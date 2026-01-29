'Cielo para dos' temporada 5 capítulos 8, 9 y 10: ¿cuándo se estrena los episodios del reality coreano de Netflix?

La temporada 5 de 'Cielo para dos' (Single's Inferno) sigue generando expectativa entre los fans de los realities coreanos en Netflix. Tras los últimos episodios estrenados, los seguidores del programa esperan con ansias los capítulos 8, 9 y 10, donde finalmente se conocerán decisiones clave en las relaciones entre los participantes. Las elecciones amorosas marcarán un nuevo rumbo dentro de la competencia.

Los nuevos episodios prometen momentos decisivos, especialmente por los triángulos amorosos que se han formado y las dudas sentimentales que aún no se resuelven. Una de las figuras que más atención ha generado es Mina Sue Choi, considerada una de las participantes más polémicas de esta temporada.

¿Cuándo y dónde ver los capítulos 8, 9 y 10 de 'Cielo para dos'?

Los capítulos 8, 9 y 10 de 'Cielo para dos' temporada 5 se estrenarán el 3 de febrero a través de Netflix. Los tres episodios estarán disponibles el mismo día en la plataforma de streaming, lo que permitirá a los seguidores avanzar de lleno en esta etapa decisiva del reality coreano.

La serie podrá verse en español latino, facilitando que el público de habla hispana siga cada detalle de las citas, decisiones y conflictos emocionales que se desarrollan en la isla. Para acceder a estos episodios, los usuarios deben contar con una suscripción activa a Netflix, cuyo plan mensual mencionado es de 23.9 soles, con acceso a este y otros títulos de series y películas asiáticas.

¿Qué pasará en los capítulos 8, 9 y 10 de 'Single's Inferno'?

En los próximos episodios se verá una etapa clave: será el turno de las mujeres de elegir a sus parejas para poder abandonar la isla y disfrutar de la experiencia en el “cielo”. Estas decisiones podrían confirmar algunas conexiones románticas que ya se venían formando o, por el contrario, romper expectativas.

Según lo que se ha comentado en redes sociales y algunos videos filtrados, se habría dejado entrever posibles elecciones. Mina Sue Choi habría elegido a Seung Il, mientras que Jun Young se inclinaría por Hyun Jae. Por su parte, Hee Sun habría tomado la decisión de elegir a Su Been.