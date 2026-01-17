HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Jerí extiende el estado de emergencia por 30 días más
Jerí extiende el estado de emergencia por 30 días más     Jerí extiende el estado de emergencia por 30 días más     Jerí extiende el estado de emergencia por 30 días más     
Cultura Asiática

¡Agotado! BTS logra sold out de la ARMY Membership a varios meses de sus dos conciertos en Lima este 2026

Furor por el tour mundial de BTS. Tras unos días del anuncio de las fechas, se acabaron las suscripciones para la ARMY Membership Global, la cual es necesaria para aplicar a la preventa de entradas.

La ARMY Membership de BTS solo se puede adquirir en Weverse.
La ARMY Membership de BTS solo se puede adquirir en Weverse. | Foto: composición LR/Weverse

El furor por la gira de BTS en 2026 no se detiene. A varios meses de los dos conciertos que las superestrellas del k-pop ofrecerán en Lima, la ARMY Membership Global alcanzó un histórico "sold out" en Weverse. Este hecho sin precedentes fue revelado el 17 de enero de 2026, apenas cuatro días después del anuncio oficial de las fechas, y ha generado múltiples interrogantes entre el fandom de la boyband coreana.

Recordamos que esta membresía es indispensable para acceder a la preventa de entradas de BANGTAN en todo el mundo, según confirmó la agencia BIGHIT Music el 13 de enero. En ese sentido, quienes no logren obtenerla, deberán esperar la venta regular, lo que podría disminuir sus posibilidades de conseguir boletos para ver a Jimin, Jin, V, Jungkook, J-Hope, Suga y RM.

PUEDES VER: Entradas BTS 2026 en Perú: precios, zonas y fechas del concierto en Lima

lr.pe

ARMY Membership es sold out a nivel global

unque la empresa de BTS no se ha pronunciado, en la tienda virtual Weverse Shop —única plataforma oficial para adquirir la ARMY Membership— el producto aparece actualmente como agotado.

Cabe precisar que este "sold out" corresponde únicamente a las suscripciones globales, disponibles para la mayoría de países con acceso a Weverse. En cambio, en Japón y Estados Unidos, donde existen apartados específicos para cada mercado, la membresía continúa habilitada por ahora.

ARMY Membership Global es sold out. Foto: Weverse

ARMY Membership Global es sold out. Foto: Weverse

Notas relacionadas
Entradas BTS 2026 en Perú: precios, zonas y fechas del concierto en Lima

Entradas BTS 2026 en Perú: precios, zonas y fechas del concierto en Lima

LEER MÁS
BTS Tour 2026: guía para comprar o renovar la ARMY Membership en Weverse y acceder a la preventa

BTS Tour 2026: guía para comprar o renovar la ARMY Membership en Weverse y acceder a la preventa

LEER MÁS
BTS anuncia 'ARIRANG': significado, versiones, dónde comprar y todo lo que incluirá el nuevo álbum del grupo k-pop

BTS anuncia 'ARIRANG': significado, versiones, dónde comprar y todo lo que incluirá el nuevo álbum del grupo k-pop

LEER MÁS
“Estamos muertos” temporada 2 en Netflix: cuándo se estrena y avances de la temporada

“Estamos muertos” temporada 2 en Netflix: cuándo se estrena y avances de la temporada

LEER MÁS
'Gran demonio' drama chino: dónde ver todos los capítulos gratis y en subespañol

'Gran demonio' drama chino: dónde ver todos los capítulos gratis y en subespañol

LEER MÁS
El k-drama de Netflix que muchos creen inspirado en la historia de amor de la heredera de Samsung

El k-drama de Netflix que muchos creen inspirado en la historia de amor de la heredera de Samsung

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Entradas BTS 2026 en Perú: precios, zonas y fechas del concierto en Lima

Entradas BTS 2026 en Perú: precios, zonas y fechas del concierto en Lima

LEER MÁS
BTS Tour 2026: guía para comprar o renovar la ARMY Membership en Weverse y acceder a la preventa

BTS Tour 2026: guía para comprar o renovar la ARMY Membership en Weverse y acceder a la preventa

LEER MÁS
Sung Hoon de Oh My Venus se quedó dormido en pleno streaming con 3.000 usuarios

Sung Hoon de Oh My Venus se quedó dormido en pleno streaming con 3.000 usuarios

LEER MÁS
BTS y J Balvin: qué son los lightsticks y cuál fue el primero del K-pop

BTS y J Balvin: qué son los lightsticks y cuál fue el primero del K-pop

LEER MÁS
¿Dónde ver "Hasta el fin de los tiempos"? Serie china completa con subtítulos en español

¿Dónde ver "Hasta el fin de los tiempos"? Serie china completa con subtítulos en español

LEER MÁS
Nayeon y Sana de TWICE sorprenden con romántico beso en Corea y causa furor en redes sociales

Nayeon y Sana de TWICE sorprenden con romántico beso en Corea y causa furor en redes sociales

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Pasaje gratis para acompañantes de personas con discapacidad severa: Congresita propone proyecto de ley para aliviar gasto de miles de familias

Colapso de carretera FBT impide a madre ir a Moyobamba para ver a su hijo que está en UCI

ENFEN alerta sobre un posible Niño Costero y declara estado de vigilancia costa peruana

Cultura Asiática

BTS Tour 2026: guía para comprar o renovar la ARMY Membership en Weverse y acceder a la preventa

BTS anuncia 'ARIRANG': significado, versiones, dónde comprar y todo lo que incluirá el nuevo álbum del grupo k-pop

Entradas BTS 2026 en Perú: precios, zonas y fechas del concierto en Lima

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí anuncia que este 18 de enero entrará en vigencia la Ley contra la extorsión y sicariato

José Jerí: Despacho Presidencial gastó en diciembre S/270 mil en alimentos, la cifra más alta del 2025

Mark Vito continuará investigado por lavado de activos tras la presunta compra de inmuebles con dinero ilícito

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025