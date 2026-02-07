Estas son las parejas de ‘Cielo para dos’ 5: así avanzan los romances del reality coreano de Netflix

El reality coreano de citas ‘Cielo para dos’ 5 acaba de estrenar sus últimos capítulos, revelando conexiones inesperadas entre los participantes. Mientras algunos lograron consolidar vínculos románticos con la persona que les interesaba, otros se han visto envueltos en triángulos amorosos que se definirán en los episodios 11 y 12. La tensión, la química y las decisiones de los concursantes mantienen a la audiencia en suspenso sobre quiénes terminarán formando pareja al final de la temporada.

Entre los casos más destacados, Park Hee-sun y Lim Su-been han fortalecido su vínculo de forma sorpresiva. Al inicio, Hee-sun no logró conectar, pero tras visitar juntos el “cielo”, ambos expresaron su deseo de seguir conociéndose. Sin embargo, Sung Hun reaparece, mostrando interés en Su-been, lo que promete generar conflictos en los próximos episodios.

Las posibles parejas que terminarían juntas en el reality 'Cielo para dos' 5

Park Hee-sun y Lim Su-been: su relación ha crecido de manera inesperada y ambos desean continuar conociéndose, aunque la aparición de Sung Hun complica la historia.

Lee Joo-young y Kim Jae-jin: destacan por su química constante desde la primera cita en el “cielo”, convirtiéndolos en una de las parejas más sólidas rumbo a la final.

Kim Min-gee y Song Seung-il: aunque existe interés mutuo, su vínculo está marcado por dudas. Min-gee eligió recientemente ir al “cielo” con Su-been, generando tensiones y posibles conflictos en los capítulos finales.

Kim Go-eun: tiene varias opciones en el programa. Ha mostrado química con Jo I-geon en el “cielo”, mantiene largas conversaciones con Woo Sung-min en el “infierno” y comparte historia pasada con Shin Hyeon-woo, cuya conexión se ha debilitado en los últimos episodios.