'Inthum' película surcoreana en Netflix: fecha de estreno, sinopsis, reparto y todo lo que debes saber sobre el nuevo thriller de espionaje

'Inthum' es una de las grandes apuestas de Netflix en su catálogo de películas. Foto: Captura Netflix

'Inthum' es una de las grandes apuestas de Netflix en su catálogo de películas. Foto: Captura Netflix

'Inthum', película surcoreana de Netflix, se perfila como uno de los lanzamientos asiáticos más llamativos de marzo de 2026 en la plataforma. Dirigida por Ryoo Seung-wan, la cinta apuesta por una combinación de acción, intriga política y conflicto humano en una historia ubicada lejos de Seúl: la ciudad rusa de Vladivostok, un punto estratégico cercano a la frontera con Corea del Norte.

La producción tuvo su primer estreno en cines de Corea del Sur en febrero de 2026 y, pocas semanas después, da el salto al catálogo global. Ese recorrido refuerza la expectativa en torno a Inthum, sobre todo por su elenco principal y por su vínculo con otras obras del realizador, como The Berlin File (2013) y Huida de Mogadiscio (2021), títulos con los que comparte su interés por desarrollar historias coreanas en escenarios internacionales.

¿Cuándo se estrena 'Inthum', película surcoreana de Netflix?

La fecha de estreno de 'Inthum' en Netflix está fijada para el martes 31 de marzo de 2026, cuando la película surcoreana llegará como lanzamiento global a la plataforma. De esta manera, los suscriptores del servicio podrán verla desde esa jornada dentro del catálogo internacional de la “N” roja, sin necesidad de un paso adicional más allá de contar con una cuenta activa.

El desembarco del film en streaming se produce poco después de su paso por salas surcoreanas, donde debutó en febrero de 2026. Ese margen corto entre su exhibición en cines y su estreno digital refuerza su perfil como una de las apuestas recientes de Netflix por el cine asiático de alto impacto, en especial por producciones que combinan suspenso, operaciones encubiertas y escenarios geopolíticos de alta tensión.

¿De qué trata la película 'Inthum'?

La historia de la película arranca en Vladivostok, ciudad portuaria rusa convertida en el centro de una operación marcada por desapariciones, redes clandestinas y movimientos encubiertos. Allí, un agente del Servicio Nacional de Inteligencia de Corea del Sur sigue el rastro de una organización criminal que opera en la zona, una investigación que pronto lo arrastra hacia una trama más compleja de lo previsto.

En paralelo, un alto funcionario de la Seguridad del Estado de Corea del Norte intenta esclarecer varios casos ligados a corrupción y rutas ilegales que salpican a figuras del propio régimen. Entre ambos aparece Chae Seon-hwa, una camarera de un restaurante norcoreano en Vladivostok cuya aparente vida ordinaria oculta un papel decisivo. Convertida en posible fuente para los dos bandos, ella queda atrapada en una disputa donde el silencio puede mantenerla con vida, pero revelar la verdad podría cambiar el curso de toda la operación.

Reparto de 'Inthum' en Netflix

El reparto de 'Inthum' en Netflix reúne a rostros reconocidos del cine y la televisión surcoreana, además de intérpretes que completan el universo diplomático, criminal y de inteligencia de la historia.

El elenco principal de Inthum está integrado por:

Jo In-sung como el jefe Cho , agente del Servicio Nacional de Inteligencia de Corea del Sur.

como , agente del Servicio Nacional de Inteligencia de Corea del Sur. Park Jung-min como Park Geon , funcionario de Seguridad del Estado norcoreano.

como , funcionario de Seguridad del Estado norcoreano. Park Hae-joon como Hwang Chi-seong , cónsul general norcoreano involucrado en maniobras ilícitas.

como , cónsul general norcoreano involucrado en maniobras ilícitas. Shin Se-kyung como Chae Seon-hwa, camarera e informante clave dentro del conflicto.

A ellos se suman Jung Yoo-jin, Lee Shin-ki, Robert Maaser, Kang Ha-kyung y Lee Jun-young, quienes completan el reparto de Inthum, película surcoreana que apuesta por una red de personajes vinculados al espionaje, la diplomacia y el crimen transfronterizo.