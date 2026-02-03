Final de 'Cielo para dos' temporada 5: ¿cuándo se estrenan los capítulos 11 y 12 en Netflix?

La temporada 5 de ‘Cielo para dos’ llega a su desenlace con el estreno de sus dos últimos episodios, luego de una serie de citas, decisiones emocionales y conexiones inesperadas entre los participantes. El reality coreano, que se desarrolla entre el llamado “infierno” —donde los solteros conviven sin conocer detalles personales— y el “cielo”, donde pueden tener citas más íntimas, ha mantenido a los seguidores atentos a cada vínculo que se fue formando.

Con el cierre de temporada de la serie de Netflix está cada vez más cerca, los fans buscan saber qué parejas lograrán consolidarse y abandonar el programa juntas. Los capítulos finales prometen definir los romances que sobrevivieron a las dudas, los triángulos amorosos y los cambios de interés que marcaron los episodios previos.

¿Cuándo salen los capítulos 11 y 12 de 'Cielo para dos'?

Los capítulos 11 y 12 de ‘Cielo para dos’ temporada 5 se estrenarán el 10 de febrero en Netflix, plataforma donde también se encuentran disponibles todos los episodios anteriores del reality coreano con opción en español latino. Estos dos episodios marcarán el final de la entrega actual, resolviendo las decisiones sentimentales de los participantes tras varias semanas de convivencia y citas en el “cielo”.

En los episodios previos, varios concursantes mostraron seguridad en sus elecciones, mientras otros dejaron ver dudas antes de tomar su decisión final. Las visitas al “cielo” fueron clave para fortalecer algunos vínculos y también para generar tensiones entre quienes aún no tenían claro con quién querían avanzar.

Participantes de 'Cielo para dos'. Foto: Netflix

Parejas que se están formando en 'Cielo para dos' a puertas de la final

• Lee Joo-young y Kim Jae-jin

Han destacado por su química natural desde su primera cita en el “cielo”. Su conexión ha sido constante y sin grandes interferencias, lo que los convierte en una de las parejas más sólidas rumbo a la final.

• Kim Min-gee y Song Seung-il

Ambos han manifestado interés mutuo, pero su historia está marcada por dudas. La presencia de Choi Mina Sue, quien también mostró interés por Seung-il, ha generado un triángulo amoroso que mantiene la incertidumbre sobre la decisión final.

• Park Hee-sun y Lim Su-been

Su vínculo creció de forma inesperada. Hee-sun no había logrado conectar al inicio, pero terminó acercándose a Su-been, con quien visitó el “cielo” recientemente.

• Kim Go-eun y Shin Hyeon-woo

Son una de las parejas que ha ido avanzando de forma más reservada. Su relación ha despertado curiosidad entre los seguidores, ya que han mostrado interés mutuo sin tanto drama alrededor.

• Choi Mina Sue (en vínculo con más de un participante)

Aunque no es una pareja definida, Mina Sue ha sido clave en la dinámica romántica del programa. Ha mostrado interés tanto en Song Seung-il como en Lim Su-been, influyendo directamente en dos de las historias sentimentales más comentadas de la temporada.