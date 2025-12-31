‘El Descenso’ vuelve a los cines por su 20 aniversario: fecha de estreno del clásico de terror contemporáneo en 4K
‘El Descenso’ regresa a los cines peruanos por su 20 aniversario, estrenándose el 1 de enero en formato 4K, más sangrienta y remasterizada. La obra maestra del horror promete una experiencia renovada.
‘El Descenso’ (The Descent), el hit del horror slasher de supervivencia protagonizado por una tropa de mujeres rudas combatiendo a un grupo de neandertales subterráneos, ciegos y muy hambrientos, regresa a los cines peruanos por su 20 aniversario. El estreno está programado para este jueves 1 de enero de 2026.
‘El Descenso’, dirigido por un artesano de género, el británico Neil Marshall (Hellboy, Doomsday), llegará a las cadenas de cine estilizado en 4K y más sangrienta que nunca, lo que supone una re-contextualización técnica imprescindible.
Gracias a su cuidadoso diseño de producción —cuevas construidas artesanalmente, texturas de roca realistas, iluminación mínima de origen natural— y al uso de efectos prácticos en lugar de CGI, la película hoy ofrece una experiencia visual y sonora enriquecida.
El formato en alta definición realza la profundidad de las sombras y la oscuridad de este inframundo poblado por criaturas letales, entregando una sensación inmersiva indistinguible en su lanzamiento original.
¿De qué trata ‘El Descenso’?
En ‘El Descenso’ lo que prometía ser una expedición terapéutica de amigas a las cavernas, se convierte en una pesadilla luego que un derrumbe deja al grupo atrapado bajo tierra. Lo que viene es la lucha desesperada de seis chicas por sobrevivir, a los depredadores subterráneos (los “crawlers”) y a ellas mismas, pues abajo en la penumbra comienzan a emerger traumas, culpas y rencores.
Tras su estreno en 2005, ‘El Descenso’ obtuvo reconocimiento inmediato en la taquilla: recaudó más de 57 millones de dólares en todo el mundo, veinte veces su presupuesto original. La crítica también le otorgó elogios: con un puntaje del 87 % en el agregador Rotten Tomatoes, fue descrita como “una película claustrofóbica, apasionante, con dirección precisa y actuaciones sólidas de su elenco femenino”.