su final con los capítulos 11 y 12. Foto: composición LR/Netflix

La temporada 5 de ‘Cielo para dos’ llega a su esperado final con el estreno de los capítulos 11 y 12, episodios que marcarán la última decisión de los participantes del popular reality coreano. El programa, conocido por desarrollarse entre el llamado “infierno” y el “cielo”, espacios que determinan la posibilidad de citas más íntimas, definirá finalmente qué romances lograron consolidarse.

Los episodios finales prometen resolver los vínculos que se formaron a lo largo de la temporada, luego de semanas marcadas por dudas, triángulos amorosos y cambios de interés. Entre los casos que más han llamado la atención se encuentra el de Park Hee-sun y Lim Su-been, quienes fortalecieron su conexión en los últimos episodios.

Park Hee-sun y Lim Su-been. Foto: Netflix

¿A qué hora ver los capítulos 11 y 12 de 'Cielo para dos'?

Los capítulos 11 y 12 de ‘Cielo para dos’ temporada 5 se estrenarán el martes 10 de febrero, con horarios diferenciados según el país. A continuación, los horarios oficiales de estreno:

Cielo para dos', temporada 5, capítulo 11 y 12, en México, Costa Rica, Guatemala y El Salvador: 3.00 a. m. del martes 10 de febrero.

'Cielo para dos', temporada 5, capítulo 11 y 12 en Perú, Colombia y Ecuador: 4.00 a. m. del martes 10 de febrero.

'Cielo para dos', temporada 5, capítulo 11 y 12 en Bolivia y Venezuela: 5.00 a. m. del martes 10 de febrero.

'Cielo para dos', temporada 5, capítulo 11 y 12 en Chile, Brasil y Argentina: 6.00 a. m. del martes 10 de febrero.

'Cielo para dos', temporada 5, capítulo 11 y 12 en España: 10.00 p. m. del martes 10 de febrero.

¿Dónde y cómo ver los episodios finales de 'Single's Inferno'?

Los capítulos finales de ‘Single’s Inferno’ estarán disponibles exclusivamente en Netflix, plataforma que cuenta con todas las temporadas del reality coreano. Los usuarios podrán ver los episodios con opción en español latino, accediendo desde cualquier dispositivo compatible con la aplicación.

Para disfrutar del contenido es necesario contar con una suscripción activa a Netflix, cuyo costo mensual inicia desde S/28.90. Además de los capítulos 11 y 12, los seguidores pueden revivir los episodios anteriores de la temporada 5 y explorar otras producciones del catálogo.