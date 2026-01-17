¡Agotado! BTS logra sold out de la ARMY Membership a varios meses de sus dos conciertos en Lima este 2026

El furor por la gira de BTS en 2026 no se detiene. A varios meses de los dos conciertos que las superestrellas del k-pop ofrecerán en Lima, la ARMY Membership Global alcanzó un histórico "sold out" en Weverse. Este hecho sin precedentes fue revelado el 17 de enero de 2026, apenas cuatro días después del anuncio oficial de las fechas, y ha generado múltiples interrogantes entre el fandom de la boyband coreana.

Recordamos que esta membresía es indispensable para acceder a la preventa de entradas de BANGTAN en todo el mundo, según confirmó la agencia BIGHIT Music el 13 de enero. En ese sentido, quienes no logren obtenerla, deberán esperar la venta regular, lo que podría disminuir sus posibilidades de conseguir boletos para ver a Jimin, Jin, V, Jungkook, J-Hope, Suga y RM.

ARMY Membership es sold out a nivel global

unque la empresa de BTS no se ha pronunciado, en la tienda virtual Weverse Shop —única plataforma oficial para adquirir la ARMY Membership— el producto aparece actualmente como agotado.

Cabe precisar que este "sold out" corresponde únicamente a las suscripciones globales, disponibles para la mayoría de países con acceso a Weverse. En cambio, en Japón y Estados Unidos, donde existen apartados específicos para cada mercado, la membresía continúa habilitada por ahora.