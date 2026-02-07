HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Cultura Asiática

Estas son las parejas de ‘Cielo para dos’ 5: así avanzan los romances del reality coreano de Netflix

Conoce a las parejas que formaron en los últimos capítulos del reality 'Cielo para dos' 5 y que en el episodio 12 podrían consolidar sus romances.

La nuevas parejas se revelarán en el capítulo 12 de 'Cielo para dos' 5. Foto: Netflix
La nuevas parejas se revelarán en el capítulo 12 de 'Cielo para dos' 5. Foto: Netflix

El reality coreano de citas ‘Cielo para dos’ 5 acaba de estrenar sus últimos capítulos, revelando conexiones inesperadas entre los participantes. Mientras algunos lograron consolidar vínculos románticos con la persona que les interesaba, otros se han visto envueltos en triángulos amorosos que se definirán en los episodios 11 y 12. La tensión, la química y las decisiones de los concursantes mantienen a la audiencia en suspenso sobre quiénes terminarán formando pareja al final de la temporada.

Entre los casos más destacados, Park Hee-sun y Lim Su-been han fortalecido su vínculo de forma sorpresiva. Al inicio, Hee-sun no logró conectar, pero tras visitar juntos el “cielo”, ambos expresaron su deseo de seguir conociéndose. Sin embargo, Sung Hun reaparece, mostrando interés en Su-been, lo que promete generar conflictos en los próximos episodios.

PUEDES VER: Final de 'Cielo para dos' temporada 5: ¿cuándo se estrenan los capítulos 11 y 12 en Netflix?

lr.pe

Las posibles parejas que terminarían juntas en el reality 'Cielo para dos' 5

  • Park Hee-sun y Lim Su-been: su relación ha crecido de manera inesperada y ambos desean continuar conociéndose, aunque la aparición de Sung Hun complica la historia.
  • Lee Joo-young y Kim Jae-jin: destacan por su química constante desde la primera cita en el “cielo”, convirtiéndolos en una de las parejas más sólidas rumbo a la final.
  • Kim Min-gee y Song Seung-il: aunque existe interés mutuo, su vínculo está marcado por dudas. Min-gee eligió recientemente ir al “cielo” con Su-been, generando tensiones y posibles conflictos en los capítulos finales.

PUEDES VER: 'Aunque nuestro amor se desvanezca esta noche': reparto completo y quién es quién en la película coreana de Netflix

lr.pe
  • Kim Go-eun: tiene varias opciones en el programa. Ha mostrado química con Jo I-geon en el “cielo”, mantiene largas conversaciones con Woo Sung-min en el “infierno” y comparte historia pasada con Shin Hyeon-woo, cuya conexión se ha debilitado en los últimos episodios.
  • Lee Sung-hun (Samuel) y Choi Mina Sue: la participante decidió enfocarse únicamente en Sung Hun, renunciando a sus otras opciones. Sin embargo, él también muestra interés en Hee-sun, lo que complica la dinámica romántica en la recta final del reality.
Notas relacionadas
'Cielo para dos' temporada 5: conoce a todos los participantes del reality coreano en Netflix

'Cielo para dos' temporada 5: conoce a todos los participantes del reality coreano en Netflix

LEER MÁS
'Cielo para dos' temporada 5: ¿cuándo se estrenan los capítulos 8, 9 y 10 en Netflix?

'Cielo para dos' temporada 5: ¿cuándo se estrenan los capítulos 8, 9 y 10 en Netflix?

LEER MÁS
'Aunque nuestro amor se desvanezca esta noche': reparto completo y quién es quién en la película coreana de Netflix

'Aunque nuestro amor se desvanezca esta noche': reparto completo y quién es quién en la película coreana de Netflix

LEER MÁS
“Estamos muertos” temporada 2 en Netflix: cuándo se estrena y avances de la temporada

“Estamos muertos” temporada 2 en Netflix: cuándo se estrena y avances de la temporada

LEER MÁS
'Gran demonio' drama chino: dónde ver todos los capítulos gratis y en subespañol

'Gran demonio' drama chino: dónde ver todos los capítulos gratis y en subespañol

LEER MÁS
El k-drama de Netflix que muchos creen inspirado en la historia de amor de la heredera de Samsung

El k-drama de Netflix que muchos creen inspirado en la historia de amor de la heredera de Samsung

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
'Cielo para dos' temporada 5: conoce a todos los participantes del reality coreano en Netflix

'Cielo para dos' temporada 5: conoce a todos los participantes del reality coreano en Netflix

LEER MÁS
'Nuestro Universo': fecha de estreno, reparto y dónde ver el nuevo K-drama romántico

'Nuestro Universo': fecha de estreno, reparto y dónde ver el nuevo K-drama romántico

LEER MÁS
BTS en Perú 2026: precios, zonas y fechas clave para sus conciertos en Lima

BTS en Perú 2026: precios, zonas y fechas clave para sus conciertos en Lima

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sorteo de La Kábala HOY 7 de febrero de 2026: premios, jugada ganadora y Pozo BUENAZO

Concierto Corazón Serrano 2026 EN VIVO HOY: ¡Emotivo momento! María Becerra interpreta ‘Adiós’ junto con integrantes del grupo

Pedro Capó emociona a miles al cantar ‘Estoy enamorado’, tema inédito que grabó con Thalía, en el aniversario de Corazón Serrano

Cultura Asiática

'Cielo para dos' temporada 5: conoce a todos los participantes del reality coreano en Netflix

'Cielo para dos' temporada 5: ¿cuándo se estrenan los capítulos 8, 9 y 10 en Netflix?

BTS en Perú 2026: precios, zonas y fechas clave para sus conciertos en Lima

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Vladimiro Montesinos, en prisión hasta 2037: PJ anuló compurgación de pena

Keiko Fujimori y López Aliaga tendrán una guerra encarnizada por los votos de la derecha, afirman politólogos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025