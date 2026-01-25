HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Cultura Asiática

BTS conquista el mundo: el ARIRANG World Tour logra sold out absoluto en 44 conciertos de Asia, Europa y América

En el caso de Perú, BTS tiene dos fechas confirmadas para el 9 y 10 de octubre de 2026 en Lima, y todo indica que el grupo surcoreano volverá a agotar las entradas en tiempo récord.

BTS retorna a los escenarios Foto: Composición LR
BTS retorna a los escenarios Foto: Composición LR | BTS

La exitosa banda surcoreana BTS reafirma su estatus como fenómeno global con el 'ARIRANG world tour', gira mundial que logró sold out absoluto en las primeras 44 fechas anunciadas para 2026 en Asia, Europa y América. Todas las entradas se agotaron en menos de una hora, confirmando el impacto del esperado regreso del septeto integrado por RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook, tras la pausa obligatoria por el servicio militar.

Ciudades como Londres, París, Madrid, Ciudad de México, Chicago, Los Ángeles y Las Vegas reportaron llenos totales en tiempo récord. Cabe señalar que la gira está diseñada íntegramente para estadios, un formato reservado exclusivamente para artistas con una gran capacidad de convocatoria masiva a escala mundial, como la banda de la compañía Big Hit Entertainment. 

BTS rompe récords de ventas

BTS rompe récords de ventas

PUEDES VER: Estos serían los precios para ver a BTS en Perú 2026: ¿cuánto costará cada zona?

lr.pe

Récords históricos en ventas y asistencia

El 'ARIRANG world tour' abarca un total de 44 estadios en todo el mundo con un diseño de escenario 360°. En esa misma línea, se estima una media estimada de 60.000 asistentes por concierto, proyectando una asistencia de 2,6 millones de personas. Esta cifra ya supera la marca alcanzada por BTS en 2019, cuando reunieron a 1,9 millones de asistentes, y posiciona a esta gira como la más concurrida en la historia de un grupo asiático. Cifra que aumentará cuando se habiliten los boletos para las principales ciudades de América Latina.

La velocidad con la que se agotaron las entradas ha sido ampliamente comentada. En Las Vegas, el Allegiant Stadium agotó cuatro fechas en solo 23 minutos, superando el récord previo de Taylor Swift. Tras ello, BTS se convirtió así en el primer y único artista asiático en agotar múltiples conciertos en estadios de distintos países en menos de una hora, con 26 de esas fechas realizadas en Estados Unidos, uno de los fuertes mercados de grandes espectáculos. 

BTS regresa a los escenarios tras pause por servicio militar obligatorio

BTS regresa a los escenarios tras pause por servicio militar obligatorio

PUEDES VER: Así sería la preventa de BTS en Perú 2026: fan grabó cómo compró entradas con la ARMY Membership y esto podría pasar en el país

lr.pe

Ciudades agotadas en cuestión de minutos en todo el mundo

Entre los hitos figuran Toronto (10 minutos), Chicago (14), Tampa (15), Los Ángeles (19 minutos), Las Vegas y Stanford (23 minutos), East Rutherford y Arlingthon (25 minutod), Londres (30 minutos), Ciudad de México (36 minutos), Madrid (37 minutos), Múnich (39 minutos), París y Bruselas (42 minutos). En Corea del Sur, los conciertos inaugurales en Goyang se agotaron durante la preventa.

El retorno de BTS es considerado un evento de impacto nacional para Corea del Sur, no solo por su relevancia cultural, sino también por el impulso económico que genera. Ante la demanda desbordante, BigHit Music amplió el calendario original de 79 a 81 conciertos, añadiendo nuevas fechas en Norteamérica.

Notas relacionadas
Así sería la preventa de BTS en Perú 2026: fan grabó cómo compró entradas con la ARMY Membership y esto podría pasar en el país

Así sería la preventa de BTS en Perú 2026: fan grabó cómo compró entradas con la ARMY Membership y esto podría pasar en el país

LEER MÁS
Estos serían los precios para ver a BTS en Perú 2026: ¿cuánto costará cada zona?

Estos serían los precios para ver a BTS en Perú 2026: ¿cuánto costará cada zona?

LEER MÁS
Entradas para BTS en Perú 2026: precios oficiales, zonas y fechas confirmadas

Entradas para BTS en Perú 2026: precios oficiales, zonas y fechas confirmadas

LEER MÁS
“Estamos muertos” temporada 2 en Netflix: cuándo se estrena y avances de la temporada

“Estamos muertos” temporada 2 en Netflix: cuándo se estrena y avances de la temporada

LEER MÁS
'Gran demonio' drama chino: dónde ver todos los capítulos gratis y en subespañol

'Gran demonio' drama chino: dónde ver todos los capítulos gratis y en subespañol

LEER MÁS
El k-drama de Netflix que muchos creen inspirado en la historia de amor de la heredera de Samsung

El k-drama de Netflix que muchos creen inspirado en la historia de amor de la heredera de Samsung

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Entradas para BTS en Perú 2026: precios oficiales, zonas y fechas confirmadas

Entradas para BTS en Perú 2026: precios oficiales, zonas y fechas confirmadas

LEER MÁS
Estos serían los precios para ver a BTS en Perú 2026: ¿cuánto costará cada zona?

Estos serían los precios para ver a BTS en Perú 2026: ¿cuánto costará cada zona?

LEER MÁS
Cielo para dos 5: lista de participantes del reality de Netflix y sus cuentas de Instagram

Cielo para dos 5: lista de participantes del reality de Netflix y sus cuentas de Instagram

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

China desafía a Estados Unidos y refuerza a este país de América Latina con un plan masivo de rescate alimentario y financiero

Cielo para dos 5: lista de participantes del reality de Netflix y sus cuentas de Instagram

¿Vuelve 'Combate'? 'La reina madre' es el nuevo jale de ATV y seguidores del reality se ilusionan: "Que regrese el pionero"

Cultura Asiática

Cielo para dos 5: lista de participantes del reality de Netflix y sus cuentas de Instagram

Entradas BTS 2026 en Perú: precios oficiales, zonas y fechas del concierto en Lima

¿Cuánto costaría ver a BTS en Lima 2026? Estas serían las entradas más caras

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: ONPE seleccionó a candidatos de miembros de mesa y este jueves 29 se conocerán a los designados

Gobierno de Perú oficializa nombre del año 2026 como "Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

JNJ no ratifica a Pablo Sánchez como fiscal supremo: sin argumentos entidad cuestiona su desempeño en la Fiscalía

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025