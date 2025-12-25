¿'Beso dinamita' tendrá temporada 2 en Netflix?: todo lo que debes saber del k-drama tras su final

El final de 'Beso dinamita' dejó a los seguidores con sentimientos encontrados. El k-drama protagonizado por Jang Ki Yong y Ahn Eun Jin se convirtió en uno de los títulos más comentados de Netflix en 2025, gracias a su mezcla de romance de oficina y giros inesperados. La emisión del capítulo 14, este 25 de diciembre, marcó el cierre de una historia que se mantuvo en el Top 10 global de la plataforma durante varias semanas.

La expectativa por una posible continuación surgió de inmediato. Sin embargo, en el mundo de los dramas coreanos, las segundas temporadas son poco frecuentes, incluso si son un éxito mundial. Por ello, la pregunta sobre si habrá más capítulos de 'Dynamite Kiss' se convirtió en el tema central de los fanáticos en las redes sociales tras el desenlace.

¿Habrá temporada 2 de 'Beso dinamita'?

Hasta el momento, no existe confirmación oficial de una segunda temporada de 'Beso dinamita'. Netflix mantiene el k-drama catalogado como limited series, lo que significa que fue concebido como una historia cerrada. Aunque el impacto internacional es notable —con un aumento en ratings en Corea y presencia en el ranking global de la plataforma—, los productores no han anunciado planes de renovación.

El propio staff pidió a los seguidores que apoyaran el desenlace y celebraran el cierre de la trama, lo que deja entrever que el capítulo 14 fue pensado como el desenlace definitivo. Con todos los hilos dramáticos resueltos y un final feliz para los protagonistas, la posibilidad de una continuación parece remota, aunque más de uno mantiene una esperanza considerando que series como 'Woo, una abogada extraordinaria' anunciaron una nueva entrega debido a su éxito rotundo.

¿Qué pasó en el final de 'Beso dinamita'?

Alerta de spoilers. Ji Hyeok, luego de superar un boicot empresarial orquestado por su propia familia, es atropellado por Young Tae y queda grave. Al despertar, había perdido la memoria y olvidado a Darim. Ella intenta recuperar sus recuerdos recreando momentos de su relación, pero al no obtener resultados acepta su rechazo.

Cuando Darim decide a seguir otro camino, la madre de Ji Hyeok le ofrece una inversión para una empresa emergente bajo su dirección, lo que le permite enfocarse en su crecimiento profesional. Así, la historia da un alto de un año, hasta que la joven se reencuentra con su amado, quien finalmente logra recordarla gracias a un explosivo beso accidental que despierta en su memoria todos los instantes vividos juntos.

A partir de ese momento, la pareja retoma su relación y se muestran escenas fugaces de su vida juntos, hasta llegar al compromiso y a un desenlace de cuento moderno en el que revelan que ya están casados y tienen dos hijos. Con esa revelación, la historia culmina en una escena de créditos especial, donde todo el elenco aparece bailando con alegría, ofreciendo una despedida festiva y emotiva para uno de los k-dramas más populares que deja el 2025 en Netflix.