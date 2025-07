¿'S Line' en Netflix? Dónde ver los capítulos completos sub español del drama coreano

El nuevo drama coreano ‘S Line’ ha desatado furor en redes sociales tras el estreno de sus primeros episodios, que rápidamente se viralizaron por su intrigante trama y el carisma de sus protagonistas Lee Soo Hyuk y Lee Dae Hee. Ante el revuelo generado, muchos fanáticos se preguntan si la producción está disponible en Netflix. La respuesta, por el momento, es negativa. Sin embargo, su creciente demanda podría abrir la puerta a una futura incorporación en el catálogo del gigante del streaming.

'S Line' ofrece solo seis episodios de tensión que rompen con las típicas historias románticas coreanas, el cual se estrenó el 11 de julio de 2025 exclusivamente en la plataforma surcoreana Wavve. Esta serie online fue reconocida en el Festival Internacional de Series de Cannes por su originalidad y sobresaliente banda sonora. Además, está basada en el popular webtoon homónimo de 'Ggomabi'.

'S Line' tiene 6 jcapítulos. Foto: Wave

¿'S Line' está en Netflix? Conoce todo sobre el drama coreano

Actualmente, ‘S Line’ no forma parte del catálogo de Netflix, a pesar de que la plataforma es conocida por albergar una amplia variedad de títulos asiáticos y, en particular, dramas coreanos que exploran relaciones profundas y conmovedoras. La historia gira sobre unas misteriosas líneas flotan sobre las cabezas de las personas, conectándolas con quienes han tenido relaciones íntimas. Este extraño fenómeno, que no todos pueden ver, pronto se convierte en un detonante social que pone en jaque la privacidad, revelando secretos que muchos preferirían mantener ocultos.

El drama, dirigido a un público que busca historias que desafíen los límites del género, muestra cómo lo inexplicable puede derivar en crisis colectivas. Gracias a su trama intensa y su formato corto, ‘S Line’ ha sabido capturar la atención global, sobre todo en plataformas como TikTok e Instagram, donde fragmentos de sus episodios se han viralizado con miles de reproducciones.

¿Dónde ver el drama coreano 'S Line'?

Si bien el drama no está disponible en Netflix, los seis episodios completos pueden verse exclusivamente en Wavve, la plataforma de streaming surcoreana que lanza dos nuevos capítulos cada viernes. Por ahora, no existe confirmación oficial de su distribución en Latinoamérica a través de canales tradicionales, aunque algunos usuarios han reportado que se puede encontrar subtitulada al español mediante servicios como HITV.

Ante el auge del consumo de series coreanas y la enorme expectativa que ha generado ‘S Line’, no sería descabellado pensar que en los próximos meses alguna plataforma global, incluyendo Netflix, adquiera los derechos para sumar este título a su catálogo. Mientras tanto, si buscas un k-drama que te mantenga al borde del asiento y reflexionando sobre los límites de la intimidad y el impacto social de los secretos, esta producción promete cumplir con creces esas expectativas.