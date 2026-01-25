La exitosa banda surcoreana BTS reafirma su estatus como fenómeno global con el 'ARIRANG world tour', gira mundial que logró sold out absoluto en las primeras 44 fechas anunciadas para 2026 en Asia, Europa y América. Todas las entradas se agotaron en menos de una hora, confirmando el impacto del esperado regreso del septeto integrado por RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook, tras la pausa obligatoria por el servicio militar.

Ciudades como Londres, París, Madrid, Ciudad de México, Chicago, Los Ángeles y Las Vegas reportaron llenos totales en tiempo récord. Cabe señalar que la gira está diseñada íntegramente para estadios, un formato reservado exclusivamente para artistas con una gran capacidad de convocatoria masiva a escala mundial, como la banda de la compañía Big Hit Entertainment.

BTS rompe récords de ventas

Récords históricos en ventas y asistencia

El 'ARIRANG world tour' abarca un total de 44 estadios en todo el mundo con un diseño de escenario 360°. En esa misma línea, se estima una media estimada de 60.000 asistentes por concierto, proyectando una asistencia de 2,6 millones de personas. Esta cifra ya supera la marca alcanzada por BTS en 2019, cuando reunieron a 1,9 millones de asistentes, y posiciona a esta gira como la más concurrida en la historia de un grupo asiático. Cifra que aumentará cuando se habiliten los boletos para las principales ciudades de América Latina.

La velocidad con la que se agotaron las entradas ha sido ampliamente comentada. En Las Vegas, el Allegiant Stadium agotó cuatro fechas en solo 23 minutos, superando el récord previo de Taylor Swift. Tras ello, BTS se convirtió así en el primer y único artista asiático en agotar múltiples conciertos en estadios de distintos países en menos de una hora, con 26 de esas fechas realizadas en Estados Unidos, uno de los fuertes mercados de grandes espectáculos.

BTS regresa a los escenarios tras pause por servicio militar obligatorio

Ciudades agotadas en cuestión de minutos en todo el mundo

Entre los hitos figuran Toronto (10 minutos), Chicago (14), Tampa (15), Los Ángeles (19 minutos), Las Vegas y Stanford (23 minutos), East Rutherford y Arlingthon (25 minutod), Londres (30 minutos), Ciudad de México (36 minutos), Madrid (37 minutos), Múnich (39 minutos), París y Bruselas (42 minutos). En Corea del Sur, los conciertos inaugurales en Goyang se agotaron durante la preventa.

El retorno de BTS es considerado un evento de impacto nacional para Corea del Sur, no solo por su relevancia cultural, sino también por el impulso económico que genera. Ante la demanda desbordante, BigHit Music amplió el calendario original de 79 a 81 conciertos, añadiendo nuevas fechas en Norteamérica.